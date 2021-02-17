Сказочке конец: Джокович разгромил Карацева

Что ж, Новак Джокович по факту разгромил Аслана Карацева — 6:3, 6:4, 6:2. Однако россиянин все же смог навязать определенную борьбу первой ракетке мира. Ну а российским болельщикам остается переживать за Даниила Медведева. Его полуфинал с греком Стефаносом Циципасом завтра в то же время. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
И еще эйс — 6:2, выиграл Джокович!
Эйс — 40:15.
Не попал Джокович первым мячом, Карацев попытался принять вторую подачу по линии навылет, но не попал — 30:15.
Прием навылет — 15:15.
Очко с подачи — 15:0.
Эх... Не прошла первая, Джокович атаковал со второй и вскоре попал в самую линию, а Карацев не справился — 5:2. С двумя брейками ведет первая ракетка мира и сейчас выйдет подавать на матч.
Ах, не попал Карацев в линию вторым ударом — 30:40, брейк-пойнт.
Не прошла первая подача у Аслана, стало очень тревожно, но он хорошо подал вторым мячом, а серб принял в коридор — 30:30.
Пошел Карацев к сетке и сорвал там удар — 15:30.
Джокович завязал розыгрыш и забрал инициативу. В итоге виннер — 15:15.
Эйс Карацева после новых мячей — 15:0.
Не попал серб первую подачу, но обманул сильной второй по линии — 4:2.
Карацев агрессивен в приеме, и теперь в сетку бьет серб — 40:30.
Очередной долгий и обоюдоострый размен, но в итоге Карацев ошибается по длине — 40:15.
Обостряет Карацев уже и идет к сетке, но Джокович не попадает по длине и так — 30:15.
Очко с подачи — 30:0.
Принимает мощную подачу Джоковича Карацев, но оказывается под огнем и не справляется со вторым ударом серба — 15:0.
Джокович сразу пошел в атаку со второй подачи Карацева, тот вроде бы выровнял игру, но как только дал оппоненту шанс снова атаковать, тот надавил, и Аслан ответил в сетку — 3:2. И снова серб ведет с брейком.
Очень нужна была первая подача, но она не прошла. А в розыгрыше на втором мяче не дотерпел Аслан. Вернее, он не обострял, а когда поддавливать начал Новак, россиянин не смог перевести по линии — 15:40, двойной брейк-пойнт.
А вот уже шикарный розыгрыш от первого номера. Выудил Карацева к сетке и сам от сетки же обвел россиянина — 15:30.
После приема Джоковичем второй подачи россиянин атаковал, но попал с форхенда в сетку — 15:15.
Прием в аут по длине от серба — 15:0.
Не подает Джокович первым мячом, а после второй подачи Аслан опять выводит игру на свой убойный короткий кросс — 2:2! Отыгрался Карацев!
Карацев глубоко принимает и в итоге заставляет ошибиться серба — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Шикарный теннис от Карацева со второй подачи серба. Загонял соперника и забил мощнейший виннерс с форхенда — 15:30.
Джокович берет очко с подачи, но дальше делает невынужденную ошибку с форхенда — 15:15.
Эйсом завершает Аслан гейм под ноль — 2:1.
Прием в сетку — 40:0.
Нервный и классный розыгрыш выигрывает Карацев. Оба уже были у сетки — 30:0.
Джокович принимает вторую подачу Карацева в аут по длине — 15:0.
Эйс — 2:0.
Поймал на противоходе сейчас Новак, и Аслан в итоге ударил в аут — 40:15.
Трос Карацева на приеме, но мяч вроде удобно вернулся к Джоковичу, однако по линии тот не попал — 30:15.
И снова невынужденная ошибка россиянина — опять слишком длинный удар. 30:0.
Ошибается Аслан по длине вторым ударом — 15:0.
Все было по той же схеме, но за серба сыграл трос опять, и отправил виннерс Карацева в небольшой аут — 1:0, снова с брейком повел Новак. Что ты будешь делать?!
Подача, прием удар навылет — 15:40, еще два брейк-пойнта у серба.
Атаковал Карацев, но в итоге допустил ошибку по диагонали после резанного удара серба — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Эх, Аслан срывает удар в размене и подвисает на своей подаче — 0:30.
Очко Джоковича с приема подачи Карацева — 0:15.
Повел Новак со счетом 2:0 по партиям, однако ситуация на корте поменялась. 5:1 вел серб во втором сете, и Карацева просто не было на корте, а в итоге россиянин едва не отыгрался и явно выглядел лучше и увереннее в концовке. Будем считать это заделом на третий сет.
Ах, сорвался удар у Карацева, и очень бурно радуется Джокович выигранному сету — 6:4!
Агрессивный прием Карацева по линии, но немного неточно — больше, третий сетбол у серба.
Эйс — ровно.
Агрессивно принимает Карацев, и на этот раз трос после удара Джоковича не переваливает мяч на российскую сторону — меньше, второй брейк-пойнт в гейме у Карацева.
Проходит первая подача — ровно.
КАРАЦЕВ! Прием — меньше, брейк-пойнт!
Мягко подал Джокович вторым мячом, завязался просто шикарный розыгрыш, в котором Джокович сначала опасался, потом начал давить, но в итоге нарвался на укороченный Карацева, который не смог поднять — ровно!
Бьет в аут Джокович в розыгрыше — 40:30, первый сетбол не использовал, но есть второй.
Выбил Джокович давлением Карацева из корта, и тот не попал — 40:15, двойной сет-пойнт.
Просто шикарно провел Карацев розыгрыш и в итоге кроссом растянул соперника. Джокович достал, но в сетку — 30:15.
Прием в аут по длине. Совсем немножко, но все же — 30:0.
Эйсом начинает свою вторую подачу на второй сет Джокович — 15:0.
Со второй подачи Карацева бьет в аут серб — 5:4.
Эйс — больше.
В самую девятку попал Джокович — 40:40.
Классно Карацев провел розыгрыш и завершил виннерсом у сетки — 40:30.
Подача приходит на помощь — 30:30.
Да что ж такое?! Джокович еле принял мощную подачу Карацева, а мяч ударился в трос и упал на сторону россиянина — 15:30.
Ошибается по длине Аслан в розыгрыше со второй подачи. Зря — 15:15.
В мизерный аут остро принимает подачу Карацева первая ракетка мира — 15:0.
Сумел Карацев принять сложную подачу, втянуться в розыгрыш и довести его до очередной невынужденной ошибки Джоковича — 5:3, первый в матче брейк за Карацевым! Сербу не удалось подать на второй сет.
Прием второй подачи навылет — меньше, второй брейк-пойнт!
Ох! Сантиметры не попал Карацев обратным кроссом — 40:40.
Двойная ошибка! 30:40 — первый брейк-пойнт у Карацева в матче! Трибуны ликуют, кстати.
Снова Джокович сам ошибается с форхенда — 30:30.
Едва сейчас удар на убой от серба не спас Карацев — 30:15.
Обидно, но теперь Карацев срывает простой удар в размене — 15:15.
Карацев принимает подачу, завязывает розыгрыш, и Джокович снова в итоге ошибается — 0:15.
Заставил Джоковича сорвать удар в размене Карацев. Это всего вторая невынужденная ошибка Джоковича в матче — 5:2.
Эйс! Собрался? 40:15.
Отличная подача и виннерс от сетки после мягкого приема серба — 30:15.
А вот наконец отличная подача, прием которой летит в сетку — 15:15.
Вторым ударом после приема Джокович пробивает виннерс — 0:15.
Очком с подачи завершает гейм — 5:1.
Эйс — 40:0.
Не смог Карацев принять очередную подачу — 30:0.
Все сейчас получается у Ноле — 15:0.
Еще и трос сейчас на стороне первой ракетки мира. Принимает на себя удар серба и так переваливает мяч через сетку, что шансов у Аслана не остается — 4:1, Джокович впереди с двумя брейками.
Прием в ноги от серба, и Аслан не поднимает мяч — 0:40, три брейк-пойнта.
И снова ошибается Карацев после приема — 0:30. Нужно прийти в себя.
Джокович начинает с агрессивного приема — 0:15.
Принимает Карацев вторую подачу, пошел равный розыгрыш, в котором после обмена диагональными ударами Аслан решил перевести по линии, но не попал — 3:1.
Еще розыгрыш берет Аслан — 40:30. Можно и зацепиться.
Трос помогает Карацеву с приема. Джокович успевает к импровизированному укороченному, но Аслан укладывает в девятку — 40:15.
Еще очко с подачи — 40:0.
Сверхуверенно начинает свою подачу Джокович — 30:0.
И двойная ошибка — 2:1. Джокович и во втором сете ведет с брейком, а Карацева к своей подаче не подпускает пока...
Резкий прием Джоковичем второй подачи россиянина, и тот бьет слишком длинно — 0:40, снова три брейк-пойнта.
Почти выиграл очко Карацев, но серб шикарно обвел — 0:30.
Джокович атакует с приема, и в итоге Карацев бьет в коридор — 0:15.
Вторую подачу в аут по длине принимает Карацев — 1:1.
Подачей отвечает Новак — 40:15.
Карацев блестяще все сделал на второй подаче серба — 30:15.
Эйс — 30:0.
Очком с подачи начинает серб — 15:0.
Вторым после подачи ударом в свободный угол завершает гейм Аслан — 0:1.
Эйс — 40:0.
Шикарнейший розыгрыш, оба были в большом порядке, и в итоге Джокович обвел соперника, который был уже в хафкорте, однако чуть ошибся по ширине — 30:0.
Важно было выиграть первое очко на своей подаче Аслану, и он смог в борьбе прервать серию выигранных соперником розыгрышей. В итоге смэшем забил — 15:0.
Равная была игра, пока серб мертвой хваткой не вцепился в четвертую в матче подачу Карацева и не взял ее под ноль. Что ж, это первая ракетка мира.
Эйсом же и забирает первый сет серб — 6:3!
Эйс — 40:0, тройной сет-пойнт!
И снова Новак сильнее в достаточно длинном розыгрыше — 30:0.
Выигрывает Джокович первый розыгрыш на своей подаче на сет — 15:0.
Не попал первым мячом Карацев, а со второго Джокович держал соперника в постоянном напряжении, вроде не обостряя сильно, но все время поддавливая. В итоге ошибка Аслана — 5:3, первый в матче брейк!
Ох! Включился Ноле и опять выудил ошибку Аслана после приема первой подачи — 0:40, тройной брейк-пойнт!
Ошибается Карацев ударом в противоположный угол корта после приема соперником своей второй подачи — 0:30 опять. Второй гейм подряд на подаче россиянина.
Джокович принял первую подачу, отоборонялся и обострением заставил Карацева сыграть с лета удобно и забил — 0:15.
А вот тут первый номер растаскал по углам 114-ю ракетку мира — 4:3.
Обидно. Сорвал кросс Карацев, не попав по мячу центром ракетки — 40:15.
Не прошла первая. Со второй Карацев сыграл просто волшебно! Догнал в углу сложный мяч и обвел свечкой под дальнюю линию так, что Джоковичу тоже пришлось зажигать свечу. И россиянин ее загасил смэшем — 30:15.
Сорвал Карацев удар по длине в размене — немного в аут. 30:0.
Мощная вторая подача Джоковича, и прием Карацева в сетку — 15:0.
Куражный розыгрыш от Карацева. Опять оборонялся Джокович, а россиянин вел игру и довел ее до виннерса по диагонали с хафкорта с лета — 3:3.
Джокович принимает сложную первую подачу Карацева, но оказывается в глухой обороне и в итоге не справляется с напором — 40:30.
Выбивающая из корта первая подача и завершение с хафкорта в свободную часть корта с лета — 30:30.
Снова вторая подача, снова розыгрыш. Карацев играл спокойно, но и Джокович не обострял, а в итоге сам ошибся по длине — 15:30.
Джокович атакует со второй подачи россиянина и в итоге заставляет того ошибиться по длине — 0:30.
С двойной ошибки начинает Карацев свою подачу — 0:15.
И снова не проходит у первой ракетки мира первая подача. Однако острый прием Карацева со второй летит слишком сильно. Эмоционально серб встречает победу в гейме — 3:2.
Агрессивно принимает вторую подачу Карацев, атакует. Выиграл бы розыгрыш ударом навылет, если бы попал. А так — на сантиметры в аут. 40:30.
Обоюдоострый розыгрыш со второй подачи Ноле. Карацев поддавил, и в итоге после его мощного бэкхенда под линию серб сыграл в аут по длине — 30:30.
Эйс — 30:15.
А теперь отличная подача серба — 15:15.
Отличный прием россиянина — 0:15.
Пришла на помощь подача. Вторым ударом после нее забил Аслан в свободный корт — 2:2.
Еще один розыгрыш выиграл Новак. Подготовил атаку и пробил форхендом по линии, поймав Карацева — 40:30.
Джокович атаковал с приема, и после третьего мощного удара серба Аслан сыграл в сетку — 40:15.
Зацепился за прием Джокович и обострил резаным ударом, но Карацев вышел к сетке, ответил укороченным, затем достал укороченный серба и отправил мяч по линии в свободный корт с лета — 40:0.
Еще одно — 30:0.
Очко Карацева с подачи — 15:0.
Затяжной обмен ударами без особых обострений, и в итоге в сетку ударил Карацев — 2:1.
Очко с подачи — 40:30.
Вот это да! Попал Карацев обратным кроссом в самую линию, доставая чуть ли не безнадежный мяч. И попал навылет — 30:30.
Шикарная подача по линии — 30:15.
Еще более затяжной розыгрыш, и на этот раз ошибается Карацев — 15:15.
Относительно долгий розыгрыш на подаче Новака, и именно он пробивает в коридор с бэкхенда — 15:30.
Так подачей и забирает гейм Карацев — 1:1.
Ого! Срывает серб прием второй подачи — 40:15.
И снова животворящая подача — 30:15.
Подача помогает Аслану — 15:15.
Обостряет Джокович в розыгрыше со второй подачи Карацева, россиянин выравнивает игру, но затем ошибается по длине с бэкхенда — 0:15.
И еще одним очком с подачи серб легко завершает в свою пользу первый гейм — 1:0.
Подача навылет — 40:0.
Прием в сетку от Карацева — 30:0.
Розыгрыш на первой подачи Джоковича, и Карацев вскоре бьет в аут по длине — 15:0.
Выходит Джокович на подачу. Сейчас все начнется.
Если Джокович выигрывает первый сет, обычно он выигрывает матч. Так что сейчас первая партия будет особенно важна.
По ходу турнира Джокович не раз жаловался на покрытие — в этом году в Мельбурне постелили самые быстрые корты в истории турнира. Впрочем, лучший теннисист планеты неплохо адаптировался. Однако при этом надо отметить, что Карацеву такой корт подходит лучше, чем любому из предыдущих соперников серба на турнире! Аслан имеет здесь самый сильный форхенд и одни из самых сильных подачу и бэкхенд! Для такой силовой манеры игры необходима физическая готовность, но пока россиянин показывал, что справляется с нагрузками. И все же Джокович — это совсем иной уровень проверки. Такого соперника у Аслана не было за всю карьеру ни разу!
Прошла жеребьевка, и Аслан Карацев ее выиграл и выбрал прием подачи. Началась разминка.
Выходят теннисисты на лед. Сейчас начнется разминка.
Скоро, скоро этот невероятный полуфинал начнется!
Стоит напомнить также, что существует вероятность полностью российского финала, впервые в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема». Для этого Карацев должен обыграть Джоковича, а в другом полуфинале завтра Даниил Медведев — Стефаноса Циципаса.
Джокович и Карацев еще никогда не встречались друг с другом. Серб является явным фаворитом встречи. Однако одна оговорочка все же присутствует: он играет с травмой мышц живота. Из-за нее он чуть не уступил в третьем круге скромному американцу Фрицу, однако затем довольно уверенно переиграл и канадца Раонича, и немца Сашу Зверерва, шестую ракетку мира.
Что касается Новака Джоковича, то для него этот полуфинал на Australian Open станет уже девятым в карьере. В предыдущих восьми случаях выхода в эту стадию он затем выигрывал и весь турнир! А еще серб точно останется первой ракеткой мира как минимум до 8 марта, и когда АТР опубликует в этот день свой очередной рейтинг, Ноле побьет рекорд Роджера Федерера по пребыванию на первой строчке. Это будет его 311-я неделя во главе тура!
27-летний россиянин Аслан Карацев уже сотворил невероятную сенсацию на этом Открытом чемпионате Австралии, став первым за много лет квалифаером и первым дебютантом, добравшимся до полуфинала «шлема». Еще год назад он был за пределами топ-250 рейтинга, турнир начинал 114-й ракеткой мира без побед над игроками топ-20 и выигранных пятисетовых поединков. Теперь все это у него есть. Только за Australian Open Карацев заработает больше, чем за всю предыдущую свою профессиональную карьеру! Даже если он сегодня проиграет Джоковичу, то дебютирует в топ-50 рейтинга. Если же выиграет — в топ-30!
Матч начнется не ранее 11.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча на Australian Open, в котором встречаются россиянин Аслан Карацев и серб Новак Джокович.