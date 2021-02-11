Травма Панарина, дебютный гол Михеева: как прошел день в НХЛ

Заокеанский игровой день состоял всего из двух матчей, но получился богатым на события.

«Рейнджерс» после поражения в дерби на своем льду встречался с лидером Восточного дивизиона «Бостоном».

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Автором первого гола стал 23-летний форвард «Нью-Йорка» Жюльен Готье. Эта заброшенная шайба — дебютная для канадца в НХЛ несмотря на то, что выступает за «синерубашечников» он еще с февраля 2020 года.

Julien Gauthier scores his first NHL goal to give the #NYR a 1-0 lead pic.twitter.com/xnauiMwLpN — Shayna (@hayyyshayyy) February 11, 2021

В середине второго периода гости остались в меньшинстве.

Тем не менее Крису Вагнеру удалось использовать ошибку нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, потерявшего шайбу на чужой синей линии, и точным броском переправить снаряд в ворота Александра Гоергиева, в этой игре заменявшего Игоря Шестеркина.

Chris Wagner makes it happen all on his own and scores a short handed goal. 1-1 #NHLBruins pic.twitter.com/42aaB4BG2v — Bruins Diehards (@BruinsDiehards) February 11, 2021

Вперед «Брюинз» вывел гол Андерса Бьорка, получившего шайбу после розыгрыша за воротами.

Anders Bjork stuffs one by Georgiev and the Bruins lead 2-1 #NHLBruins pic.twitter.com/i3iZ1SrL5D — Bruins Diehards (@BruinsDiehards) February 11, 2021

Однако уже спустя две с половиной минуты Кевин Руни сравнял счет.

IT COUNTS!



Kevin Rooney knots it up at 2-2



(via @NHLonNBCSports)pic.twitter.com/b2K5HCvTHL — Rangers Videos (@SNYRangers) February 11, 2021

На последней минуте третьего периода произошел забавный эпизод. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск самостоятельно принял решение отправиться на скамейку запасных, заменив себя шестым полевым хоккеистом, но к своей неожиданности финн увидел кричащих и жестикулирующих членов тренерского штаба, и ему пришлось вернуться в ворота. Оказалось, Раск был в полной уверенности, что «Бостон» на тот момент проигрывал со счетом 1:2.

«Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, что люди хорошо посмеялись надо мной», — объяснился Раск.

Игра, несмотря на усилия Раска, перешла в овертайме, где уже на 36-й секунде победу «Бостону» принес лучший снайпер команды в сезоне Брэд Маршан, уверенно переигравший Георгиева в ситуации один в ноль, — 3:2. Маршан, кстати, вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в овертаймах, которых теперь у канадца стало 16. У лидера — Александра Овечкина — их 24.

What a play from McAvoy on one end and just a silky finish by Brad Marchand. Bruins win 3-2 in OT #NHLBruins pic.twitter.com/D8bMnsqasi — Bruins Diehards (@BruinsDiehards) February 11, 2021

«Бостон» увеличил свою победную серию до четырех матчей, тогда как «Рейнджерс» потерпел второе поражение кряду. По итогам встречи Георгиев сделал 29 сейвов, а Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями и покинули лед с показателем полезности -1.

Для «Нью-Йорка», вдобавок ко всему, игра омрачилась травмой Панарина. В третьем периоде россиянин сыграл всего одну минуту в большинстве и захромал. Главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что Панарин получил «небольшую травму нижней части тела» и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

"He has a little bit of a lower body injury and we'll assess him after"



David Quinn gives the latest update on Artemi Panarin's health pic.twitter.com/P20eI80ubq — Rangers Videos (@SNYRangers) February 11, 2021

Не менее интересным получилось противостояние «Монреаля» и «Торонто» на льду «Канадиенс».

Джош Андерсон на первой минуте вывел хозяев вперед, забросив свою девятую шайбу в сезоне.

#GoHabsGo are up 1-0 thanks to Josh Anderson! pic.twitter.com/GVk3AXfFzd — SiriusXM NHL Network Radio (@SiriusXMNHL) February 11, 2021

Но радовался «Монреаль» до начала второго периода, когда лучшая команда регулярки ответила сразу тремя голами. Сначала Трэвису Дермотту красивейшим броском в верхний угол удалось сравнять счет.

Travis Dermott conecta fuerte con su muсeca, logrando el gol del empate 1-1 durante un 4 vs.4 en el segundo perнodo pic.twitter.com/ORzeHc7isM — NHL Espaсol (@nhlespanol) February 11, 2021

После этого Джастин Холл забросил вторую шайбу «Мэйпл Лифс», а ассистентами, как и в эпизоде с голом Дермотта, выступили Джейк Маззин и Джон Таварес.

Justin Holl! Toronto takes the 2-1 lead in the third!#LeafsForever pic.twitter.com/4fRENoUWrI — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 11, 2021

Закрепил успех «Торонто» российский форвард Илья Михеев, для которого эта шайба стала дебютной в сезоне.

Ilya Mikheyev follows up and pushes the Toronto lead to 2! 3-1 lead!#LeafsForever pic.twitter.com/p3XsmyoZPl — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 11, 2021

В концовке «Монреалю» удалось отквитать одну шайбу усилиями Томаша Татару. Ассистировал на гол российский защитник «Канадиенс» Александр Романов, прервавший свою восьмиматчевую безрезультативную серию.

На третий гол «Канадиенс» не хватило, зато за минуту до финальной сирены четвертую шайбу в пустые ворота «Монреаля» отправил нападающий «Торонто» Зак Хайман, установивший окончательный счет встречи — победа «Мэйпл Лифс» со счетом 4:2, ставшая для «кабанов» четвертой подряд.