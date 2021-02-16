Новая надежда: Халили сенсационно поборолся с лидерами на ЧМ

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Комментарий Матвея Елисеева:
«Очень отрицательно воспринял свой результат (61-е место). Первый круг получился быстрым, я ехал за Йоханнесом Дале весь круг и не чувствовал, что превышаю свой темп, но, как только отстрелялся и произошла пауза, лактат сразу ударил по мышцам. Лактат накапливается, когда останавливаешься. Возможно, это и произошло со мной.
Промахи на двух первых рубежах, а потом — идеальная стрельба? Промахи были нижние, возможно, раньше времени нажимал на курок.
Несмотря на промахи и штрафные минуты, я не берег себя и максимально отдавал все силы, даже задыхаться начал на третьем круге.
Буду ли участвовать в эстафете? Если тренеры доверят мне бежать, то, думаю, более короткую дистанцию я смогу пробежать достойно».
Карим Халили дал первый комментарий после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Ни одного промаха на четырех рубежах в индивидуальной гонке? И на чемпионате Европы, и сейчас у меня получилось это сделать. Конечно, шестое место с идеальной стрельбой — не самый лучший результат, но на данный момент для меня это неплохо.
Три круга я ехал, кайфовал, сидел за Димой Пидручным, Артемом Примой, спасибо сборной Украины. А потом они разъехались и пришлось самому себя подгонять. Волновался ли перед финальной стрельбой? Разные мысли шли в голову, но получилось успокоиться. Физическое состояние сейчас хорошее, хотя на Кубке IBU было, наверное, получше.
Тем не менее испытал сегодня приятные эмоции. После каждого рубежа получал информацию, каким иду — четвертым, пятым. Только после третьей стрельбы тренеры не стали говорить позицию. Понял, что они не хотят, чтобы я завелся перед финальной стрельбой, чтобы не начался мандраж».
Результаты россиян: Карим Халили — шестой (+1:45,3 минуты), Евгений Гараничев — 16-й (+3:30,9), Александр Логинов — 31-й (+4:35,0), Матвей Елисеев — 61-й (+6:02,0).
Ну что ж, все спортсмены финишировали. Поздравляем с золотом норвежца Стурлу Легрейда, с серебром — немца Арнда Пайффера и с бронзой — норвежца Йоханнеса Дале!
Халили финишировал шестым! Лучший из россиян, просто браво! Ни одного промаха. Губерниев в прямом эфире умоляет тренеров сборной поставить Карима в мужскую эстафету. Халили показал скорость на уровне Гараничева (не очень высокую, но, если сравнивать с другими россиянами, вполне прилично), а уж стрельба была явно лучше, чем у всех остальных членов сборной.
Повторяем: обогнать Халили сегодня смогли только такие звезды, как Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Арнд Пайффер, Кентен Фийон Майе и Йоханнес Бё.
Камера внимательно следит за Халили — понятно, что этот парень показывает сенсационный для России результат и сенсационные «нули» в графе промахов. «Следующий подъем выдай сразу! Бежать-бежать! Поехали!» — кричат ему тренеры, подгоняя на финише.
На отметке 17,9 км Халили проиграл соперникам еще семь секунд и сместился с пятой позиции на шестую. Тем не менее на этом отрезке дистанции он проигрывает только Легрейду, Пайфферу, Дале, Фийону Майе и Йоханнесу Бё.
Гараничев финишировал и пока держится на промежуточном 15-м месте (+3:30 минуты от лидирующего Легрейда). Два промаха не позволили Евгению сегодня претендовать на что-то большее, но он превзошел Логинова и Елисеева, которые, в отличие от Гараничева, считались основным активом сборной и принимаи участие в предыдущих гонках.
Нереальный Халили! Закрыл все мишени на финальной стрельбе стоя и вообще не допустил ни одной осечки за всю гонку! Ну теперь остается только втопить что есть сил и бороться за топ-6. Это будет отличный результат для дебютанта чемпионата мира.
Скорость Халили стремительно падает — перед четвертой стрельбой его отставание от лидеров выросло с 1:18 минуты до 1:31. Так что на призы тут рассчитывать явно не придется даже при идеальной стрельбе, но все же выступление Карима — пока самое светлое пятно для России в этой гонке.
Гараничев, к сожалению, допустил промах на финальной «стойке» (всего у него две осечки) и ушел на трассу 14-м (+3:18,1 минуты от лидеров). Попасть в десятку сегодня не удастся.
Легрейд финишировал и практически официально оформляет свое чемпионство! Поздравляем 23-летнего норвежца, который впервые участвует в чемпионате мира! Весьма уверенная победа с преимуществом в 17 секунд над Пайффером.
Пайффер добрался до финиша и временно возглавил таблицу! Ай да немец — никто ведь не ждал от него такого результата. А теперь он обгоняет предыдущего лидера Йоханнеса Дале на 24 секунды.
Ух, Халили, красавчик! Третья безупречная стрельба подряд! Он уходит на трассу четвертым (+1:18,8 минуты от лидеров). Быстрее Халили на этом отрезке дистанции были только Легрейд, Пайффер и Йоханнес Бё.
Халили тем временем немного вдохновился двумя идеальными огневыми рубежами и прибавил в скорости. На отметке 11,1 км россиянин идет пятым (+1:07,1 минуты от лидеров).
Гараничев безупречно отстрелялся на третьем рубеже (лежа) и поднялся на десятую строчку. Понятно, что проигрыш лидерам велик — почти две минуты, но попадание в топ-10 было бы приятным бонусом для сборной России.
Легрейд не дрогнул после идеальной стрельбы Пайффера и тоже закрыл все мишени на четвертом рубеже! Ни одной осечки за всю гонку. Дебютант чемпионата мира уходит на трассу лидером, обогнав Пайффера на 39,5 секунды. Кажется, молодого норвежца уже можно поздравлять с победой — и абсолютно заслуженно.
Вот это да! Арнд Пайффер закрыл все мишени на финальном огневом рубеже и ушел на трассу промежуточным лидером, опередив Йоханнеса Дале на 32,8 секунды. Понятно, что скорость у опытного немца не самая лучшая (явно ниже, чем у Дале), но надо бороться за золото.
Халили закрыл все мишени на втором рубеже — браво молодому россиянину! Правда, из-за слабого хода он проигрывает лидерам целую минуту даже без штрафов, но хотя бы старается.
Неожиданно здорово идет Арнд Пайффер, который пока не проявлял себя ярко на этом чемпионате мира. Он не допустил ни одного промаха за три огневых рубежа и пока проигрывает только Легрейду (+39 секунд из-за более низкой скорости).
Что творит Легрейд! Закрыл все мишени на третьем огневом рубеже и все еще не допустил ни одной осечки за всю гонку! На этом отрезке дистанции он уже обгоняет на минуту Йоханнеса Бё и на полторы — Йоханнеса Дале. Молодой норвежец поборется за золото.
Йоханнес Бё пришел к финишу и пока держится третьим (+32,6 от лидера Дале). Вполне вероятно, что он вообще не попадет на пьедестал, так как на трассе сейчас зажигают Легрейд и другие ребята, который могут превзойти результат Бё.
Йоханнес Дале финишировал с лучшим на данный момент результатом! Ближайший преследователь — Фийон Майе — уступает ему 32 секунды. И это при том, что у Дале был один промах, то есть плюс одна штрафная минута.
Йоханнес Бё никак не может приблизиться на трассе к своему соотечественнику Йоханнесу Дале, который является сейчас лидером гонки. Более того, отставание увеличилось с 31-й до 36-ти секунды. В общем, золота ему, похоже, не видать.
Четвертый (и последний) из россиян Карим Халили добрался до первой стрельбы и закрыл все мишени. Несмотря на отсутствие штрафных минут, молодой биатлонист проигрывает лидерам 30 секунд и идет после этого отрезка дистанции 17-м. Ну что ж, осторожное начало гонки еще не означает провала.
Елисеев закрыл все мишени на третьем рубеже лежа (впервые за гонку не промахнулся), однако это не особо исправляет ситуацию — он идет 35-м с отставанием в три с половиной минуты от лидеров.
Йоханнес Бё допустил одну осечку на финальной стрельбе стоя! Уходя на трассу, он уступает лидеру — Йоханнесу Дале — 31,8 секунды. Сумеет ли отыграть такое отставание до финиша?
Фавориты гонки продолжают свои разборки: 1) Йоханнес Дале закрыл все мишени на четвертой стрельбе стоя и захватил лидерство на этом отрезке дистанции, обогнав Фийона Майе; 2) Легрейд идеально отстрелялся на втором рубеже стоя и стал лидером там.
Третий из россиян Евгений Гараничев уже вступил в гонку, добрался до первой стрельбы лежа и быстро закрыл все мишени! Он ушел на трассу пятым (+20,6 секунды от лидера на этой дистанции — Легрейда). Что ж, верим и надеемся.
Логинов безошибочно отстрелялся на последнем, четвертом рубеже, и ушел на трассу на промежуточном седьмом месте. Однако проигрыш лидерам составляет почти три минуты — и в этом виноваты три штрафных минуты, заработанные в самом начале гонки. Только безупречная стрельба на всех рубежах позволила бы Логинову на что-то рассчитывать.
Первопроходцы добрались до четвертой стрельбы стоя: 1) Фийон Майе закрыл все мишени и стал промежуточным лидером на этой дистанции; 2) Жаклен тоже справился со стрельбой на этот раз, но из-за более низкой скорости уступил Фийону Майе больше минуты, 3) Клод, который отлично стрелял на трех предыдущих рубежах, допустил одну осечку и теперь проигрывает лидеру две минуты! Эх, чудо было близко.
Йоханнес Бё показал блестящую стрельбу на третьем рубеже лежа и обогнал предыдущего лидера Йоханнеса Дале на 26 секунд! Невероятная скорость.
Небольшой переворот на первом огневом рубеже! Молодой норвежец Стурла Холм Легрейд закрыл все мишени и стал лидером этого отрезка дистанции, обогнав даже Йоханнеса Бё, хоть и всего на 0,9 секунды.
Елисеев добрался до второго огневого рубежа (стоя) и допустил один промах, что сделало его ситуацию еще более печальной: промежуточное 29-е место (+2:32,7 минуты).
Фийон Майе один раз промахнулся на третьем рубеже, однако это не помешало ему уйти на трассу лидером. Француз даже превзошел на 0,9 секунды Клода, который пока ни разу не промахивался, — настолько велика разница в скорости на трассе.
Логинов впервые в гонке отстрелял на ноль, закрыв все мишени на третьем рубеже лежа. Однако три промаха, допущенные раньше, уже не позволяют россиянину на что-то рассчитывать: он уступает лидерам две с половиной минуты.
Первые участники добрались до третьего огневого рубежа (лежа), и что-то невероятное творит Флоран Клод! В третий раз подряд он закрывает все мишени и все еще избегает штрафных минут! Если фавориты гонки продолжат допускать осечки, то так можно и на пьедестал забраться, несмотря на низкую скорость Клода.
Йоханнес Бё доехал до второй стрельбы (стоя) и допустил один промах последним выстрелом, очень обидно. Но даже с одной штрафной минутой норвежец уходит на трассу на первом месте, обогнав предыдущего лидера Фийона Майе на 4,8 секунды. Слишком уж велико было преимущество Йоханнеса на лыжне.
Фийон Майе зажигает на трассе — на отметке 9,9 км он оторвался от ближайших преследователей на 20 секунд. Превзойти его результат сможет, наверное, только Йоханнес Бё.
Елисеев промахнулся двумя первыми выстрелами на «лежке»! А ведь считался до чемпионата мира лучшим стрелком в сборной, но теперь получает две штрафных минуты и выбывает из борьбы за медали.
Елисеев уже на подходе к своей первой стрельбе и идет быстрее Логинова на четыре секунды.
Лучшую стрельбу на втором рубеже (стоя) пока продемонстрировал Фийон Майе — ни одной осечки и отличная скорость позволили французу стать уверенным лидером после этого отрезка дистанции.
Эх, совсем не справляется Логинов со второй стрельбой — стоя. Два промаха дают еще две штрафных минуты, и становится ясно, что за медали россиянин точно не поборется.
Логинов подбирается ко второму огневому рубежу, но скоростью пока не радует — отстает от лидеров на минуту. Промахиваться больше не надо, иначе ситуация станет совсем печальной.
Йоханнес Бё безупречно отстрелялся на первой «лежке» и захватил лидерство на этом отрезке дистанции. Норвежец превзошел предыдущего лидера — Йоханнеса Дале — на целых 22 секунды!
Себастьян Самуэльссон дрогнул на первой стрельбе лежа — целых два промаха! Швед уходит на трассу лишь 23-м (+2:08,6 минуты).
Жаклен уже добрался до второй стрельбы (стоя) и закрыл все мишени, не получив штрафных минут! Естественно, он становится лидером на этом отрезке дистанци.
На трассу ушел второй россиянин — Матвей Елисеев. Удачи!
Тем временем Йоханнес Бё стремительно врывается в гонку — он преодолел 1,9 км быстрее всех предшественников, обойдя предыдущего лидера Фийона Майе на 0,4 секунды.
Фийон Майе допустил один промах на «лежке», несмотря на отсутствие коварного ветра, — нервы сдают у всех. В итоге француз пока идет восьмым (+30,9 секунд). А ведь по скорости он обгонял абсолютно всех на предыдущих контрольных отметках.
Логинов допустил один промах на первом огневом рубеже лежа и ушел на трассу десятым с отставанием 53,8 секунды от лидера, которым неожиданно стал Флоран Клод из Бельгии (ни одной осечки).
Понсилуома не справился с нервами на первой стрельбе — два промаха отбрасывают его на промежуточное девятое место (+1:43,1 минуты от лидера).
Катастрофа у Тарьея Бё! Норвежец допустил целых три промаха на первой «лежке» — плюс три штрафных минуты.
Жаклен добрался до первой стрельбы (лежа) и допустил один промах, что отбросило его на промежуточное третье место. Он проигрывает 23 секунды канадцу Кристиану Гоу, который не допустил ни одной осечки.
Логинов стартовал не очень быстро — на первой контрольной отметке 1,9 км он пока лишь седьмой с отставанием 11,1 секунды от лидера. Но в индивидуальной гонке главное — стрельба, поскольку каждый промах добавляет целую штрафную минуту. Так что надеемся, что Логинов просто грамотно реализует тактику на сегодня, не загоняя себя перед стрельбой.
На отметке 3,1 км Жаклен захватил лидерство, обогнав Финелло на 1,8 секунды. А тем временем Понсилуома добрался до отметки 1,9 км и показал там самую высокую скорость.
В гонку вступили еще три крепких соперника — француз Кентен Фийон Майе, итальянец Доминик Виндиш и австриец Симон Эдер.
Первые стартовавшие спортсмены уже добрались до отметки 1,9 км. Лидирует на ней пока швейцарец Финелло, а Жаклен дышит ему в спину, отставая всего на 0,9 секунды.
Стартовал первый из россиян Александр Логинов. Удачи! В конце января он одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце — сейчас нужно это повторить.
В гонку ворвался швед Мартин Понсилуома, который на этом чемпионате мира впервые в карьере одержал победу на высоком уровне — взял золото в спринте.
Стартовал известный норвежец Тарьей Бё, который пока не блещет результатами на этом турнире.
На трассу ушел француз Эмильен Жаклен, который на этом ЧМ уже побеждал в гонке преследования.
Гонка началась! Первым стартовал канадец Кристиан Гоу.
Отсутствие лучшего пока россиянина на ЧМ — Эдуарда Латыпова — в индивидуальной гонке могло вызвать вопросы. Но тренерский штаб решил поберечь спортсмена для активного участия в следующих гонках — супермиксте, мужской эстафете и масс-старте.
Россия (точнее, команда RBU, поскольку наши спортсмены выступают на ЧМ под нейтральным флагом) все еще не завоевала ни одной медали на этом турнире. Несколько раз спортсмены были близки к тому, чтобы подняться на пьедестал, — в смешанной эстафете, женской индивидуальной гонке и мужском пасьюте, — однако неточная стрельба на последних рубежах подводила россиян, а своей скорости не хватает, чтобы попасть в тройку даже с промахами. Будем надеяться, что сегодня произойдет чудо, и хотя бы Александр Логинов сможет вернуть свою лучшую стрельбу и побороться за медаль.
Правила индивидуальной гонки: спортсмены стартуют по очереди с интервалом 30 секунд, каждый проходит пять кругов по 4 км и преодолевает четыре огневых рубежа: первый и третий — лежа, второй и четвертый — стоя. За каждый промах к общему времени биатлониста прибавляется штрафная минута.
Россию в этой гонке представят Александр Логинов (стартует под 12-м номером), Матвей Елисеев (41), Евгений Гараничев (81) и Карим Халили (96).
Старт запланирован на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.