Сказочке конец: Джокович разгромил Карацева

По ходу турнира Джокович не раз жаловался на покрытие — в этом году в Мельбурне постелили самые быстрые корты в истории турнира. Впрочем, лучший теннисист планеты неплохо адаптировался. Однако при этом надо отметить, что Карацеву такой корт подходит лучше, чем любому из предыдущих соперников серба на турнире! Аслан имеет здесь самый сильный форхенд и одни из самых сильных подачу и бэкхенд! Для такой силовой манеры игры необходима физическая готовность, но пока россиянин показывал, что справляется с нагрузками. И все же Джокович — это совсем иной уровень проверки. Такого соперника у Аслана не было за всю карьеру ни разу!