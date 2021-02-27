Валиева разгромила Туктамышеву: Косторная готовится к прокату. LIVE

Сольные двойной аксель и тройной риттбергер также были показаны играючи, а затем фигуристка ушла в эмоциональную дорожку шагов на хорошей скорости, активно жестикулируя, наклоняясь к самому льду и всячески выражая метания своей героини. Жаль, что судьи поставили в итоге не максимальный, четвертый уровень, а лишь третий за дорожку.
Талантливая юниорка начала сразу с дорогого и сложного каскада тройной лутц + тройной тулуп, который исполнила идеально и как будто вообще без приложения усилий.
Следующей выступает Ксения Цибинова под нежную и в то же время драматичную французскую композицию «История любви».
За свой прокат Нугуманова получает 65,68 балла.
Финальный двойной аксель с красивого захода с прыжком в шпагат вызвал всплеск оваций у зрителей. Это выглядело действительно круто! На последних аккордах музыки трибуны уже аплодировали в такт, увлеченные танцем Нугумановой.
Девушка исполняет в начале тройной лутц, а затем необычный и весьма сложный каскад тройной риттбергер + тройной риттбергер. К сожалению, судьи находят недокруты на обоих элементах.
На льду — Елизавета Нугуманова! Она катается под вальс Штрауса из оперы «Летучая мышь» в черной пачке балерины. На чемпионате России она заняла шестое место (третье среди взрослых) и громко заявила о себе впечатляющими прокатами.
За свой прокат Хромых получает 73,77 балла.На данный момент это третий результат.
Все вращения — на четвертый уровень, а вот дорожка шагов — на третий. После проката Тутберидзе сразу начинает обсуждать с Хромых тайминг выступления: «Кажется, ты рано вступила. Закончила в 2:50».
Любопытно, что с более сложными прыжками — сольным тройным лутцем и каскадом тройной флип + тройной тулуп — Майя справилась без проблем. Собралась.
Ох, какая неожиданность! Хромых перевалилась на вторую ногу на приземлении с двойного акселя — элементарного прыжка для фигуристок такого уровня. Тутберидзе и Сергей Дудаков резко дернулись, словно от сильной боли. Да и зал немного в шоке.
Открывает выступления второй группы участниц Майя Хромых — ученица Тутберидзе, которая катается под харизматичный блюз «I'll Take Care Of You».
Началась разминка второй группы участниц!
За свой прокат Валиева получает 88,71 балла — на десять баллов больше, чем предыдущий лидер таблицы Туктамышева! Тутберидзе шутливо машет лапой огромного подаренного ученице медведя — наставница в отличном настроении.
Тутберидзе встречает ученицу и сразу начинает с обсуждения того, попал ли ее каскад во вторую половину программы или нет, чтобы получить +10% к базовой стоимости. Даже после блестящего проката наставница транслирует фигуристке рабочий настрой.
Сольный тройной флип не вызвал у Валиевой никаких сложностей. А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникла проблема — фигуристка едва устояла на ногах после первого прыжка, но все же справилась и сумела добавить тулуп.
На финальных звуках клавиш весь зал аплодировал в такт, пока фигуристка элегантно рассекала лед в дорожке шагов, которую судьи оценили на максимальный, четвертый уровень. Это был просто шедевр.
Тройной аксель с двумя руками наверх — красиво, пролетно, с запасом по высоте! Судьи накидывают сверху еще 3,20 балла бонусом за такой шикарный прыжок.
А теперь на лед выходит Камила Валиева со своей уже знаменитой короткой программой под композицию «Шторм» канадского фигуриста Эрика Рэдфорда!
За свой прокат Туктамышева получает 77,74 балла и становится промежуточным лидером таблицы!
И финальный прыжок — тройной флип — тоже исполнен! Императрица восстановилась после коронавируса и вернулась в лучшую форму.
Браво! Туктамышева справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп, который дается ей непросто. Правда, на приземлении со второго прыжка сильно ковырнула лед, словно немного недокрутила. Но, может, показалось.
Эх, первый элемент — тройной аксель — получился с ошибкой на приземлении! Туктамышеву сильно закрутило на месте, но она сохранила равновесие.
На льду — Елизавета Туктамышева! Императрица катается под композицию Билли Айлиш и Халида «Lovely».
За свой прокат Самодурова получает 68,92 балла.
Трибуны провожают Софью диким ревом — безошибочное выступление в классном образе, который фигуристка здорово интерпретирует, не оставило людей равнодушным. Девушка растроганно прослезилась. Однако судьи находят у Самодуровой недокруты — и, к сожалению, это заслуженно.
Два следующих прыжка — двойной аксель и тройной лутц — Самодурова исполнила без проблем.
Софья начала с каскада тройной флип + тройной тулуп — все сделано, но как будто немного недокручен второй прыжок: из-под ног у фигуристки резко взлетела крошка льда, потому выезд получился не самым идеальным.
Теперь время выступать Софье Самодуровой — ученице Алексея Мишина, чемпионке Европы — 2019. Она катается в образе инопланетянки под загадочную композицию «Man with Harmonica» (Apollo 400).
За свой прокат Талалайкина получила 64,89 балла.
Выступление получилось весьма энергичным — фигуристка обменялась эмоциями с публикой и по-настоящему зажгла. Жаль, ошибка в начале проката сильно повлияет на оценку.
Однако Талайкина собралась и справилась с остальными элементами — каскадом тройной лутц + тройной тулуп и сольным тройным риттбергером.
Эх, как жаль! С самого начала магия обворожительной красотки начала разрушаться из-за плохого приземления с двойного акселя — на две ноги.
Следующей на лед выходит Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга, которая будет зажигать под бодрые латиноамериканские мотивы.
За свой прокат Фролова получает 71,46 балла. Девушка торжествующе сжимает кулачки — это ее лучший результат в сезоне.
Судьи оценили дорожку шагов, в которой фигуристка выражала метания героини, переживающей жизненную драму, на четвертый уровень, как и все вращения. Это весьма неплохие баллы.
Финальный каскад тройной флип + тройной тулуп исполнен безупречно! За него Фролова получит +10% к базовой стоимости, поскольку сделала элемент во второй половине программы. Осмелиться на сложный каскад 3+3 на фоне усталости не каждый сможет.
Двойной аксель в середине программы под музыку, которая становится все более гнетущей и тревожной, не вызвал у Фроловой проблем.
Девушка начала выступление с идеального тройного лутца с двумя руками наверх. Браво!
Открывает соревнования женщин Анна Фролова, которая катается под саундтрек к фильму «Матильда» — возвышенный и драматичный.
Тутберидзе внимательно наблюдает за прыжками своих учениц на разминке. Тем временем Туктамышева исполняет чистейший тройной аксель — публика взрывается аплодисментами.
Разминка первой группы участниц началась!
Участницам уже не терпится выйти на разминку, а на кубе арены в это время крутится реклама и идет перечисление спонсоров. Фигурное катание сильно скакнуло вперед в плане коммерческой привлекательности за последние годы, и это здорово.
Полный список участниц и порядок их выступления выглядит так (надо кликнуть на картинку):
Главной фавориткой турнира является 14-летняя ученица Тутберидзе Камила Валиева, которая по возрасту пока не может поехать на ЧМ, так что на этих соревнованиях будет, скорее, утверждаться в качестве основной претендентки на Олимпиаду-2020. Поэтому ей тоже важно обыграть своих солидных оппоненток и показать чисто тройной аксель и четверной тулуп. Нет сомнений, что класс покажет и другая юниорка Тутберидзе Дарья Усачева, которая пока не владеет элементами ультра-си, но за счет высоких бонусов по шкале качества исполнения (GOЕ) и отличных компонентов уже получает оценки чуть ниже Александры Трусовой с четверными прыжками.
Камила Валиева выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катаниюРИА Новости
Ситуация Туктамышевой:
1) Как и Косторная, перенесла коронавирус в декабре, но все равно поехала и на чемпионат России, и на Кубок Первого канала. Хотя выступила Императрица не очень, но получила больше соревновательной практики и очков в глазах руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
2) На вчерашней тренировке уверенно показывала тройной аксель и остальные элементы — то есть форма более-менее вернулась.
3) Сменила короткую программу в январе — теперь катает под композицию «Lovely» Билли Айлиш и Халида. На Кубке Первого канала уже показывала эту программу, то есть имеет опыт выступления с ней на публике.
Сегодня между Аленой Косторной и Елизаветой Туктамышевой развернется нешуточная борьба за последнюю путевку на чемпионат мира в Стокгольме (две из трех уже забрали Анна Щербакова и Александра Трусова).
Ситуация Косторной:
1) не выступала с ноября из-за коронавируса и потери формы;
2) до сих пор не восстановила тройной аксель;
3) сменила и короткую, и произвольную программу прямо перед финалом Кубка России!!! В короткой фигуристка будет кататься под «Времена года» Вивальди, а в произвольной — под «My Way» и «Yellow Moon» итальянского композитора Луки Д'Альберто.
4) Неизвестно, в какой форме сейчас Алена и насколько она успела вкатать новые программы.
Алена Косторная и Евгений ПлющенкоРИА Новости
С главными интригами турнира можно ознакомиться в нашем превью:
Начало прокатов — в 18.05 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин в рамках финала Кубка России.