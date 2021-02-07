Подготовка к Australian Open: Медведев и Рублев выиграли для России новый трофей

В Мельбурне прошел второй по счету командный турнир ATP Cup, и завершился он безоговорочной победой сборной России, которую в Австралии представили четвертый номер рейтинга Даниил Медведев, занимающий восьмую строчку Андрей Рублев, а также Алан Карацев и Евгений Донской.

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На пути к финалу Рублев и Медведев ожидаемо практически на заметили никакого сопротивления. В групповом раунде Андрей и Даниил уверенно обыграли теннисистов из Аргентины и Японии, не отдав им в одиночных играх ни одного сета. Собственно, и необходимости отыгрываться в парных комбинациях у российских лидеров не оказалось. Если какие проблемы им и мог кто-то доставить, то только немцы. В полуфинале Рублев сошелся с Яном-Леннардом Штруффом, а Медведев — с Александром Зверевым, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP. И Андрей, и Даниил немецкое сопротивление подавили, но по одному сету все-таки проиграли. Что примечательно — оба российских теннисиста уступили именно в первых партиях.

В финале соперниками россиян стали итальянцы Фабио Фоньини и Маттео Берреттини. По ходу группового этапа они не без труда, но все же обыграли австрийцев. Берреттини расправился с Домиником Тимом в двух сетах, а вот его соотечественник уступил Деннису Новаку, в результате чего победитель решался уже в парной игре. В противостоянии с французами у итальянских теннисистов никаких проблем уже не возникло, и Берреттини с Фоньини не отдали ни сета. В полуфинале итальянцы обыграли испанцев Пабло Корреньо-Бусту и Роберта Баутиста-Агута.

В итоге в качестве вторых номеров сборных в финале Рублев сошелся с Фоньини, а Медведев — с Берреттини как лидеры команд.

До сего момента отношения у Рублева с Фоньини складывались неудачно. Соперники встречались шесть раз на различных турнирах, и пять из этих матчей завершились в пользу итальянца. Правда, последние игры состоялись еще в 2019 году, и с тех пор россиянин набрал отличную форму и вошел в список лучших теннисистов мира. В первом сете Андрей четко продемонстрировал сопернику свои намерения быть доминантом противостояния и почти вчистую выиграл партию, отдав итальянцу лишь один гейм. Фоньини практически не успевал за действиями Рублева и не справлялся с его мощными подачами.

Второй сет прошел практически по тому же сценарию — его россиянин выиграл, отдав только два гейма и взяв решающий брейк в третьем розыгрыше.

«Я играл очень хорошо всю неделю с первого матча и просто выходил на площадку, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч. Я играл с Фабио до этого шесть раз и несколько раз проигрывал очень сложные матчи, очень болезненные. Я знал, что счет не имеет значения, у него всегда есть шанс. Он всегда знает, как вернуться, поэтому я старался продолжать, независимо от счета. В конце концов, я действительно доволен тем, как все получилось», — прокомментировал Рублев итоги матча.

Чуть проблематичнее сложился матч для Даниила Медведева. У противостояния лучшего российского теннисиста современности с Берреттини никакой истории по сути не было. Соперники ранее встречались только один раз — аж в 2018 году, и тогда победу одержал Даниил. Финальный матч в Мельбурне начался с подачи Берреттини, которую итальянец выиграл, на что ему тем же ответил и россиянин. В третьем розыгрыше Медведев на чужой подаче смог реализовать брейк-пойнт, после чего увеличил свое преимущество и выиграл первый сет — 6:4.

Вторая партия также началась с выигранной Берреттини подачи, однако затем Медведев вновь взял брейк, а затем и вовсе стал выигрывать гейм за геймом, не ощущая никакого сопротивления со стороны Маттео — итальянец попросту опустил руки и формально доигрывал матч, взяв лишь еще один, ничего решающий гейм в концовке.

«Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни матча. Победная серия? Да, провести 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть — это придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — заявил Даниил.

Таким образом, Медведев и Рублев, не проигравшие ни одного матча на турнире, принесли России победу на ATP Cup. Можно сказать, что подготовка к Australian Open прошла безупречно. Уже 9 февраля Даниила ждет встреча с канадцем чешского происхождения Вашеком Поспишилом, а Андрей сойдется с немцем Янником Ханфманом.