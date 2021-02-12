За первой медалью ЧМ: россиянки сражаются в спринте. LIVE

Кайшева после 1,6 км показывает не самый лучший ход. Полминуты отставания от лидера.
Под 95-м номером стартовала Ирина Казакевич.
А вот Миронова наконец-то финишировала. 3 минуты и 5 секунд отставания от лидера, 38-й результат из 44-х финишеров.
Между тем Ульяна Кайшева под 88-м номером стартовала.
Три минуты проигрывает Светлана лидеру после 5,8 км. Пока что находится в начале пятого десятка. Как бы мимо пасьюта не пролететь.
Миронова... Четыре (!) промаха в «стойке», шесть в общей сумме. Ужас.
И финишировала Евгения. 2 минуты 27 секунд в итоге она проиграла Экхофф.
Близка к финишу Павлова, ее отставание от лидера уже более двух минут составляет.
Не хватило сил у Солы на финише. 14,4 секунды Анна проиграла Экхофф и более двух — Шевалье. При этом опередила Херрманн с Рёйселанд. Стрельба решает.
Финишировала Экхофф, но уже сильно уступает ей Сола. Более девяти секунд уступает Анна после 6,6 км.
Уже два штрафных круга нахватала и Миронова. Очень неудачное начало для Светланы.
А вот Павлова чистой стрельбой порадовать не может. Теперь и в «стойке» один промах допустила Евгения, к сожалению.
После двух огневых рубежей лидирует уже не Экхофф, а белорусская биатлонистка Анна Сола, которая также не допустила ни одного промаха сегодня! Интересно, выдержит ли она темп Тириль.
После 3,3 км Павлова бежит 20-й, уступая Шевалье минуту и 7 секунд.
Экхофф настоящий класс демонстрирует. Быстро бежит Тириль, но еще быстрее стреляет. 10 из 10 закрыла норвежка.
Между тем Павлова после первого огневого рубежа ушла на один штрафной круг. Долго она выцеливала последнюю мишень, но все-таки промазал. Ветер тоже дает о себе знать.
Еще одна из россиянок — Светлана Миронова — вышла на трассу.
У Рёйселанд совсем не вовремя проблемы с винтовкой произошли. Видимо, влияет на это мороз в Поклюке. И два промаха у норвежки. Чтобы защитить свой титул, надо очень постараться Марте, но мало вероятно.
Поборется за место на подиуме и француженка Анаис Шевалье, которая после первого огневого рубежа без промахов идет первой.
Херрманн на один штрафной круг после «стойки» убежала. Борьба за медали обещает быть интересной.
Павлова мощным стартом похвастаться не может — 11 секунд лидеру стартовым ходом уступает Евгения.
А вот и потеряла лидерство Херрманн перед вторым огневым рубежом. После 3,3 км лучшее время уже показывает Рёйселанд.
Лучший результат в сезоне в индивидуальных гонках у Евгении пока что шестое место, занятое на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе как раз в спринте. Также шестую строчку Павлова заняла в «индивидуалке» в Антхольце.
Итак, первая из россиянок — Евгения Павлова — вышла на трассу.
И Рёйселанд, и Тандреволд отстрелялись чисто на «лежке», но лидерство Херрманн пока что непокоримо.
После 1,6 км ожидаемо лучший ход пока что демонстрирует Херрманн, три секунды ей уступает Рёйселанд. Немка также и на первом рубеже закрыла 5 мишеней из 5.
У Алимбековой на первом огневом рубеже один промах. А тем временем на трассу вышла Тириль Экхофф.
Давидова с «лежкой» не справилась. На два штрафных круга убежала чешка.
Первые четыре биатлонистки преодолели отметку 1,6 км, у них впереди первый огневой рубеж.
А за ними и россиянка Екатерина Аввакумова, которая с 2017 года представляет сборную Южной Кореи.
Одни из главных претенденток на победу — немка Денизе Херрман и норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд с Рёйселанд — вступили в гонку.
Под третьим номером стартовала Динара Алимбекова из Белоруссии.
И гонка стартовала! Первой на трассу вышла Маркета Давидова из Чехии.
Погода в Поклюке сегодня в принципе нормальная. Солнечно, но ветрено и ощутимо холодно — столбик термометра опускается ниже отметки -10 градусов.
Из нынешних сборниц ровно год назад и еще один день в спринте на чемпионате мира в Антхольце бежала только Светлана Миронова. Результат, правда, вспоминать не особо хочется — 38-е место и полторы минуты отставания от победительницы гонки Марте Рёйселанд. Норвежка, кстати, сегодня тоже выступит и стартует под 11-м номером.
Гонка начнется в 16.30 мск. В составе сборной России выступают Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Ирина Казакевич.
В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит женская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.