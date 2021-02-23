Закат Особенного: кто заменит Моуринью в «Тоттенхэме»

В «Тоттенхэм» Моуринью пришел 20 ноября 2019 года после не слишком удачного периода в «Манчестер Юнайтед». Итоги первого сезона — шестое место в чемпионате Англии и вылет в 1/8 Лиги чемпионов от «РБ Лейпциг». На второй сезон от тренера, естественно, ожидали другого результата. И до поры дела у «шпор» в чемпионате шли неплохо. К 20-му туру «Тоттенхэм» шел в пятерке, проигрывая лигочемпионскому четвертому месту одно очко.

А затем случилась серия из трех поражений подряд. Моуринью проиграл дома «Ливерпулю» и «Челси», на выезде был бит «Брайтоном». Победа над «Вест Бромвичем», казалось, встряхнет команду, но после нее «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» и «Вест Хэму». Итог — девятое место и довольно сильное отставание от зоны Лиги чемпионов.

Сюда также стоит добавить и вылет в 1/8 финала Кубка Англии от «Эвертона», трудно забыть этот феерический матч, завершившийся в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу клуба из Ливерпуля.

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Еще на двух фронтах дела у Моуринью идут неплохо. В Кубке Лиги «шпоры» дошли до финала, где в апреле сыграют против «Манчестер Сити». В Лиге Европы «Тоттенхэм» уверенно преодолел групповой этап и в скором времени в 1/16 финала сыграет против австрийского «Вольфсберга».

Последний еврокубковый трофей «Тоттенхэм» выиграл в 1984 году (Кубок УЕФА), а последний национальный — в 2008 (Кубок Лиги). Так что можно было бы текущую ситуацию отнести в разряд временных трудностей и дать Моуринью возможность побороться за два трофея.

Но не все так просто. Английские СМИ все чаще пишут, что атмосфера в раздевалке «Тоттенхэма» безнадежно испорчена, что игроки недовольны методами работы тренерского штаба и теми тренировками, которые предлагает Моуринью. И многие с ностальгией вспоминают времена Маурисио Почеттино, при котором «шпоры» попадали в Лигу чемпионов и доходили в ней до финала.

«Если не говорить слишком резко, то в мире Моуринью все работает по давно выработанной схеме: поражения «Тоттенхэма» – это вина «Тоттенхэма», победы «Тоттенхэма» — это заслуга Жозе», — считает знаменитый в прошлом форвард Тедди Шерингем.

Кстати говоря, за 50 матчей в АПЛ Моуриньо набрал лишь 81 очко — это худший показатель среди последних пяти тренеров «Тоттенхэма».

Руководство клуба в курсе всех текущих проблем в раздевалке и активно ищет нового главного тренера. Основным претендентом, по мнению английского издания The Telegraph, является наставник немецкого «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн. Еще один кандидат — главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

Но и здесь все непросто. Во-первых, руководству «Тоттенхэма» придется очень сильно постараться, чтобы переманить к себе кого-то из этой пары прямо сейчас. «Лейпциг» хоть и не имеет особо много шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов после поражения 0:2 от «Ливерпуля», но зато идет вторым в бундеслиге и реально борется с «Баварией» за чемпионство. «Лестер» Роджерса идет третьим в АПЛ и имеет отличные шансы пройти в 1/8 Лиги Европы.

Во-вторых, по информации ESPN, увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» более чем в €30 млн, и этот фактор может повлиять на решение президента клуба Дэниэла Леви. Впрочем, контракт португальца действует до лета 2023 года, так что если отложить вопрос с его отставкой на конец сезона, сумма компенсации все равно будет громадной.

Забавно, что совсем недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших футбольных тренеров XXI века. Первое место в этом списке занимает именно Особенный.