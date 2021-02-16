Медведев в полуфинале: Рублев не справился с жарой Australian Open

«Перед последним геймом у меня начались судороги, я не мог отталкиваться левой ногой. Но мне нужно было подать. Играть в такую жару — очень сложно. А после длинных розыгрышей дышать тяжело. Думаю, что я первый теннисист, который заставил Андрея вот так завершить матч. Всегда тяжело играть с другом, но на корте мы соперники. Для меня сегодня один из лучших матчей, потому что Рублев проводил отличный турнир. Я очень рад и за Аслана Карацева, который пробился в полуфинал. Россия становится теннисной нацией», — резюмирует Медведев игру.