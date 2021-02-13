«Не получилось все»: новый день ЧМ по биатлону завершился для России кошмаром

В третий день чемпионата мира в Поклюке от российских биатлонисток ожидали если не наград, то хотя бы хороших результатов, но в итоге спринтерская гонка в горах Словении завершилась настоящим кошмаром.

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Первой из россиянок на трассу вышла Евгения Павлова, которая своего лучшего результата в нынешнем сезоне добилась как раз в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Тогда 27-летняя россиянка показала шестой результат. Теперь же биатлонистка довольствовалась местом лишь в шестом десятке.

Проблемы у Павловой начались еще на старте, когда она ходом уступала лидеру более десяти секунд. Трудности продолжились на первом огневом рубеже: в «лежке» Евгения очень долго целилась в последнюю мишень, но в итоге допустила промах и ушла на штрафной круг, увеличив свое отставание от лидера более чем на минуту. Ошиблась россиянка и на втором огневом рубеже, также не сумев закрыть одну мишень. На финише Павлова в итоге проиграла победительнице спринта норвежке Тириль Экхофф две минуты и 27 секунд.

Еще печальнее сложилась гонка для Светланы Мироновой. Одна из лучших российских биатлонисток современности этой зимой переживает серьезный кризис, а чемпионат мира в Поклюке для нее начался крайне неудачно. В смешанной эстафете Светлана Миронова «нахватала» два штрафных круга и по сути лишила российскую сборную шанса зацепиться за медали, а теперь провалила и спринт.

На старте Миронова показывала неплохой ход, однако на первом же огневом рубеже формально закончила свое выступление, допустив два промаха. В «стойке» россиянка выступила еще хуже и не закрыла аж четыре мишени из пяти. Еще никогда в своей карьере она не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами. В итоге Миронова даже с хорошим ходом проиграла лидеру более трех минут и заняла 64-е место, не сумев пробиться в гонку преследования.

«Не получилось все. Никак не могу это прокомментировать. До гонки все было в порядке, но, видимо, свое влияние оказывают горы, местность. Во время стрельбы стоя меня просто трясет, винтовку я не контролирую, ничего не могу с этим поделать. При этом на сборах здесь все было иначе. Не знаю, как быть, пусть тренеры решают. Я спокойно отношусь к своим поражениям. Спокойно это переживу и не загоню себя в угол, у меня голова работает абсолютно по-другому. Не получилось сегодня — получится, завтра. Не завтра — значит, через неделю, через месяц и так далее», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Не впечатлила своим выступлением и Ульяна Кайшева. Уже после второй отсечки она проигрывала лидеру полминуты ходом, а на первом огневом рубеже допустила два промаха, опустившись в конец четвертого десятка. Впрочем, провала Мироновой Кайшева смогла избежать благодаря успешной работе в «стойке»: закрыв все пять мишеней, россиянка сохранила свой темп и, проиграв Экхофф полторы минуты, закрепилась на 36-м месте, что в принципе можно назвать ее обычным результатом в спринте.

Не вселяла серьезных надежд и 23-летняя Ирина Казакевич, которая дебютировала на чемпионате мира. Однако молодая россиянка сумела не просто удивить своим выступлением, но и в итоге показать лучший результат среди соотечественниц.

Выдав неплохой старт, Казакевич оставалась в топ-15 и даже могла побороться за место в первой десятке благодаря успешной стрельбе. Так, первый огневой рубеж спортсменка завершила без промахов, едва не закрыла все мишени биатлонистка и в «стойке» — подвел последний выстрел. Если бы не этот обидный промах, то в десятку Ирина Казакевич наверняка бы вошла, но в итоге дебютантка довольствовалась 19-м местом.

«Казакевич — молодец! Для первого чемпионата мира, я считаю, что это хороший результат», — приводит слова бывшего главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.Sport24.

Продолжится программа чемпионата мира двумя гонками преследования — мужской и женской. Оба заезда состоятся 14 февраля.