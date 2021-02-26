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Падение не помешало: Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, Сорина — восьмая

Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам, Сорина стала восьмой

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В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона, победу в котором одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучший результат среди российских спортсменок показала Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой.
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Трансляция
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14:30

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.

Не пропустите мужской скиатлон, который стартует в 15.30 по мск.

14:30

Будем подводить итоги. Не получилось интриги в борьбе за золото, где Тереза Йохауг (с падением!) выиграла у занявших второе и третье места шведок больше 30 секунд. В шикарной форме норвежка. А вот наши девушки, увы, совсем не порадовали. Если на Непряеву травма повлияла, то остальные проиграли очень много и фактически вышли из борьбы за медали на середине дистанции, хотя потенциал, разумеется, позволял рассчитывать на большее.

14:27

Гонка завершена.

14:26

Юлия Ступак практически две минуты проиграла и пришла к финишу 11-й. Непряева стала 16-й. Но вот сенсация — лидер Кубка мира Джессика Диггинс только 15-я.

14:26

Татьяна Сорина становится лучшей из сборной России с восьмым результатом, Кирпиченко финиширует десятой.

14:25

Фрида Карлссон берет серебро, бронза — у Эббы Андерссон.

14:24

Тереза Йохауг — чемпионка мира в скиатлоне!

14:23

Лучшей из россиянок, по всей видимости, будет Кирпиченко. Отставание 1 минута 17 секунд, но очень достойно гонку проводит.

14:20

Увеличила преимущество Йохауг до 33 секунд от шведок за 2 км до финиша. Что за машина!

14:15

С золотом уже все понятно, а вот между шведками развернулась очень интригующая борьба за серебро. Лыжня в лыжню идут они.

14:12

Непряева в целом выглядит после травмы не лучшим образом пока. Полторы минуты отставание уже.

14:11

Сорина, к сожалению, 45 секунд проигрывает и теперь только шестая на отметке 9 км.

14:10

Йохауг тем временем уходит в глубокий отрыв — 19 секунд от Андерссон.

14:07

Ровно половина дистанции позади. Единственной надеждой среди россиянок остается Сорина. Увы, остальные наши лыжницы слишком отстали.

14:07

К Сориной приблизилась и обогнала ее чуть-чуть Калла. Остается держаться только за третье место.

14:05

Эх, все-таки уже совсем далеко уходят Йохауг и Андерссон. Да еще и нагоняют все сильнее.

14:03

Длинный подъем Сорина не слишком уверенно преодолела. Снова поймала просвет.

14:00

После 5 км совсем уже не может подтягиваться Непряева. А вот Кирпиченко и Ступак поднимаются — в 13 секундах.

13:58

Тяжеловато приходится Непряевой, но все равно идет в пелотоне. Йохауг тем временем мощно взвинтила темп и снова вернулась на лидирующую позицию.

13:56

Другая шведка Андерссон и россиянка Сорина воспользовались падением соперниц и быстро передвинулись вперед. Просвет создают.

13:55

Вот дела! Карлссон наступила на лыжи Йохауг и обе девушки завалились, а Фрида еще и палку сломала.

13:53

А вот уже на длинном спуске Йохауг и шведки Андерссон и Карлссон уходят в отрыв. Сорина очень аккуратно идет, но далековато уже другие девушки.

13:50

Здорово спусковую часть Непряева проходит и старается вместе с Йогауг создать просвет.

13:48

Непряева и Сорина бегут в группе лидеров. Впрочем, на первых 5-6 км вряд ли что-то кардинально поменяется.

13:45

Заезд стартовал!

13:40

От России на старт выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

13:35

Гонка начнется в 13.45 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на чемпионате мира.

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