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За первой медалью ЧМ: россиянки сражаются в спринте. LIVE

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. Женщины. ОНЛАЙН

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В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону проходит женская спринтерская гонка. В составе сборной России выступают Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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17:20

Кайшева после 1,6 км показывает не самый лучший ход. Полминуты отставания от лидера.

17:18

Под 95-м номером стартовала Ирина Казакевич.

17:16

А вот Миронова наконец-то финишировала. 3 минуты и 5 секунд отставания от лидера, 38-й результат из 44-х финишеров.

17:14

Между тем Ульяна Кайшева под 88-м номером стартовала.

17:11

Три минуты проигрывает Светлана лидеру после 5,8 км. Пока что находится в начале пятого десятка. Как бы мимо пасьюта не пролететь.

17:09

Миронова... Четыре (!) промаха в «стойке», шесть в общей сумме. Ужас.

17:07

И финишировала Евгения. 2 минуты 27 секунд в итоге она проиграла Экхофф.

17:05

Близка к финишу Павлова, ее отставание от лидера уже более двух минут составляет.

17:03

Не хватило сил у Солы на финише. 14,4 секунды Анна проиграла Экхофф и более двух — Шевалье. При этом опередила Херрманн с Рёйселанд. Стрельба решает.

17:01

Финишировала Экхофф, но уже сильно уступает ей Сола. Более девяти секунд уступает Анна после 6,6 км.

17:00

Уже два штрафных круга нахватала и Миронова. Очень неудачное начало для Светланы.

16:58

А вот Павлова чистой стрельбой порадовать не может. Теперь и в «стойке» один промах допустила Евгения, к сожалению.

16:56

После двух огневых рубежей лидирует уже не Экхофф, а белорусская биатлонистка Анна Сола, которая также не допустила ни одного промаха сегодня! Интересно, выдержит ли она темп Тириль.

16:54

После 3,3 км Павлова бежит 20-й, уступая Шевалье минуту и 7 секунд.

16:53

Экхофф настоящий класс демонстрирует. Быстро бежит Тириль, но еще быстрее стреляет. 10 из 10 закрыла норвежка.

16:51

Между тем Павлова после первого огневого рубежа ушла на один штрафной круг. Долго она выцеливала последнюю мишень, но все-таки промазал. Ветер тоже дает о себе знать.

16:51

Еще одна из россиянок — Светлана Миронова — вышла на трассу.

16:50

У Рёйселанд совсем не вовремя проблемы с винтовкой произошли. Видимо, влияет на это мороз в Поклюке. И два промаха у норвежки. Чтобы защитить свой титул, надо очень постараться Марте, но мало вероятно.

16:49

Поборется за место на подиуме и француженка Анаис Шевалье, которая после первого огневого рубежа без промахов идет первой.

16:48

Херрманн на один штрафной круг после «стойки» убежала. Борьба за медали обещает быть интересной.

16:47

Павлова мощным стартом похвастаться не может — 11 секунд лидеру стартовым ходом уступает Евгения.

16:46

А вот и потеряла лидерство Херрманн перед вторым огневым рубежом. После 3,3 км лучшее время уже показывает Рёйселанд.

16:45

Лучший результат в сезоне в индивидуальных гонках у Евгении пока что шестое место, занятое на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе как раз в спринте. Также шестую строчку Павлова заняла в «индивидуалке» в Антхольце.

16:44

Итак, первая из россиянок — Евгения Павлова — вышла на трассу.

16:42

И Рёйселанд, и Тандреволд отстрелялись чисто на «лежке», но лидерство Херрманн пока что непокоримо.

16:40

После 1,6 км ожидаемо лучший ход пока что демонстрирует Херрманн, три секунды ей уступает Рёйселанд. Немка также и на первом рубеже закрыла 5 мишеней из 5.

16:39

У Алимбековой на первом огневом рубеже один промах. А тем временем на трассу вышла Тириль Экхофф.

16:37

Давидова с «лежкой» не справилась. На два штрафных круга убежала чешка.

16:36

Первые четыре биатлонистки преодолели отметку 1,6 км, у них впереди первый огневой рубеж.

16:36

А за ними и россиянка Екатерина Аввакумова, которая с 2017 года представляет сборную Южной Кореи.

16:35

Одни из главных претенденток на победу — немка Денизе Херрман и норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд с Рёйселанд — вступили в гонку.

16:31

Под третьим номером стартовала Динара Алимбекова из Белоруссии.

16:30

И гонка стартовала! Первой на трассу вышла Маркета Давидова из Чехии.

16:26

Погода в Поклюке сегодня в принципе нормальная. Солнечно, но ветрено и ощутимо холодно — столбик термометра опускается ниже отметки -10 градусов.

16:25

Из нынешних сборниц ровно год назад и еще один день в спринте на чемпионате мира в Антхольце бежала только Светлана Миронова. Результат, правда, вспоминать не особо хочется — 38-е место и полторы минуты отставания от победительницы гонки Марте Рёйселанд. Норвежка, кстати, сегодня тоже выступит и стартует под 11-м номером.

16:20

Гонка начнется в 16.30 мск. В составе сборной России выступают Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Ирина Казакевич.

16:15

В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит женская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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