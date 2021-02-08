«Будет большой звездой»: во Франции оценили хет-трик Головина

Александр Головин перешел в «Монако» сразу после чемпионата мира — 2018, где ярко проявил себя в составе сборной России.

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В клуб из княжества полузащитник попал в не самый лучший период: перестройка состава, слабые результаты, тренерская чехарда. Все это влияло на оценку выступлений самого футболиста.

Головин играл вполне прилично и с ходу стал игроком основного состава, но на старте сезона-2020/21 получил неприятную травму, из-за которой потерял много времени. Он вышел на поле с первых минут в поединках первых двух туров с «Реймсом» (2:2) и «Метцем» (1:0), получив повреждение как раз во второй игре.

После этого Головин не играл до января и отметился забитым мячом в первом же матче после возвращения — против «Лорьяна» (5:2). После этого были еще две голевые передачи против «Марселя» (3:1).

Главный тренер монегасков Нико Ковач выпускал россиянина в каждом матче, но исключительно на замену. Таких выходов набралось уже шесть подряд, и болельщики даже начали осторожно недоумевать на фанатских форумах.

«Меня не покидает беспокойство по поводу того, как обращается тренерский штаб с Головиным. Предполагалось, что он будет одним из наших главных штыков в этом сезоне, но вместо этого просиживает на скамейке запасных. Тем не менее, думаю, Ковач знает, что делает», — писал пользователь с ником Taro после предыдущей игры.

В матче с «Ниццей» (2:1) россиянин вышел на замену вместо оформившего дубль Виссама Бен-Йеддера, сам попал в перекладину, но в целом выглядел на не самой любимой позиции «десятки» не слишком удачно.

Тем не менее именно после этого Ковач поставил Головина в стартовый состав против «Нима», и россиянин не подвел, став главным героем встречи.

В итоге Головин попал в символическую сборную тура Лиги 1 от авторитетной L'Equipe, получив при этом самую высокую оценку в туре среди всех футболистов — девять баллов.

«Голо — фантастический игрок, о чем свидетельствуют его три гола и результативная передача. Он, без сомнения, лучший игрок матча сегодня, — сказал в микст-зоне по окончании матча автор победного мяча с передачи россиянина немецкий форвард Кевин Фолланд. — Он хороший парень. Мы много разговариваем с ним как на поле, так и за его пределами, и здорово понимаем друг друга».

«Он фантастический игрок, я очень рад победе и рад за него. Это был его первый выход в старте за долгое время. Он топ-игрок. Он невероятно хорошо бьет по воротам, это правда, но также отлично пасует. Головин — лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений, — приводит официальный сайт «Монако» слова Ковача.

— Важно, чтобы он возвращался постепенно после серьезной травмы. Мы очень осторожны».

Вице-президент «Монако» Олег Петров в беседе со «Спорт-Экспресс» отметил вклад игрока в победу.

«Саша, конечно, молодец! Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера, наконец, я узнал, что Саша начнет с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как все сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца! — рассказал топ-менеджер.

— Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты».

Бывший футболист мадридского «Реала» и чемпион мира, а ныне эксперт Кристиан Карамбе обратил внимание, что Головин «просто блестяще» играет после травмы.

«Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой, — рассказал знаменитый в прошлом полузащитник.

— Александр продемонстрировал это против «Нима», забив красивые голы и отдав голевую передачу. Он прекрасно сыграл. Надеюсь, что Головин будет регулярно выдавать такое представление. Это было просто волшебно».

Ну а болельщики «Монако» сравнивают статистику российского плеймейкера в разные сезоны за клуб. Сейчас он уже повторил по голам и передачам (4+4) результат дебютной кампании и превзошел показатели прошлого сезона (3+4). При этом в сезоне-2018/19 он провел на поле 2670 минут, в прошлом чемпионате сыграл 2477 минут, а в текущем был на поле всего лишь 352 минуты!