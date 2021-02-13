По три промаха у каждой: россиянки не попали в топ-20 пасьюта

Экхофф быстрее всех добралась до первой стрельбы лежа и допустила один промах, из-за чего вынуждена уйти на штрафной круг.

А вот Шевалье отстрелялась безупречно и стала новым лидером пелотона. Белоруска Сола, которая шла с ней вровень, допустила две осечки и теперь вывалится из топ-3.