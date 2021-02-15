Российское дерби: Медведев и Рублев сыграют за полуфинал AO-2021

Четвертый круг Открытого чемпионата Австралии для Даниила Медведева и Андрея Рублева получился относительно простым.

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Медведев за выход в четвертьфинал встречался в матче с американцем Маккензи Макдональдом, занимающего 192 место в рейтинге. На победу россиянину потребовалось всего полтора часа: за это время четвертая ракетка мира реализовал шесть брейк-поинтов из семи, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки, тогда как его соперник реализовал один единственный брейк-поинт и сделал один эйс при двух двойных ошибках. Итоговый счет — уверенные 3:0 (6:4, 6:2, 6:3) на классе в пользу Медведева.

Медведев, разумеется, был значительным фаворитом перед встречей с Макдональдом, который лишь второй раз в карьере дошел до 1/8 финала «Большого шлема». Но понервничать Даниил все-таки заставил, оглядываясь на его предыдущий матч с Филипом Краиновичем, дошедший до пятого сета. Тем не менее разница в уровне Медведева и Макдональда оказалась очевидной.

Медведев по ходу этого розыгрыша Australian Open становится главным претендентом на победу в турнире, хотя и, одолев Макдональда, пробился в четвертьфинал австралийского мэйджора впервые в карьере. Более того, россиянин увеличил свою победную серию уже до 18 матчей подряд, а травма Новака Джоковича, внушающая сомнения в перспективы первой ракетки мира в этом году на ивенте, и делают из Медведева основного фаворита.

«Это волнительный момент, я впервые оказался в четвертьфинале Australian Open. Считаю это большим достижением. Но мне все время хочется большего. Будем идти к этому шаг за шагом. Сегодня знал, что надо играть больше низких мячей, учитывая манеру игры соперника. Я смог использовать свои шансы», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Медведеву предстоит матч с хорошо ему знакомым Андреем Рублевым. В четвертый круг турниров «Шлема» российский теннисист пробился в пятый раз подряд, где на этот раз его ждала встреча с 28-м номером рейтинга, перспективным норвежцем Каспером Руудом, дебютировавшим в четвертом раунде «Большого шлема».

У Рууда, в отличие от Рублева, дела на мэйджоре шли значительно тяжелее. Была волевая победа над Томми Полом, не самый идеальный матч против Раду Албота и, наконец, техническая победа над Джорданом Томпсоном. По ходу встречи с Рублевым норвежец, что любопытно, сам оказался в том же положении, что и Томпсон в первом круге.

Рублев и Рууд провели на корте меньше полутора часа. Россиянин сделал четыре эйса и реализовал четыре брейк-поинта, не допустив ни одной ошибки. У норвежца — пять эйсов, две двойные и два брейк-поинта. Во второй партии Андрей не дал подать Касперу на сет, после чего спокойно переиграл его на тай-брейке. Рууд сразу после этого отказался от продолжения матча: судя по всему, теннисист получил повреждение мышц живота. Ничего серьезного, потому что Рууд даже не вызвал врача, но справедливо рассудил, что три сета взять не сможет, а только рискует усугубить повреждение.

Рублев пробился в восьмерку лучших на AO впервые в карьере и пока что на этом турнире не отдал ни одного сета. Помимо победы над Руудом, на ранних стадиях он разобрался с Янником Ханфманном, Тиаго Монтейро и Фелисиано Лопесом.

Матч Рублев — Медведев состоится 16 февраля. По личным встречам Даниил ведет у Андрея 4-0 (в четвертьфинале на прошлогоднем US Open, кстати, тоже они встречались между собой, и Медведев тогда отпраздновал победу). Символично, что несколькими неделями ранее теннисисты принесли сборной России победу на командном турнире ATP Cup, в финале разбив итальянец. Успех на старте сезона Рублев и Медведев начинали вместе, а теперь поборются за полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

До четвертьфинала Australian Open — 2021 дошли сразу три россиянина в мужском одиночном разряде — это случилось впервые в истории турниров «Шлема». В другом матче 1/4 финала открытие турнира Аслан Карацев сыграет против болгарина Григора Димитрова.