Первое золото за 25 лет: историческая победа России на чемпионате мира

Российская спортсменка Ангелина Голикова стала победительницей на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту. Для российских конькобежек эта награда на подобной дистанции стала первой за 25 лет — в 1996 году на высшую медаль пьедестала поднялась Светлана Журова.

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Голикова показала результат 37,141 секунды. На втором месте оказалась Фемке Кок из Нидерландов (37,281), а замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455).

29-летняя Голикова впервые в карьере завоевала высшую награду чемпионата мира на отдельных дистанциях. Ранее Ангелина дважды выигрывала серебряные медали мирового первенства, а также дважды побеждала на чемпионате Европы.

В комментарии после победы спортсменка отметила, что такие важные гонки не нужно воспринимать как что-то особенное, иначе возникнет напряжение, которое может серьезно сказаться на выступлении и помешать показать свой лучший результат.

«На самом деле такие старты лучше воспринимать как рабочие моменты. На тренировках мне сказали, что все идеально. Но порой человек выходит на старт, возлагает на себя груз ответственности чемпионата мира, и бывает, что из-за этого напряжения просто сковывает тело. А ведь это напряжение только в голове», — заявила Голикова.

Также конькобежка призналась, что свою первую победу на чемпионате мира запомнит на всю жизнь, а теперь будет готовиться к дистанции в 1000 метров — гонка состоится уже 13 февраля.

Тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя прокомментировал успехи своей подопечной. Он подчеркнул, что завоевание золотой медали на чемпионате мира было для Голиковой самой важной целью. При этом итоговым результатом конькобежки специалист не удивлен, потому что она показывала неплохие секунды на тренировках и на разгоне, и на кругах.

«Она накануне все время была второй, очень соскучилась по победам. Это была ее единственная цель и желание — выиграть золотую медаль. В таком состоянии спортсмены уже сами реализуются, никаких лишних советов давать смысла нет, все и так направлено только на то, чтобы победить», — приводит слова Клевчени ТАСС.

Историческим достижением победу Голиковой считает президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«После Светланы Журовой у нас никто на этой дистанции не выигрывал. Ангелина — большая молодец, она упорно шла к этой награде. Просто нет слов, это блестящее выступление, поздравляю ее и тренера Сергея Клевченю. Бесспорно, это историческое достижение», — цитирует Кравцова ТАСС.

Сама олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова также поздравила свою преемницу:

«Очень рада победе Ангелины, ровно 25 лет прошло с моей победы до этого успеха, четверть века. Я сама была когда-то в такой же ситуации, когда между мной и моими предшественницами был большой временной разрыв, долго не было медалей.

Ангелина — большая молодец, у нее все к этому шло, рада, что все ее серебряные медали Кубков мира доросли до этой золотой, так и должно быть. Молодец, что идеально подвела форму к этому турниру, эта медаль была очень нужна России сейчас».

Напомним, российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР) из-за санкций, которые были наложены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговых лабораторий.

Спортсмены не имеют право использовать национальные флаг и гимн, поэтому на церемонии награждения звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Всего на мировом первенстве российские конькобежцы завоевали пять наград на данный момент. Кроме завоевавшей золото Голиковой в индивидуальных дисциплинах отличились Сергей Трофимов, ставший серебряным призером на дистанции 5000 метров, и Павел Кулижников, выигравший серебряную медаль на дистанции 500 метров. Также российские конькобежцы взяли медали в мужской и женской командных гонках преследования, в обеих стартах были добыты бронзовые награды. Мировое первенство, которое проходит в нидерландском Херенвене, завершится 14 февраля.