Дерби в мороз: российский футбол возвращается

У российских клубов заканчивается зимний перерыв. Уже 20 февраля со стадии 1/8 финала возобновляется Кубок России. На этом этапе берут старт команды, которые играли в еврокубках: петербургский «Зенит», «Краснодар», «Ростов», а также московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Реклама

«Спартак» — «Динамо»

Один из самых интригующих матчей пройдет в Москве — «Спартак» в старейшем дерби столицы на своем поле примет «Динамо».

В текущем сезоне чемпионата России соперники дают серьезную конкуренцию командам с вершины турнирной таблицы: подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, а бело-голубые — шестое. В последний раз между собой команды встречались 21 ноября и разошлись тогда со счетом 1:1.

Интересно и то, что с недавних пор «Спартак» и «Динамо» тренируют немецкие специалисты. Если Тедеско, правда, в конце этого сезона покинет красно-белых, то Сандро Шварц только в октябре принял «Динамо».

Что касается зимней паузы, то «Спартак» усилился Йоритом Хендриксом из нидерландского ПСВ. Ожидается возвращение в клуб и Квинси Промеса, но пока его трансфер из амстердамского «Аякса» затягивается. Покинул команду Александр Кокорин, уехавший покорять Италию в футболке «Фиорентины». Также на вторую часть сезона не был заявлен полузащитник Остон Урунов. Из «Динамо» ушел Константин Рауш, у которого закончился контракт.

Если бело-голубые только начинают свою кубковую кампанию, то красно-белые уже сыграли два матча на групповом этапе, который с этого сезона заменил 1/16 финала. «Спартак» легко обыграл московскую «Родину» (5:1), но уступил красноярскому «Енисею» (0:1). Все три команды набрали одинаковое количество очков, но представители Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались выше по дополнительным показателям.

У проведения матча «Динамо» — «Спартак» есть одна преграда. В регламенте существует пункт, по которому команды могут попросить о переносе встречи, если столбик термометра опустится ниже -15 градусов. Вечером 20 февраля, судя по прогнозу, температура будет около этой отметки.

«Локомотив» — «Тамбов»

21 февраля в 17.00 по московскому времени на поле стадиона в Черкизове выйдут столичный «Локомотив» и «Тамбов». «Железнодорожники» выглядят явным фаворитом встречи, но особенной эту игру делает то, что тамбовчане могли прекратить существование еще зимой.

Только 19 февраля стало понятно, что «Тамбов» примет участие в весенней части. Клубу, который терпел финансовое бедствие, РПЛ досрочно выделила денежные средства от будущих обязательных выплат со стороны лиги. «Тамбов» со своей стороны договорился с игроками (в том числе и бывшими) о реструктуризации долгов по зарплате.

«Локомотив» запомнился зимой перестановками в руководстве команды. Пост генерального директора покинул Василий Кикнадзе, а на его место пришел Владимир Леонченко, который в 1994 году выигрывал в составе красно-зеленых бронзовые медали чемпионата России. Был уволен председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, его пост занял Александр Плутник, который до этого работал в московском ЦСКА.

Из громких приобретений москвичей стоит выделить защитника французского «Бордо» Пабло Кастро. В текущем сезоне боазилец успел провести 13 матчей в Лиге 1, забив один мяч.

В последний раз команды встречались 20 сентября. Тогда победу «железнодорожникам» принес точный удар Федора Смолова.

«Краснодар» — «Сочи»

21 февраля в гости к «Краснодару» пожалует «Сочи». «Быки» являются единственной российской командой, которая в новом году уже провела официальный матч. 18 февраля подопечные Мурада Мусаева уступили на своем поле загребскому «Динамо» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

Игра краснодарцев оставила приятное впечатление, но две ошибки голкипера Евгения Городова подарили хорватам победу. Первый номер черно-зеленых Матвей Сафонов пока восстанавливается от травмы, что делает вратарскую позицию одной из самых проблемных в команде. Сейчас у «Краснодара» мог быть другой голкипер в воротах, но в самом начале 2021 года клуб покинул Андрей Синицын. Он защищал ворота «Краснодара» восемь лет — «быки» расторгли с ним контракт по обоюдному согласию.

«Сочи» по итогам первой части чемпионата расположился на четвертом месте, опережая своих южных соседей на три очка. Команда обошлась без трансферов, но и все ведущие игроки остались на месте. Клуб с берега Черного моря является одним из претендентов на попадание в Европу, а кубковый поединок станет проверкой сил для подопечных Владимира Федотова.

В чемпионате команды играли 26 сентября (1:1).

Остальные матчи 1/8 финала Кубка России:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула);

ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск»;

«Ростов» — «Ахмат» (Грозный);

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург);

«Химки» — «Крылья Советов» (Самара).