«Спасибо сборной Украины»: как Халили сотворил сенсацию на ЧМ

Индивидуальная мужская гонка еще до своего начала внушала ужас болельщикам российской национальной команды: целых 20 км трассы и четыре огневых рубежа, где за каждый промах начислялась штрафная минута, были явно не по зубам нынешней сборной России, которая и скоростью не блещет, и на стрельбище регулярно промахивается.

Когда Александр Логинов и Матвей Елисеев допустили по три промаха на двух первых огневых рубежах и откатились во вторую половину пелотона из 100 биатлонистов, казалось, что можно завершать гонку.

Раз уж эти спортсмены, которые входят в основу сборной, так быстро похоронили надежды на медали, то чего ждать от Евгения Гараничева, который до этого не бежал ни одной гонки на чемпионате мира, и от молодого Карима Халили, который был взят на турнир лишь для набора опыта?

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Однако на удивление вторая половина гонки сложилась для России гораздо позитивнее. Гараничев хоть и допустил два промаха, но ходом оказался быстрее именитых партнеров по сборной и финишировал 16-м. Для сравнения: Логинов — 31-й, Елисеев — 61-й.

А главный сюрприз вечера преподнес 22-летний Халили. Он не допустил ни одного промаха за все четыре огневых рубежа, показал одну скорость с Гараничевым и финишировал шестым.

Молодой россиянин проиграл только таким соперникам, как Стурла Холм Легрейд, взявший золото, Арнд Пайффер (серебро), Йоханнес Дале (бронза), Кентен Фийон Майе (четвертое место) и Йоханнес Бё (пятое).

Это преображение кажется удивительным не только потому, что Халили впервые участвует в чемпионате мира и не обладает достаточным опытом, но и потому, что в своей первой гонке на ЧМ — спринте, — он с треском провалился, допустив два промаха на стрельбе лежа и заняв лишь 64-е место (+2:19,0 минуты отставания от лидеров).

Однако тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, который индивидуально занимался с Халили, дал объяснение таким резким изменениям.

«Перед его первой гонкой — спринтом, у Карима было не оптимальное состояние: в январе он пробежал девять гонок за 17 дней, поэтому была некая утомленность и не самый сильный ход,

— приводит слова Сорина Sport24. — С точки зрения лыжного хода и потенциала Халили не могу сказать, что он обладает именно функциональными данными «бегунка», но задатки есть. Это тот случай, когда спортсмену надо много работать, чтобы сильно прибавить в лыжной подготовке. Карим выбрал именно такой путь — не за счет лыжного таланта добиваться результатов, а именно за счет объема работы, непривычного для биатлонистов».

Сам Халили после гонки дал интервью «Матч ТВ» и выглядел вполне довольным своим выступлением, лишь один раз с досадой поморщившись — на вопросе о шестом месте.

«Ни одного промаха на четырех рубежах в индивидуальной гонке? И на чемпионате Европы, и сейчас у меня получилось это сделать. Конечно, шестое место при идеальной стрельбе — не самый лучший результат, но на данный момент для меня это неплохо.

Физическое состояние сейчас хорошее, хотя на Кубке IBU было получше. Три круга я ехал, кайфовал, сидел за Димой Пидручным и Артемом Примой, спасибо сборной Украины. А потом они разъехались и пришлось самому себя подгонять.

Волновался ли перед финальной стрельбой? Разные мысли шли в голову, но получилось успокоиться. Испытал сегодня приятные эмоции. После каждого рубежа получал информацию, каким иду — четвертым, пятым. Только после третьей стрельбы тренеры не стали говорить позицию. Понял, что они не хотят, чтобы я завелся перед финальной стрельбой, чтобы не начался мандраж», — рассказал молодой биатлонист.

Судя по «нулям» на четырех огневых рубежах, мандраж Халили явно не грозит — с нервами все в порядке. Да и по скорости его может серьезно превзойти в сборной только Эдуард Латыпов.

Логинов до сих пор пребывает в функциональной и психологической яме, Гараничев примерно на одном уровне с Халили, а Елисеев никогда не славился быстрым ходом.

В связи с этим уже начались разговоры о том, что Халили нужно ставить в состав на мужскую эстафету, которая пройдет в субботу, 20 февраля. Хуже точно не будет, а может, и чудо произойдет?

«Халили надо ставить в эстафету и не бояться, — заявил комментатор Дмитрий Губерниев «Чемпионату». — Мы и так все на свете проиграли, никто толком не готов к чемпионату мира. У нас лучший среди россиян человек, который в команду не попадал. Это что за команда такая?

Максим Максимов, наш тренер по стрельбе, никого не тренирует. Все тренируются сами. Хватают на первых рубежах по три промаха, а потом, успокоившись, работают чисто. Но это все в пользу бедных, команда не готова».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что система подготовки сборной оставляет желать лучшего, раз молодой спортсмен выстреливает лишь по счастливой случайности (его поставили на индивидуальную гонку вместо Латыпова, которому дали отдохнуть).

«Лидерство Халили среди участников сборной говорит о том, что нет стабильности и хорошо заложенной базы в тренировочном процессе. Одну гонку хорошо проводим, две — плохо. Есть ребята молодые, способные, их надо было приглашать еще два-три года назад, а то чего мы дождались от Антона Бабикова и Гараничева? А Елисеев что нам показал? Да ничего. Потратили деньги, тренировались с супругой и папой и ничего не показали.

Ну а Халили хороший парень, восстановился, отдохнул маленько. Молодец, не так много проиграл, в принципе. Это о чем говорит? У нас всегда лучшего юниора подключали к составу сборной. Тогда это называлось преемственность поколений», — приводит слова Тихонова Sport24.

Любопытно, что тренер мужской сборной России Юрий Каминский тоже выступил с критикой системы подготовки биатлонистов, только обвинил не нынешних наставников взрослой сборной, а тех, кто готовил спортсменов в юниорском возрасте.

«Карим Халили, конечно, молодец. Объяснение этому результату — четыре нуля на рубежах. Я бы даже сказал, что ходом он пробежал лучше обычного. Если же объяснять его проигрыш ходом на дистанции, то, значит, мы так тренируемся… Не можем нормально подготовиться. Нам важнее юниорские «шоколадные» медали, чем то, что будет потом.

Халили — призер чемпионатов мира среди юниоров, а сейчас соперники из его поколения — Стурла Легрейд, Йоханес Дале и другие, — его спокойно ходом обыгрывают. А почему? Подготовка построилась на том, чтобы к 20 годам спортсмены достигали пика. И сейчас мы должны в сборной команде как-то готовиться, но это не дает результата.

Побежит ли Халили в эстафете? Это пока вопрос, который нужно серьезно анализировать. Будем учитывать состояние спортсмена, пока не знаю», — рассказал Каминский.

Но если с эстафетой пока не решено, то по масс-старту уже все ясно: туда попали четыре российских спортсмена, и Халили — в их числе. Помимо Карима, в гонке примут участие Латыпов, Логинов и Елисеев.