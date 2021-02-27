Забыть провал: Косторная бьется в финале Кубка России. LIVE

Вторая разминка:
6. Алена Косторная 7. Майя Хромых 8. Анна Фролова 9. Елизавета Туктамышева 10. Дарья Усачева 11. Камила Валиева
Вот в какой последовательности сегодня будут выходить на лед участницы соревнований.
Первая разминка:
1. Камила Султанмагомедова 2. Мария Талалайкина 3. Софья Самодурова 4. Ксения Цибинова 5. Елизавета Нугуманова
Главным событием короткой программы стало провальное выступление нынешней ученицы Евгения Плющенко Алены Косторной. Многие даже думали, что она после такого не выступит в произвольной программе, однако она заявлена. Ее наставник заявил, что спортсменка выступит. При этом в тренировочном прокате перед сегодняшними соревнованиями Косторная не сделала ни одного прыжка.
Положение после короткой программы:
1. Камила Валиева – 88,71 2. Дарья Усачева – 79,12 3. Елизавета Туктамышева – 77,74 4. Майя Хромых – 73,77 5. Анна Фролова – 71,46 6. Алена Косторная – 70,14 7. Софья Самодурова – 68,92 8. Ксения Цибинова – 68,45 9. Елизавета Нугуманова – 65,58 10. Мария Талалайкина – 64,89 11. Камила Султанмагомедова – 52,90
Начало прокатов запланировано на 17.50 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы женщин в рамках финала Кубка России.