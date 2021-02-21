«Подожди еще несколько лет»: как Медведев отдал финал Джоковичу

Завершившийся розыгрыш Открытого чемпионата Австралии был не лучшим для Новака Джоковича — после матча третьего круга серб рассказал, что, не будь это турнир «Большого шлема», он бы непременно снялся с него. Даниил Медведев из-за всех сложностей Ноле на некоторое время стал главным фаворитом Australian Open — 2021.

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У россиянина был лишь один действительно сложный матч в Мельбурне. Произошло это в третьем раунде, где Медведев играл против Филипа Крайиновича (кстати, близкого друга Джоковича). Серб отыгрался с 0-2 и перевел игру в пятый сет. В итоге Медведев впервые в карьере выиграл матч из пяти партий и дальше по сетке шел уже легко, забрав легкие победы у Маккензи Макдональда, соотечественника Андрея Рублева, а в полуфинале разобравшись со Стефаносом Циципасом.

Но и Джокович по ходу турнира, куда так тяжело вступал, набрал отличную форму, — в четвертьфинале взял тяжелейший матч у Александра Зверева, а в полуфинале размялся победой над главным открытием турнира, россиянином Асланом Карацевым. И к финалу обо всех проблемах Ноле уже забыл.

Начало решающей встречи осталось за Джоковичем. Серб вышел на корт против Медведева, будучи невероятно (даже для себя) мотивированным, цеплялся за каждый гейм. В это время его соперник, можно сказать, еще не проснулся, и по-настоящему включился только после того, как проигрывал 0-3 по геймам. Россиянин сделал камбэк, отыграл два сетбола, но партию все равно уступил со счетом 5:7.

На старте второго сета Медведев брейканул, но Джокович его мгновенно отыграл. Игра, которая, по большому счету, до этого была скорее равной. Так или иначе, серб начинал все отчетливее смотреться психологически более стабильным и заставлял ошибаться россиянина — он проиграл четыре гейма подряд. Медведеву чрезвычайно не хватало разнообразия — Ноле полностью его читал и заставлял ошибаться. В конечном счете Медведев взял лишь два гейма во второй партии (один из них — на своей подаче под ноль всего за 54 секунды), снова вытащил несколько мертвых мячей, однако Джокович снова был лучше — 6:2.

После этого нервы у Медведева не выдержали окончательно. Он разбил ракетку и все чаще недовольно взмахивал руками.

Не взял себя в руки россиянин и в третьем сете. Повторились события первой партии, и Ноле вел по геймам 3-0. Медведев стал делать еще больше невынужденных ошибок (по итогам матча их было 30 против 18 у Джоковича): не попадал по длине, отправлял мяч за заднюю линию, пробивал в сетку. А Джокович блестяще играл на своих подачах и, пожалуй, был на порядок лучше Медведева за счет доминирования на приеме. Так это было и в игре со Зверевым. Оставлял себе шансы на возвращение в игру россиянин, однако в концовке серб снова включился в полную силу, быстро оформил брейк и подал на матчбол — 6:2.

Джокович выиграл свой девятый австралийский мэйджор в карьере и 18-й «Шлем». Для сравнения, этот финал «БШ» был 28-м в карьере Ноле, для Медведева — лишь второй.

«Непросто говорить, когда только проиграл «Большой шлем». Но я постараюсь. Надеюсь, получится лучше, чем на корте. Поздравляю Новака и его команду. Девять «Шлемов» в Австралии, 18 всего. И это, наверное, не последний. У меня даже слов нет. Расскажу небольшую историю. Я впервые тренировался с Новаком, когда стоял 500-м или 600-м в мире. Он уже был первым, только выиграл «Уимблдон». И я думал, что он даже не будет со мной разговаривать, для меня он был богом. Я пришел, очень стеснялся, ничего не говорил. А он задавал мне вопросы, говорил со мной как с другом. Я был очень удивлен. И ты не изменился с тех пор, такой же отличный парень, отличный человек. Поздравляю», — вспомнил Медведев после матча.

У Медведева прервалась 20-матчевая победная серия. Но он, несмотря на это, впервые в карьере дебютирует в топ-3 мирового рейтинга. Джокович уверен, что свой «Шлем» россиянин еще выиграет.

«Я очень люблю Даниила по жизни – он очень дружелюбный и приятный парень, но на корте он один из самых сложных соперников, с которыми я когда-либо играл. Это просто вопрос времени – когда ты возьмешь «Шлем». Подожди, пожалуйста, еще несколько лет (смеется)», — заверил Джокович в послематчевом комментарии.