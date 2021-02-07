Хет-трик и голевая передача: Головин спас «Монако» от позора

Нынешний сезон для Александра Головина складывается очень непросто. После полученной в конце августа травмы задней поверхности бедра российский полузащитник прошел крайне длительный период лечения и реабилитации.

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Изначально врачи ждали возвращения Головина на поле уже в середине осени, но процесс затянулся, и свой первый матч после того самого повреждения Александр провел только в новом, 2021 году. Случилось это 6 января в матче 18-го тура, в рамках которого «Монако» гостил у одного из аутсайдеров Лиги 1 «Лорьяна». Тогда россиянин вышел на замену во втором тайме, а уже буквально через десять секунд красивым дальним ударом отправил мяч в сетку.

«Очень рад вернуться. Все сложилось удачно, получилось забить сразу после выхода на замену, и мы одержали важную победу в непростом матче. Но мне было непросто все это время. Очень хотелось играть, выйти на поле, помочь команде. Восстановление затянулось. Сначала прогнозы были более оптимистичные, но травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Плюс важно было вылечиться полностью, потому что нельзя было рисковать здоровьем, нужно было исключить даже минимальную возможность рецидива. Но сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем», — рассказал Головин в интервью «Чемпионату».

С тех пор Александр провел еще пять матчей, но во всех выходил исключительно на замену. К тому голу в ворота «Лорьяна» россиянин также добавил еще две подряд голевые передачи в игре с «Марселем», а «Монако» в итоге вместе с Головиным выдал впечатляющую победную серию, и с момента возвращения Александра монегаски не потеряли ни одного очка и ворвались в четверку лидеров, почти догнав «ПСЖ».

На протяжении всего этого отрезка болельщики возмущались тем, что Головину дается слишком мало игрового времени, и Нико Ковач, наконец, включил россиянина в стартовый состав на матч 24-го тура: «Монако» в гостях встречался с «Нимом», который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. Для хозяев поля эта игра стала первой после того, как Жером Арпинон был отправлен в отставку с поста главного тренера, исполняющим его обязанности временно стал Паскаль Планк.

«Монако» начал матч очень удачно, но Головин — в особенности. Уже в первые 12 минут российский полузащитник полностью оправдал доверие Ковача, оформив дубль.

На третьей минуте после затяжной позиционной атаки Фоде Балло-Туре прошел по левому флангу и выполнил навес в район 11-метровой отметки, куда ворвался никем не прикрытый Головин. Александр в падении красиво пробил в дальний нижний угол. Уже через десять минут «Монако» провел аналогичную атаку через Балло-Туре, который совершенно так же сделал подачу в ту же зону. Адресатом был Кевин Фолланд, но немецкий форвард зацепиться за мяч не сумел, зато снаряд достался Головину, который технично подработал себе «круглого» под правую и мощно с острого угла выстрелил прямо под перекладину.

Казалось, что после этого у «Нима» опустятся руки, и монегаски спокойно доведут встречу до желаемой победы. Возможно, на это рассчитывали и сами гости, но быстро поплатились за это. Сначала Зинедин Ферхат классным слаломом прошел по левому флангу, вошел в штрафную вдоль лицевой линии, сблизился с вратарской и, оставив в дураках сразу четырех защитников «Монако», аккуратно покатил на свободного Луку До, которому оставалось лишь отправить мяч в сетку. Затем менее чем через десять минут голом отметился и сам Ферхат. Защитник гостей Бенуа Бадьяшиль на ровном месте допустил потерю перед своей штрафной, и Рено Рипар пробил в дальний угол. Снаряд угодил в штангу, но отскочил точно к Ферхату, который поразил уже пустые ворота.

В итоге «Монако» растерял свое преимущество, и на перерыв команды ушли со счетом 2:2.

Нико Ковач ожидаемо сделал изменения во втором тайме. Сначала в перерыве он заменил ничем не проявившего себя Софьяна Диоп, выпустив Крепина Дьятта, а затем впустил в бой Сеска Фабрегаса и Стевана Йоветича. С их выходом на поле монегаски стали более активными в нападении, и это достаточно быстро дало плоды.

В самом дебюте второй 45-минутки гости заработали право на опасный штрафной, который вызвался исполнить именно Головин. С его позиции изначально ожидалась подача на дальнюю штангу, но Александр решил вместо навеса пробить. И не прогадал — мяч влетел в сетку рядом со штангой, и Батист Рейне не дотянулся.

На этом Головин не остановился и к хет-трику прибавил еще и результативную передачу. Россиянин принял участие в прессинге на чужой половине поля, сыграл на перехвате и сделал пас на ход Фолланду прямо за спину защитникам. Немец вышел один на один с Рейне и эту дуэль выиграл. Впрочем, уже через несколько минут «Ним» один гол отыграл: Фабрегас ударил Яссину Бенрау по ногам прямо перед своей штрафной площадью, и вышедший на замену Никлас Элиассон реализовал этот «стандарт», отправив мяч под перекладину. Бенжамен Леком даже не попытался прыгнуть.

За четыре минуты до конца основного времени Ковач заменил Головина (которого пресс-служба «Монако» назвала лучшим игроком встречи) и выпустил Рубена Агилара, укрепив оборону. И Агилар, к слову, проявил себя с лучшей стороны, помешав Ламину Фомба сравнять счет: французский форвард после подачи с правого фланга бил практически из вратарской, но по воротам не попал. В итоге 4:3 — «Монако» увез из Нима сложную, но яркую победу. Победу имени Александра Головина.