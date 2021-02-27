Золотая гонка продолжается: «Зенит» не сумел обыграть «Ростов»

«Зениту» (лидер чемпионата) и «Ростову» (пятое место) предстояло провести очный матч после неудач в Кубке России. Питерский клуб на своем поле уступил «Арсеналу», «Ростов» также дома был выбит из турнира «Ахматом».

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В обоих случаях вполне можно говорить о том, что игра «Зенита» и «Ростова» сильно зависима от отдельных исполнителей, в отсутствие которых у тренеров Сергея Семака и Валерия Карпина нет плана «Б». Питерцы очень плохо смотрелись без Вильмара Барриоса (пустота в середине поля) и Сердара Азмуна (отсутствие остроты в атаке), ростовчане совсем перестали показывать хоть какую-то мысль в атаке с заменой Еременко на 39-й минуте, причем за этой заменой последовало расторжение контракта с футболистом.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.

Барриос и Азмун, как мы видим, на месте. Вернулся в строй и Дуглас Сантос, так что, за исключением Малкома, питерский клуб подошел к возобновлению сезона с полной обоймой игроков. Кстати говоря, 27 февраля день рождения у главного тренера «Зенита» Сергея Семака, но шутить про подарок в виде галстука не стоит.

Валерий Карпин произвел одну замену в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем, Георгий Махатадзе вышел вместо Еременко.

Первый тайм

Начали команды ожидаемо. «Зенит» завладел мячом, «Ростов» отошел назад и пытался накрывать соперника у центрального круга. Что бросалось в глаза — гости в единоборствах действовали на грани, а периодически и за гранью: Норманн и Поярков получили желтые карточки за грубые фолы в центре поля. А Соу был наказан за фол на чужой половине поля.

«Зенит» пробовал разные способы подобраться к воротам «Ростова», но в результате все чаще прибегал к фланговым навесам. На 17-й минуте после такого навеса Дзюба выиграл воздух в штрафной, скинул Азмуну, тот красиво пробил с разворота, но Песьяков мяч поймал.

Дзюба прекрасен, когда нужно зацепиться и скинуть мяч партнеру, Азмун великолепен, когда нужно убежать или извернуться и пробить из любого сложного положения. Не говоря уже о том, что иранец также вполне может и головой сыграть, и хорошо пробить из-за пределов штрафной. Кстати говоря, перед началом матча оба форварда «Зенита» делили первое место в списке бомбардиров — у них по 11 забитых голов.

На 26-й минуте Азмун после паса от Ракицкого со своей половины поля вошел в штрафную, опередил Песьякова и прострелил на Дзюбу, но тому не хватило каких-то сантиметров, чтобы добраться до мяча.

После этого на поле все изменилось. «Зенит» как будто устал, а «Ростов» завладел мячом и начал организовывать достаточно опасные атаки. На 33-й минуте Соу оказался в выгодной позиции на линии штрафной, но с его ударом справился Кержаков.

А на 44-й минуте «Ростов» забил. Махататдзе навесил в штрафную, защитник Алексей Козлов выиграл борьбу в воздухе и скинул точно в грудь Соу, от которой мяч полетел в створ, где Кержаков и Дуглас Сантос совместными усилиями запихали его в свои ворота. Арбитр Матюнин на всякий случай запросил ВАР на предмет попадания мяча в руку Соу, но нет — все было по правилам.

Второй тайм

Второй тайм начался по тому же сценарию, что и первый. «Ростов» ушел на свою половину поля, а «Зенит» активно побежал сравнивать счет. И понеслось! Сначала Песьяков вытащил удар головой от Азмуна из пределов вратарской. На 52-й минуте получил травму вратарь Кержаков, и «Зенит» вынужден был выпускать на поле Лунева. На 56-й минуте красную карточку получил Осипенко, который сбил возле своей штрафной Азмуна — фол последней надежды.

Карпин выпустил центрального защитника Павловца вместо Махтадзе и окончательно посадил свою команду в оборону. И «Зенит» этим воспользовался. После ряда опасных атак Поярков на 73-й минуте повторил поступок Кержакова и Дугласа Сантоса из первого тайма. То есть запихнул мяч в собственные ворота. Сначала игрок «Ростова» выиграл верх у Азмуна, но затем запутался в собственных ногах. Еще через пять минут Караваев отдал пас в штрафную, Дзюба эффектно пропустил, а Далер Кузяев мощным ударом в ближний угол пробил Песьякова — 2:1. За пять минут «Зенит» перевернул игру.

После этого гола игра успокоилась, и, казалось, что «Ростов» уже смирился с поражением. Но на 89-й минуте Караваев неудачно попытался вынести мяч из своей штрафной, Байрамян пробил и попал в опорную ногу Соу, от которой мяч отлетел в ворота. Три гола из четырех в этом матче оказались, мягко говоря, курьезными. А Соу так вообще оформил уникальный дубль.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.