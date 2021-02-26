Падение не помешало: Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, Сорина — восьмая

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.
Не пропустите мужской скиатлон, который стартует в 15.30 по мск.
Будем подводить итоги. Не получилось интриги в борьбе за золото, где Тереза Йохауг (с падением!) выиграла у занявших второе и третье места шведок больше 30 секунд. В шикарной форме норвежка. А вот наши девушки, увы, совсем не порадовали. Если на Непряеву травма повлияла, то остальные проиграли очень много и фактически вышли из борьбы за медали на середине дистанции, хотя потенциал, разумеется, позволял рассчитывать на большее.
Гонка завершена.
Юлия Ступак практически две минуты проиграла и пришла к финишу 11-й. Непряева стала 16-й. Но вот сенсация — лидер Кубка мира Джессика Диггинс только 15-я.
Татьяна Сорина становится лучшей из сборной России с восьмым результатом, Кирпиченко финиширует десятой.
Фрида Карлссон берет серебро, бронза — у Эббы Андерссон.
Тереза Йохауг — чемпионка мира в скиатлоне!
Лучшей из россиянок, по всей видимости, будет Кирпиченко. Отставание 1 минута 17 секунд, но очень достойно гонку проводит.
Увеличила преимущество Йохауг до 33 секунд от шведок за 2 км до финиша. Что за машина!
С золотом уже все понятно, а вот между шведками развернулась очень интригующая борьба за серебро. Лыжня в лыжню идут они.
Непряева в целом выглядит после травмы не лучшим образом пока. Полторы минуты отставание уже.
Сорина, к сожалению, 45 секунд проигрывает и теперь только шестая на отметке 9 км.
Йохауг тем временем уходит в глубокий отрыв — 19 секунд от Андерссон.
Ровно половина дистанции позади. Единственной надеждой среди россиянок остается Сорина. Увы, остальные наши лыжницы слишком отстали.
К Сориной приблизилась и обогнала ее чуть-чуть Калла. Остается держаться только за третье место.
Эх, все-таки уже совсем далеко уходят Йохауг и Андерссон. Да еще и нагоняют все сильнее.
Длинный подъем Сорина не слишком уверенно преодолела. Снова поймала просвет.
После 5 км совсем уже не может подтягиваться Непряева. А вот Кирпиченко и Ступак поднимаются — в 13 секундах.
Тяжеловато приходится Непряевой, но все равно идет в пелотоне. Йохауг тем временем мощно взвинтила темп и снова вернулась на лидирующую позицию.
Другая шведка Андерссон и россиянка Сорина воспользовались падением соперниц и быстро передвинулись вперед. Просвет создают.
Вот дела! Карлссон наступила на лыжи Йохауг и обе девушки завалились, а Фрида еще и палку сломала.
А вот уже на длинном спуске Йохауг и шведки Андерссон и Карлссон уходят в отрыв. Сорина очень аккуратно идет, но далековато уже другие девушки.
Здорово спусковую часть Непряева проходит и старается вместе с Йогауг создать просвет.
Непряева и Сорина бегут в группе лидеров. Впрочем, на первых 5-6 км вряд ли что-то кардинально поменяется.
Заезд стартовал!
От России на старт выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.
Гонка начнется в 13.45 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на чемпионате мира.