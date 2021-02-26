Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Обыграл Норвегию в одиночку: Большунов вырвал первое золото ЧМ

Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Продолжается чемпионат мира — 2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужского скиатлона, в котором россиянин Александр Большунов оставил позади сразу пятерых норвежских спортсменов и впервые в своей карьере взял золото ЧМ.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:00

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию. Продуктивного вам вечера!

16:50

Иван Якимушкин стал восьмым (+2.00,3). Алексей Червоткин — 18-й (+2.49,5). Евгений Белов же стал 23-м (+4.01,2).

16:47

Серебро досталось Крюгеру (отставание +1,1), а Холунг довольствовался бронзой (+1,7).

16:45

Есть первое золото России на главном старте сезона!

16:42

И это золотой финиш Большунова! Саша в одиночку переиграл Норвегию! Великая победа.

16:41

Не упускает! Он обогнал на повороте Холунга и вырвался вперед!

16:40

К сожалению, упускает Большунов Холунга...

16:38

Тройка лидеров: Холунг, Большунов и Симен Хегстад Крюгер.

16:36

Холунг атакует! Норвежец ускоряется и обгоняет Сашу.

16:34

Пошел восьмой круг. Кульминация скиатлона!

16:33

Нет, не трое — четверо! Рано Клебо мы вычеркнули, он подтянулся к лидерам.

16:31

Большунов уверенно завершает седьмой круг. Трое норвежцев буквально висят на нем!

16:28

Иверсен и Клебо отваливаются. Мастера финишей, похоже, остаются вне борьбы за медали.

16:25

Якимушкин идет восьмым. Он первый во второй группе преследователей. Но как же отстал от Саши, аж 54 секунды.

16:23

Опасно! Чуть не упал на повороте Большунов но сохранил равновесие.

16:21

Менее 10 километров остается.

16:20

К слову, в семерке оторвавшихся лыжников последним идет британец Эндрю Масгрэйв. Его тоже со счетов не списываем.

16:16

Берет попить Большунов. В преддверии финиша он первый. А позади сразу пять норвежцев — что за накал!

16:14

Червоткин — 11-й, Якимушкин — 12-й. А вот Белова нет даже в первой двадцатке.

16:11

Холунд, Рете (желтая майка лидера), Иверсен и Клебо в первой пятерке на 16.5 км! Доминирование Норвегии может разрушить наш одинокий Большунов, идущий на данный момент вторым.

16:07

Переобуваются спортсмены перед второй частью скиатлона! Сьюр Рете из Норвегии — первый, Саша уже четвертый.

16:06

Меняются лидеры практически каждую минуту. Но Большунов раз за разом возвращает первое промежуточное место.

16:02

У нас осталась позади отметка 11.2. Там преимущество Александра уже было небольшим. В спину дышали Иверсен, Нисканен, Клебо и Холунд!

15:58

Ох, каков Большунов... Отлично работают лыжи Александра на спуске — он уходит в отрыв. Уверенное лидерство в нашей гонке у России.

15:54

Уго Лапалус и Клеман Парисс — это Франция! Они вырвали вперед и отвечают на наш вопрос о главной оппозиции россиянам и норвежцам.

15:51

Так-так, четверть гонки позади. Большунов стал первым на отметке 7.5 км. Евгений Белов остается в топ-10. Клебо держится в первой группе преследования.

15:48

Позади остался второй круг, и уже идет к завершению круг третий... Всего же нас сегодня ждет восемь таких отрезков.

15:44

Ийво Нисканен из Финляндии, вот про кого чуть не забыли! Он тоже бьется за золото и сейчас даже идет первым.

15:40

Червоткин пару минут лидировал, но сейчас его обогнал Большунов и пошел навстречу очередной громкой победе в карьере.

15:37

Очевидно, что сегодня будет борьба между Россией и Норвегией. Но вот что интересно: кто готов навязать борьбу фаворитам из других стран?

15:34

Ханс Кристер Холунд на отметке 1.3 км идет первым. Большунов силы не растрачивает и замыкает первую пятерку.

15:31

Старт дан! 76 спортсменов побежали дистанцию 30 км.

15:30

К началу скиатлона все готово! Погода в немецком Оберстдорфе пускай не солнечная, но без осадков, так что этот фактор сказаться на выступлении спортсменов не сможет.

15:26

Кстати, час назад завершился женский заезд. За подробностями — в наш онлайн:

15:25

От России на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.

15:20

Гонка начнется в 15.30 по московскому времени.

15:15

Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского скиатлона на чемпионате мира.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку