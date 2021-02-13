По три промаха у каждой: россиянки не попали в топ-20 пасьюта

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Топ-10:
Любопытно, что все россиянки в итоге сравнялись по промахам — у каждой по три. Казакевич финишировала 23-й (+2:45,7 минуты), Кайшева — 29-й (+3:08,0), Павлова — 40-й (+3:40,6).
Хаузер пришла к финишу второй (+17,3 секунды). Поздравляем с серебром!
Шевалье закончила гонку третьей (+33,0 секунды). Поздравляем с бронзой!
Экхофф финишировала с огромным преимуществом! Поздравляем с заслуженным золотом теперь уже девятикратную чемпионку мира!
Шевалье отстала от Хаузер уже на десять секунд. Похоже, итоговый пьедестал уже определен: Экхофф — золото, Хаузер — серебро, Шевалье — бронза.
Идет очень жесткая борьба за серебро! Хаузер обогнала на трассе Шевалье и уже оторвалась от нее на пять секунд. Возможно, сказывается то, что австрийка пробежала на один штрафной круг меньше и сэкономила силы.
Казакевич, к сожалению, сделала две осечки и даже в десятку сейчас не попадет. Россиянка ушла на трассу 22-й с отставанием 2:49,6 минуты от лидера.
Шевалье допустила один промах и вернулась на трассу второй в 32 секундах от Экхофф. Херрман тем временем промахнулась дважды и выбыла из борьбы за медали, а ее третью позицию заняла Хаузер, которая закрыла все мишени.
Началась финальная стрельба стоя. Экхофф справилась великолепно, не допустив ни одного промаха, и убежала добывать свое очередное золото ЧМ. Поздравляем!
Несмотря на два штрафных круга, Экхофф продолжает показывать космическую скорость и на несколько секунд оторвалась от соперниц к отметке 7,1 км. Шевалье и Херрман пытаются поспевать за ней, а неподалеку от них держатся Ройселанд, австрийка Хаузер и норвежка Тандревольд.
После третьей стрельбы топ-3 выглядит так: Шевалье, Экхофф (+0,6 секунды), немка Дениз Херрман (+21,7).
Эх, как обидно! Казакевич допустила свой первый промах в этой гонке — будем надеяться, что единственный. Пришлось пройти штрафной круг, и на трассу лучшая из россиянок вернулась 19-й с отставанием 1:40,1 минуты от лидеров.
Шевалье закрыла все мишени без проблем, но из-за предыдущего отставания она уходит со стрельбица вровень с Экхофф, которая уже успела пробежать штрафной круг.
Экхофф раньше всех прибыла на третью стрельбу (стоя) и допустила один промах. Что ж, с 84 процентами точности на «стойке» у норвежки это было ожидаемо.
Кайшева идет 37-й, Павлова — 57-й. В общем, в этой гонке россиянам имеет смысл следить только за Казакевич — дебютанткой чемпионата мира. Попадет в десятку или нет?
На отметке 4,8 км топ-3 выглядит так: Экхофф, Шевалье (+19,6 секунды), Ройселанд (+22,2). Казакевич держится 15-й, но не может поддерживать скорость лидеров — отставание выросло на семь секунд.
Казакевич вновь продемонстрировала идеальную стрельбу! Россиянка ушла на трассу 15-й, отставание от лидеров пока велико (+1:19,9 минуты), но хотя бы видна положительная динамика.
Шевалье допустила один промах последним выстрелом! После штрафного круга француженка опустилась на второе место, а вот на первое вернулась Экхофф, которая на этот раз закрыла все мишени без проблем.
На отметке 3,1 км Казакевич проиграла лидеру еще три секунды и идет 17-й (+1:17,3 минуты). Топ-4 не изменился, но преследовательницы нового лидера Шевалье сумели приблизиться к ней на несколько секунд.
Кайшева допустила один промах и после прохождения штрафного круга вернулась на трассу 41-й (+2:19,5 минуты), а Павлова аж с тремя промахами идет 58-й (+3:40,0).
Казакевич идеально провела стрельбу — ни одной осечки, ни одного штрафного круга! Это позволило россиянке подняться на 16-ю позицию (+1:14,2 минуты).
После первой стрельбы список лидеров гонки выглядит так: Шевалье, Экхофф (+17,2), норвежка Ройселанд (+33,6), шведка Ханна Оберг (+34,9).
Экхофф быстрее всех добралась до первой стрельбы лежа и допустила один промах, из-за чего вынуждена уйти на штрафной круг.
А вот Шевалье отстрелялась безупречно и стала новым лидером пелотона. Белоруска Сола, которая шла с ней вровень, допустила две осечки и теперь вывалится из топ-3.
Казакевич откатилась с 19-й позиции на 21-ю и проигрывает лидеру 1:23,7 минуты. Кайшева и Павлова болтаются в районе четвертого десятка участниц.
На отметке 1,1 км Экхофф немного оторвалась от ближайших преследовательниц, увеличив свое преимущество на две секунды. Шевалье отстает на 12 секунд, а Сола — на 13.
Все участницы гонки преследования стартовали, включая двух оставшихся россиянок — Кайшевой и Павловой.
Лидеры пасьюта уже добрались до первой контрольной отметки 0,8 км. Экхофф лидирует, француженка Шевалье и белоруска Сола отстают на десять секунд.
Первая из россиянок Ирина Казакевич ушла на трассу спустя 1:20 минуты от Экхофф.
Гонка началась! На трассу ушла норвежка Тириль Экхофф.
В пасьюте первую и вторую стрельбу производят из положения лежа, третью и четвертую — стоя. За каждый промах — штрафной круг 150 м.
От России в пасьют пробились Ирина Казакевич (стартует 19-й), Ульяна Кайшева (36) и Евгения Павлова (51). Напомним, в гонку преследования попадают 60 лучших спортсменок по итогам предыдущей гонки — в данном случае это был спринт. Стартуют спортсменки в том порядке, в котором закончили спринт, и с такой же разницей во времени между собой: первой на трассу уйдет победительница Тириль Экхофф, затем — серебряная призерка Анаис Шевалье, бронзовая призерка Анна Сола и так далее.
Старт запланирован на 17.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке.