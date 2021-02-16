Медведев в полуфинале: Рублев не справился с жарой Australian Open

На этой приятной ноте «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. С нетерпением ждем матч Аслана Карацева с Джоковичем и, конечно, соперника для Медведева по полуфинала — это будет Циципас или Рафа Надаль.
После сегодняшней победы Даниил Медведев, что не менее важно, гарантированно поднимется в рейтинге и станет третьей ракеткой мира.
Медведев, кстати, увеличивает свою победную серию до 19 матчей. А по личным встречам у Рублева теперь ведет 5-0, при это Андрей за эти игры не смог взять ни одного(!) сета у Медведева.
«Перед последним геймом у меня начались судороги, я не мог отталкиваться левой ногой. Но мне нужно было подать. Играть в такую жару — очень сложно. А после длинных розыгрышей дышать тяжело. Думаю, что я первый теннисист, который заставил Андрея вот так завершить матч. Всегда тяжело играть с другом, но на корте мы соперники. Для меня сегодня один из лучших матчей, потому что Рублев проводил отличный турнир. Я очень рад и за Аслана Карацева, который пробился в полуфинал. Россия становится теннисной нацией», — резюмирует Медведев игру.
Чуть больше двух часов продолжался матч. У обоих было много ошибок в первом сете, а вот на втором часу Рублев посыпался от изматывающего стиля Медведева. Очевидно, что не справился с жарой и собственным физическим состоянием, но, так или иначе, продолжал бороться, хотя и в победе Медведева сомнений уже не было. Даниил выходит в полуфинал Australian Open впервые в карьере, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль.
Под заднюю линию пробивает Медведев — матчбол. 3:0 по сетам одерживает победу Даниил.
Уже совсем спокоен Медведев, хоть и отдает гейм Рублеву на его подаче — 5:2. На матч сейчас будет подавать Даниил.
Две ошибки подряд у Рублева, эйс у Медведева — под ноль Даниил забирает гейм на своей подаче. 5:1.
С подачей не справился Медведев, а потом сорвал свой удар — наконец, размачивает счет в сете Рублев. 4:1.
Мучается и страдает Рублев, но сниматься, кажется, не намерен до конца. Седьмой гейм подряд забирает Медведев — 4:0.
Еще два брейк-поинта у Медведева, а Рублев уже играет на прямых ногах и первым мячом даже почти не попадает — 3:0. Очередной гейм на своей подаче проигрывает Андрей.
Разводит руками Рублев и не понимает, что сделать против такого Медведева — 2:0. Пятый гейм подряд забирает Даниил.
Как можется борется Рублев, один брейк-поинт отыграл, но со вторым не справился — 1:0 в пользу Медведева. Очень расчетливо и методично играет Даниил. Андрея, кажется, окончательно убил тот розыгрыш на 43 удара. Явно не в кондициях сейчас.
Три сетбола у Медведева и ведет он 2:0 по партиям. Остро начинал Рублев, а вот Даниил количество ошибок снизил до минимума. И, конечно, выбивает из колеи Андрея чудовищная жара — в последнем гейме уже даже не сопротивлялся почти.
Теперь уже Медведев брейк сделал и простейшая ошибка (видимо, уже из-за усталости) Рублева в сетку — 5:3. Даниил будет подавать на сет.
Два брейк-поинта отыграл Медведев. Был реальный шанс у Андрея вперед выйти, однако простейшим удар укоротить не сумел и попал в аут — 4:3 в пользу Даниила. Прям совсем плохо выглядит Рублев из-за жары.
Рублеву чрезвычайно тяжело, едва стоит он на ногах из-за сильной жары и регулярно отходит посидеть или в тенек, опуская голову. Как бы тепловой удар не схватил.
Очень долгий гейм (был розыгрыш, за который 43 удара нанесли теннисисты). Тяжелейший гейм на своей подаче берет Рублев — 3:3.
Не дает Медведев шансов Рублеву на своей подаче. Эйс и подача на вылет — 3:2.
Быстренько и под ноль забирает Рублев свою подачу — 2:2.
Активно играет Рублев, с красивыми и яркими моментами, но первая подача у Медведева проходит лучше — 2:1.
Под ноль забирает гейм Рублев, да еще и с крутейшей подачей на геймболе — Медведев как ни пытался, но не справился. 1:1.
Прошла первая подача у Медведева, Рублев не попал в сетке справа, а Даниил закрыл гейм эйсом — 1:0.
Три сет-бола у Медведева — 7:5. Выигрывает таким образом Даниил первую партию (1:0). Пока матч по своему качеству, конечно, оставляет желать лучшего. Недопустимое количество ошибок для четвертьфинала и такого уровня теннисистов. Видно, что заметно нервничают россияне. И тем не менее под диктовку Медведева в основном проходит поединок.
При любой возможности пытается обострять Рублев, но Медведев очень классно разбирается в таких моментах и заставляет Андрея уходить в оборону — 6:5.
Рублев кажется значительно более собранным. Ошибся Медведев в затяжном обмене на задней линии, потом с ударом справа, а в концовке не попал в угол корта — 5:5. И уже почти 30 ошибок на двоих, а на часах только первый сет. Нервная игра.
Не без проблем, но берет свою подачу Медведев с эйсом, хотя Рублев в розыгрыш не уступает сегодня — 5:4.
Сколько ошибок пошло у Медведева! Рублев берет второй гейм подряд — 4:4.
Добавил с правой Рублев и стал играть заметнее агрессивнее и сделал обратный брейк — 4:3.
Пошел Рублев на риск и отыграл у Медведева второй брейк-поинт, а вот с третьим не справился — 4:2 ведет Даниил. У Рублева практически не проходит первая подача и уже десять невынужденных ошибок.
Классно и быстро Медведев забирает гейм на своей подаче лишь с одной ошибкой — 3:2.
Затяжным розыгрыш получился. Две подряд ошибки Рублева, но затем отыгрался благодаря отменным подачам. Заработал позже Медведев брейк-поинт, но ошибся и не реализовал его. Больше после попадания Медведева в аут, и Рублев, уходя с брейк-поинта, восстанавливает равновесие — 2:2.
Рублев ошибается резаным по линии, у Медведева прошел эйс и мощная подача — отвечает Даниил быстрым геймом под ноль и ведет 2:1.
Ошибся Медведев, пойдя к сетке, и забирает под ноль свою подачу Рублев — 1:1.
У Рублева невероятные по силу удары, но Медведев легко и непринужденно справляется. Обратным кроссом ошибается Андрей, и Медведев забирает первый гейм — 1:0 в пользу Даниила.
А у нас матч начался!
Победитель сегодняшней встречи в полуфинале встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Будет забавно, если грек выиграет у испанца, и тогда за финал поборется третий теннисист с российскими корнями.
Россияне уже появляются на корте для разминки. А мы пока напомним, что по личным встречам Медведев ведет у Рублева 4-0.
Наконец, независимо от результата сегодняшнего матча, впервые с 2006 года в полуфинале мужского одиночного разряда турниров «Большого шлема» сыграют два россиянина. Победителя матча Рублев — Медведев уже ждет открытие AO-2021 Аслан Карацев, которому предстоит битва за финал с Джоковичем.
А пока вспомним путь россиян до четвертьфинала.
Рублев на текущем турнире не отдал ни одного сета, победив немца Янника Ханфмана, бразильца Тьяго Монтейру, испанца Фелисиано Лопеса и норвежца Каспера Рууда. Очень уверенную игру демонстрирует самый быстропрогрессирующий теннисист России этого года.
А вот у Медведева были не все идеально. Канадца Вашека Поспишила и испанца Роберто Карбальеса Баэну Даниил обыграл легко, а вот с сербом Филипом Крайиновичем помучался, едва не вылетев, но в итоге собрался и в пяти сетах забрал победу. Наконец, в четвертом круге не сумел ничего противопоставить Медведеву американец Маккензи Макдональд. На Australian Open — 2021 Новак Джокович играет с травмой, так что многие считают именно Медведева главным фаворитом.
Начало матча затягивается. Ранее сегодня уже стартовали женские четвертьфиналы, где сначала Эшли Барти и Каролина Мухова долго выяснили отношения на Арене им. Р. Лейвера, и вот только сейчас завершился поединок Дженнифер Брэйди и Джессики Пегулы.
Здраствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. Встреча начнется не ранее 7.00 по московскому времени.