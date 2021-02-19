«Мне терять нечего»: Медведев о битве с Джоковичем

«Знаю, что нужно делать»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и, доведя свою победную серию уже до 20-ти матчей кряду, впервые в своей карьере вышел в финал Australian Open. В решающей битве за трофей ему будет противостоять Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP. Для них эта встреча станет уже восьмой, и преимущество в этом противостоянии пока что остается за именитым сербом (4:3). При этом победа в последнем матче осталась за Медведевым: в ноябре 2020 года в рамках группового раунда Итогового турнира ATP россиянин одолел Джоковича в двух сетах.

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С того момента и по сегодняшний день Даниил Медведев оформил еще одну впечатляющую серию, менее чем за четыре месяца обыграв практически всех игроков из первой десятки профессионального рейтинга.

Так, россиянин расправился с Маттео Берреттини, трижды одолел Диего Шварцмана и Александра Зверева, а также одержал по одной победе над Андреем Рублевым, Домиником Тимом, Рафаэлем Надалем, все тем же Джоковичем и теперь уже над Циципасом. Единственным не пройденным испытанием для Медведева из топ-10 остался Роджер Федерер, который не выходил на корт уже более года.

Daniil Medvedev has now defeated EVERY current top 10 player (except for a sidelined Federer) since last November.



1. Djokovic x1

2. Nadal x1

3. Thiem x1



(4. Medvedev)

(5. Federer)



6. Tsitsipas x1

7. Zverev x3

8. Rublev x1

9. Schwartzman x3

10. Berrettini x1 — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 19, 2021

Говоря о новой встрече с Джоковичем, 25-летний россиянин отметил, что ему должен помочь опыт, полученный в предыдущих играх против серба, который является самым титулованным теннисистом Australian Open в Открытой эре.

«В финале я буду претендентом против человека, который выиграл восемь титулов Australian Open, никогда не уступал в полуфиналах и финалах. Он один из величайших игроков в истории. Да, мы будем испытывать давление, но мне терять нечего. То, что Джокович ведет в наших личных встречах, не имеет особого значения, ведь тогда я проигрывал в упорных матчах, еще не выйдя на нынешний уровень. При этом у меня есть огромный опыт, который я должен использовать. Чтобы его обыграть, нужно физически и психологически находиться на пике на протяжении четырех-пяти часов, но я готов к этому и знаю, что делать», — сказал Медведев.

Сам Джокович накануне финального матча, который состоится 21 февраля, пока немногословен. При этом о Медведеве 33-летний серб уже высказался и назвал его «возможно, лучшим теннисистом в туре в последние несколько месяцев», но отметил, что расставаться с короной Australian Open не собирается. Напротив, действующий победитель Открытого чемпионата Австралии заверил, что желающим сместить его с трона придется, мягко говоря, очень постараться.

«Уже давно говорят о том, что на наше место придет новое поколение, но в действительности этого до сих пор не произошло. При всем моем уважении к другим теннисистам, которые, без сомнения, сильны и классно играют, — им предстоит еще очень много работы. Да, в будущем они все же станут лидерами мирового тенниса, но не сейчас. Я не собираюсь отдавать лидерство. Я заставлю их рвать задницы для этого»,

— отрезал Джокович.

«Медведев добьется того, чего не достигли Сафин и Кафельников»

Лидерство, к слову, еще на весьма длительный период останется за Джоковичем. Что касается Медведева, то он уже обеспечил себе место в топ-3 рейтинга ATP, а если еще и станет триумфатором Australian Open, то поднимется на вторую строчку. В России убеждены, что в своей нынешней форме Даниил Медведев сможет добиться не только этого, но и еще невиданных для отечественного тенниса достижений.

Например, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поставил Медведева в один ряд с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным, которые в своей карьере уже по разу выигрывали Australian Open, а также достигали лидирующих позиций в рейтинге ATP.

Кафельников, например, был первым по состоянию на май 1999 года, а Сафин — на ноябрь 2000-го. Однако никому из них так и не удалось остаться первым по итогам сезона. Тарпищев убежден, что Медведеву это по силам.

«При такой игре к лету будет первым в рейтинге. А если так случится, то, скорее всего, впервые в истории наш теннисист и на конец года будет лидером», — цитирует ТАСС Тарпищева, которого поддержал во мнении заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Высказался о Медведеве и сам Кафельников, который выигрывал австралийский чемпионат в 1999 году. По словам олимпийского чемпиона, для его соотечественника встреча с Джоковичем станет едва ли не судьбоносной и одной из самых сложных в карьере.

«Для полной ясности! Медведев в финале будет чувствовать себя, как против Рафы Надаля на »Ролан Гаррос» (испанец является самым титулованным победителем Открытого чемпионата Франции — прим. «Газеты.Ru»), как против Майкла Джордана в финале НБА, как против Тайгера Вудса, который лидирует в воскресенье. Вот так все просто», — написал Кафельников в Twitter.

To be perfectly clear! Medvedev on Sunday it's gonna feel like up against Rafa Nadal at French open,Michael Jordan at NBA finals ,Tiger Woods on Sunday when he's leading. Simple as that https://t.co/fviKN8xxEJ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 19, 2021

А вот Николай Давыденко, экс-третья ракетка мира, подчеркнул, что, несмотря на статус фаворита у Джоковича, исход встречи определит именно Медведев. По мнению именитого российского теннисиста, Даниил Медведев находится в хорошей физической форме, что при определенных обстоятельствах позволит ему задать игре темп.

«Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают», — считает Давыденко.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук и вовсе заявил, что шансов на победу в финале больше именно у Медведева, а не у Джоковича.

«Теперь все зависит от восстановления. Медведев моложе Джоковича, и он хорошо настроен. Думаю, что Медведев имеет больше шансов на победу в финале. Думаю, в процентном соотношении 60 на 40 в пользу Медведева»,

— приводит слова Янчука РИА «Новости».

За Медведева болеет даже Рассел Кроу

Турниры «Большого шлема» нередко выходят за пределы тенниса и широко освещаются в том числе в мире шоу-бизнеса. Нынешний Australian Open исключением не стал. Например, активным зрителем на трибунах является именитый австралийский и американский актер Рассел Кроу, который следил в том числе и за играми Медведева. Так, в полуфинале турнира он открыто поддерживал соперника россиянина.

Впрочем, после поражения Циципаса Кроу встал уже на сторону Медведева — в финале актер будет болеть за него. Среди девушек же Рассел Кроу предпочел Наоми Осаку: японка в финале женского одиночного разряда AO сойдется с Дженнифер Брэйди из США.

I'm for Tsitsipas. — Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2021

Ah well... closer than the stats will say.

He'll be there one day if he chooses to be.

So I'll be Medvedev & Naomi now . — Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2021

Поздравил Медведева с выходом в финал и петербургский «Зенит». Данный жест сине-бело-голубых не является случайным, ведь Медведев в Российской премьер-лиге болеет именно за действующих чемпионов страны. В этом теннисист признался еще осенью 2019 года, хотя и оговорился, что «переобулся» в своих клубных предпочтениях, ведь ранее он поддерживал не «Зенит», а «Ростов», поскольку болельщиком желто-синих является его отец.