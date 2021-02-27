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Забыть провал: Косторная бьется в финале Кубка России. LIVE

Фигурное катание. Финал Кубка России. Произвольная программа женщин. ОНЛАЙН

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В Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого Елизавета Туктамышева и Алена Косторная сражаются за путевку на чемпионат мира — 2021. В короткой программе Косторная допустила грубую ошибку на каскаде и откатилась на шестое место. Теперь ей предстоит совершить чудо, чтобы снова включиться в борьбу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин.
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Трансляция
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17:45

Вторая разминка:

6. Алена Косторная 7. Майя Хромых 8. Анна Фролова 9. Елизавета Туктамышева 10. Дарья Усачева 11. Камила Валиева

17:40

Вот в какой последовательности сегодня будут выходить на лед участницы соревнований.

Первая разминка:

1. Камила Султанмагомедова 2. Мария Талалайкина 3. Софья Самодурова 4. Ксения Цибинова 5. Елизавета Нугуманова

17:35

Главным событием короткой программы стало провальное выступление нынешней ученицы Евгения Плющенко Алены Косторной. Многие даже думали, что она после такого не выступит в произвольной программе, однако она заявлена. Ее наставник заявил, что спортсменка выступит. При этом в тренировочном прокате перед сегодняшними соревнованиями Косторная не сделала ни одного прыжка.

17:30

Положение после короткой программы:

1. Камила Валиева – 88,71 2. Дарья Усачева – 79,12 3. Елизавета Туктамышева – 77,74 4. Майя Хромых – 73,77 5. Анна Фролова – 71,46 6. Алена Косторная – 70,14 7. Софья Самодурова – 68,92 8. Ксения Цибинова – 68,45 9. Елизавета Нугуманова – 65,58 10. Мария Талалайкина – 64,89 11. Камила Султанмагомедова – 52,90

17:25

Начало прокатов запланировано на 17.50 мск.

17:20

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы женщин в рамках финала Кубка России.

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