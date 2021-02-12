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За первой медалью: Логинов защищает титул чемпиона мира. LIVE

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. Мужчины. ОНЛАЙН

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В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка. Россияне сражаются за первую для сборной медаль турнира, а Александр Логинов еще и защищает свое звание чемпиона в этом виде гонки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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16:45

На трассу отправился Йоханнес Бё — гроза всех спринтов. Все лучшие результаты на контрольных отметках сейчас будут побиты им.

16:44

Логинов допустил один промах! Очень жаль... 150 штрафных метров очень сильно понижают шансы на медаль, учитывая, что множество сильных соперников ни разу не промахнулись.

16:43

Легрейд идеально отстрелялся на «лежке» — ни одного промаха. Ух, какая заруба у нас сейчас идет!

16:43

Ух ты! На отметке 2,4 км Логинов еще больше взвинтил скорость. Здесь он проигрывает только норвежцу Тарьею Бё 0,2 секунды.

16:42

Логинов показал классный разгон! На первой контрольной отсечке 1,4 км россиянин пока третий, уступая лишь 0,9 секунды лидирующему шведу Понсилуоме.

16:41

Елисеев закрыл все мишени на «лежке»! Без штрафных кругов движемся дальше.

16:40

Хофер первым добрался до стрельбы лежа и быстро закрыл все мишени! Никаких штрафных кругов — идеально.

16:40

Елисеев добрался до отметки 2,4 км. Пока он показывает здесь второй результат, проигрывая только Хоферу (+1,7 секунды).

16:38

На трассе повалил снег. Скользить на лыжах становится сложнее.

16:36

На трассу ушел действующий чемпион Александр Логинов! На нем — золотой биб, о котором мы говорили в начале онлайна. Удачи в защите титула!

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16:35

Стартовал мощный молодой норвежец Стурла Холм Легрейд и сразу за ним — известный итальянец Доминик Виндиш. На трассе становится все интереснее.

16:34

До отметки 1,4 км добрались первые спортсмены — итальянец Лукас Хофер, стартовавший вторым, уже обогнал эстонца Эрмица, который начинал первым. Даже интервал в 30 секунд не спас эстонца.

16:32

В гонку ушел первый россиянин — Матвей Елисеев. Удачи!

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16:30

Гонка началась! Первый спортсмен — эстонец Эрмиц — ушел на дистанцию.

16:25

Правила спринта: биатлонисты стартуют с интервалом 30 секунд, каждый проходит три круга по 3,3 км и преодолевает два огневых рубежа — лежа и стоя. Биатлонисты сами выбирают огневые позиции на стрельбище. За каждый промах — штрафной круг 150 м.

16:20

Напомним, что сборная России выступает на ЧМ под названием «RBU» (Russian Biathlon Union), поскольку из-за санкций WADA, наложенных по обвинению в манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории, мы лишены государственных символов на всех крупных турнирах — чемпионатах мира и Олимпиадах.

16:15

Логинов будет выступать сегодня в золотой майке как действующий чемпион мира в спринте. Все соперники и зрители будут видеть, кто защищает свой титул.

16:10

Первый из россиян Матвей Елисеев стартует под четвертым номером, Александр Логинов — под 12-м, Эдуард Латыпов — под 50-м, Антон Бабиков — под 76-м, Карим Халили — под 96-м.

16:05

Старт будет дан в 16.30 мск.

16:00

В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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