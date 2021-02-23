«Судьба бывает жестокой»: игрок «Аталанты» скончался от рака

24 февраля «Аталанте», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, предстоит в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принять мадридский «Реал». Но за сутки до столь важного события итальянский клуб погрузился в траур — в возрасте 21 года скончался ивуарийский полузащитник Вилли Брасиано Та Би. О том, будут ли проведены какие-либо акции памяти перед матчем в Бергамо, ни клуб, ни представители Союза европейских ассоциаций (УЕФА) еще не объявили, однако, вероятно, футболисты черно-синих выйдут на поле в траурных повязках.

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Причиной смерти молодого футболиста стал рак печени, от которого он страдал на протяжении нескольких месяцев.

«Президент клуба Антонио Перкасси и вся семья «Аталанты» глубоко опечалены скоропостижной кончиной Вилли Брасиано Та Би. Судьба бывает очень жестокой, и она слишком быстро прервала мечту Вилли. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы добиться главной роли в молодежной команде «Аталанты», и он навсегда вошел в историю клуба. Прощай, Вилли…» — говорится в заявлении бергамасков.

We mourn the premature passing of our player and U19 Champion of Italy Willi Braciano Ta Bi and share the grief of his family and beloved ones. Rest in peace, Willy. — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

Последние месяцы своей жизни ивуарийский футболист провел в родном Йопугоне, куда отправился сразу же после того, как врачи «Аталанты» обнаружили у него прогрессирующий рак. Средств на лечение не оказалось ни у него, ни у клуба, ни у родственников.

«Вилли больше не будет играть в футбол. Он о нем вообще не думает. Его дни сочтены, и мы надеемся лишь на чудо божье. Только бог может спасти Вилли. На лечение и операцию требуется порядка пяти миллионов западноафриканских франков, но у нас таких денег нет. Потому мы молим о помощи», — говорил один из родственников футболиста еще до смерти спортсмена.

По данным ряда СМИ, в последние дни своей жизни игрок «Аталанты» лишился возможности ходить — из-за болезни у него отказали ноги.

На трагическую новость уже отреагировала пресс-служба итальянской Серии А, а также несколько клубов чемпионата. Среди них оказались, в частности, «Специя» и «Верона». Слова соболезнования передала и выступающая в Серии Б «Пескара», в молодежном составе которой футболист пробыл несколько месяцев на правах аренды.

«Та Би был с нами всего несколько месяцев, но за это время он проявил себя как человек, которого мы ценили и на поле, и за его пределами. Мы очень скорбим в связи с его смертью. Вилли был всего 21 год», — приводит сообщение пресс-служба «дельфинов».

Willy Braciano Ta Bi. Uno scudetto con la Primavera dell'Atalanta e una carriera interrotta troppo presto.

Riposa in pace campione. pic.twitter.com/L7YwDrksh7 — Lega Serie A (@SerieA) February 23, 2021

Lo Spezia Calcio si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Da parte della societа aquilotta vanno le piщ sentite condoglianze ai cari del giovane calciatore e all'@Atalanta_BC — Spezia Calcio (@acspezia) February 23, 2021

Hellas Verona FC esprime sincera vicinanza a @Atalanta_BC in questo momento di profondo dolore per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi, estendendo le piщ sentite condoglianze a parenti ed amici tutti del giovane calciatore.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 23, 2021

Con noi pochi mesi, in cui siamo rimasti profondamente legati a questo ragazzone che si faceva apprezzare dentro e fuori dal campo. Ciao #WillyBracianoTaBi , venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia. Aveva solo 21 anni.



Ciao #Willy pic.twitter.com/m3bzaL0bTU — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 23, 2021

С заявлением выступили и в «АСЕК Мимозас», который является самым успешным и титулованным клубом Кот-д'Ивуара. Вилли Брасиано Та Би провел в академии этой команды два года, после чего в январе 2019 года перебрался в Бергамо, где с «Аталантой», проведя девять матчей и забив в них три мяча, стал чемпионом Примаверы — молодежного чемпионата Италии.

Футбольные обозреватели характеризовали ивуарийца как талантливого и качественного опорного полузащитника, который мог бы добиться серьезных успехов на профессиональном уровне.

«Ушел из жизни Та Би. В нашем клубе Вилли провел не один год. Серьезная болезнь взяла верх над ним. Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Вилли. Да упокоится его душа», — отмечается в заявлении «АСЕК Мимозас».

il avait йtй transfйrй а l'Atalanta Bergame (Ligue 1 italienne) au cours de la saison 2018-2019.

L'ASEC Mimosas prйsente ses sincиres condolйances а la famille йplorйe.

Que l'вme de Braciano repose en paix .#CIVsport #JauneNoir #Mimos — ASEC Mimosas (@ASECMimosas) February 23, 2021

Вспомнил ивуарийского футболиста и его 18-летний соотечественник Амад Диалло. Ранее игроки вместе выступали за молодежку «Аталанты», а зимой этого года Диалло перебрался в «Манчестер Юнайтед».

«Ты навсегда останешься в моем сердце. Спи спокойно, друг», — написал бывший одноклубник Та Би в Instagram.