«Ростов» объявил о расторжении контракта с Еременко

Футбольный клуб «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко.

Отмечается, что трудовой договор с хавбеком прекращен по обоюдному согласию сторон. В составе желто-синих Еременко сыграл 47 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Футболист заявил, что отправится в Финляндию, где живет его семья.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич может покинуть столичный ЦСКА за €35 млн.