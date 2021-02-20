«Поубивают друг друга»: Медведев и Джокович сразятся за Australian Open

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4)

25-летний Даниил Медведев проведет 21 февраля свой второй в карьере финал на турнирах «Большого шлема». Первая попытка, состоявшаяся в конце 2019 года на US Open, с формальной точки зрения была неудачной — он проиграл.

Правда, тот матч против испанца Рафаэля Надаля, выигравшего свой 19-й титул на «мэйджорах», стал настоящим украшением всего сезона и точно войдет в историю игры.

Медведев тогда проиграл первые два сета — 5:7, 3:6 — и в целом уступал одному из лучших теннисистов мира по игре, но сумел вернуться, причем так, что заиграл лучше соперника. Россиянин взял третью и четвертую партии — 7:5, 6:4, — и казалось, что сейчас он дожмет Надаля. У Медведева были шансы на брейк в начале пятой партии, но, не использовав их, он отдал две свои подачи и стал проигрывать 1:5.

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Но даже это еще не было концом. Медведев выиграл свою подачу, потом чужую, потом еще одну свою и боролся на подаче испанца за то, чтобы сравнять счет, но все же драматично уступил.

И вот новый финал «шлема», снова на любимом для Медведева харде, и снова в соперниках представитель «Большой тройки», первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в начале марта побьет рекорд Роджера Федерера по числу недель пребывания на вершине мирового рейтинга.

И противостояние ожидается не менее эпическое, чем тот финал в Нью-Йорке. Джокович не просто лидер рейтинга, но и находится в прекрасной форме — до финала в Мельбурне ему не помешала добраться даже полученная по ходу игры третьего круга травма мышц живота.

Для серба это будет уже девятый финал на его любимом «шлеме», и во всех предыдущих восьми решающих матчах турнира он был сильнее своих соперников. Да что там, Ноле неизменно брал титул Australian Open, если доходил тут до полуфинала.

Тем не менее Медведев выглядит подходящим кандидатом для того, чтобы прервать гегемонию и остановить действующего чемпиона Австралии. Россиянин имеет самую продолжительную победную серию во всем туре, начавшуюся еще в прошлом году и насчитывающую уже 20 матчей, причем по ее ходу он выиграл 12 поединков подряд у представителей топ-10, став всего девятым теннисистом в истории, которому это удалось.

Кроме того, в личных встречах этих соперников у Джоковича перевес минимальный — 4:3. И если три первых матча остались за сербом, то из последних четырех встреч три остались за Медведевым.

Выиграл 25-летний теннисист и на групповой стадии триумфального для себя прошлогоднего Итогового турнира ATP — 6:3, 6:3.

Правда, матч на турнире «Большого шлема» и тем более его финал — история несколько иного рода. Джокович недаром так успешен в решающих стадиях своего любимого «мэйджора» — в них он приобретает дополнительную ауру непобедимости, складывающуюся из класса, характера и победного опыта.

Медведев же до данного турнира ни разу в карьере не выигрывал пятисетовых матчей, неизменно уступая в решающей партии, однако в третьем круге Australian Open закрыл эту историю, повесив в пятом сете «баранку» коллеге Джоковича по сборной Сербии Филипу Краиновичу, сумевшему отыграться у россиянина с 0-2.

Кстати, один раз встречались Джокович с Медведевым и в Мельбурне — на победном для лучшего теннисиста мира AO-2019. В 1/8 финала серб победил в четырех сетах — 6:4, 6:7 (5-7), 6:2, 6:3.

Несмотря на всю прекрасную форму нынешней четвертой ракетки мира, которая станет как минимум третьей (а в случае победы и второй), знаменитые в прошлом теннисисты, выступающие сейчас в роли экспертов, все же отдают предпочтение Джоковичу.

«Если бы Новака спросили, кого он предпочел бы — Циципаса или Медведева, он бы, наверное, выбрал Циципаса, — считает экс-первый номер рейтинга Борис Беккер.

— Медведев играет слишком непредсказуемо, и у него сейчас потрясающая серия — 20 побед подряд. В настоящий момент у него самый мощный ход в туре, но не надо забывать, что россиянин играет с восьмикратным чемпионом турнира.

Australian Open — любимый «мэйджор» Новака, он брал его восемь раз, и это тоже влияет на соперника. Я считаю Новака фаворитом, но Медведев — самый сложный соперник, который мог ему достаться в финале. Он тоже может выиграть».

Еще интереснее в интервью «Евроспорту» высказался испанец Алекс Корретха:

«Они будут зеркальными отражениями друг друга: невероятные кроссы с бэкхенда, переводы по линии.

Думаю, Медведев и Джокович поубивают друг друга. Я жду очень длинного матча, потому что у них похожий стиль. Единственное отличие в том, что Джокович выиграл 17 «Больших шлемов», из которых восемь — в Мельбурне.

Но если принимать во внимание форму, то у Медведева она чуть лучше. Обыграть его будет очень сложно, Новаку понадобится показать максимум. Нужен очень четкий план на игру, потому что она оба невероятно играют в обороне. Оба любят атаковать, но обычно не любят атаковать постоянно. Будет интересно наблюдать, как будет переходить инициатива.

Не удивлюсь, если матч продлится больше четырех часов. Если они оба здоровы, матч будет чертовски классным. Может быть, я отдаю предпочтение Новаку — но небольшое. Может быть, 55 на 45 в пользу Новака».

Вообще, уже тот факт, что эксперты всерьез рассуждают о возможности поражения Джоковича в финале Australian Open, сам по себе заслуживает внимания и говорит о силе нынешнего Медведева.

Кроме того, россиянин, очевидно, находится в лучшей форме в карьере и к тому же стал заметно взрослее. Он не поддается эмоциям в сложные моменты, не проседает под давлением, а когда что-то не получается, быстро приходит в себя и усложняет жизнь соперникам.

Медведев стал больше атаковать и делает это разнообразно, красиво и эффективно, но остается оборонительным монстром, который готов тянуть без устали сложнейшие мячи из углов, а потом моментально восстанавливаться к следующему розыгрышу.

Вероятно, тот факт, что в Мельбурне в этом году уложено самое быстрое покрытие в истории, даст Медведеву небольшое преимущество, ведь еще одним страшным его оружием остается подача. Не стоит забывать, что Джокович при этом в принципе не имеет слабых мест в игре, а козырей — предостаточно.

Как бы все в итоге ни сложилось, это будет очень яркий и сложный для обоих матч, чаши весов в котором, вероятно, будут качаться по ходу противостояния не раз и не два. И при этом надо отметить, что такого шанса на «шлем» у Медведева еще никогда не было.