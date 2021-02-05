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Миллион в кармане: Трусова и Щербакова обскакали мужчин

Девушки с огромным отрывом победили мужчин в прыжковом турнире

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В рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию состоялся уникальный прыжковый турнир между женщинами и мужчинами. Победу с огромным отрывом одержала команда Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:31

Теперь Загитова с Медведевой должны назвать свои команды, а также поставить им общий номер. Все это болельщики увидят, вероятно, уже на открытии соревнований, который состоится позднее. На этом же наша текстовая онлайн-трансляция завершается. До свидания.

17:30

Ну вот и все, команды составлены. Загитова и ее компания в красном, представители Медведевой — в синем.

Полностью команды именитых фигуристок выглядят следующим образом:

Команда Загитовой:

Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Спортивные пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

Команда Медведевой:

Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов,

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Софья Шевченко / Игорь Еременко

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17:27

Из женщин Загитова первым делом взяла в свою команду Щербакову, а затем Валиеву и Усачеву. Медведева сразу же выбрала Трусову, а после нее и Туктамышеву с Хромых.

17:25

Среди представителей пар Медведева сделала выбор на дуэтах Бойкова / Козловский и Мишина / Галлямов. За Загитову будут выступать сеянные Тарасова / Морозов, а также Павлюченко / Ходыкин.

17:23

Из мужчин первой выбирала уже Загитова. Алина взяла к себе в команду Алиева, Игнатова и Мозалева. К Медведевой пошли Коляда, Самарин и Кодратюк.

17:20

Из танцевальных дуэтов Медведева выбрала Степанову и Букина, Скопцову и Алешина, а также Шевченко и Еременко. Загитова взяла к себе в команду Морозову и Багина, Худайбердиеву и Базина, а также Загорски с Гуррейро, которые пошли в качестве сеянных.

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17:15

Дозвониться-то Ягудин дозвонился, но вот на громкую связь разговор вывести не сумел. В итоге перезвонил Эрнсту через Медведеву.

«Женя старше, пусть она первая выбирает», — заявил Эрнст.

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17:14

«Обычно, когда я звоню по зарплате, он скидывает», — пошутил Ягудин, вызывая Эрнста.

17:13

Капитаны команд — Медведева и Загитова — будут выбирать своих фигуристов по очереди. При этом стоит отметить, что среди участников будут и так называемые сеяные фигуристы, которые при любом раскладе будут соревноваться друг против друга. Решать, кто будет делать выбор первым, будет гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

17:10

Напоминаем всех участников соревнований. Все они будут поделены на две команды. Девушки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева;

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев;

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко, Аннабель Морозов / Андрей Багин.

17:08

Начинается жеребьевка, фигуристы и фигуристки по очереди выходят на лед.

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17:05

Чтобы не скучать, можете оценить народное творчество, так сказать.

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17:00

Итак, пока что на арене «Мегаспорт» небольшой перерыв. Идет перезаливка льда, позднее состоится жеребьевка на команды Загитовой и Медведевой для основной части турнира.

16:50

С впечатляющим отрывом победила женская команда — больше 50 баллов. В принципе, вопрос о победителе можно было снять еще в начале третьего раунда, когда выступил Коляда.

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16:44

Итоговый результат: девушки - 246,30 балла, парни - 194,78. Фигуристки уже могут думать о том, как распорядиться выигранным миллионом рублей.

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16:43

Оценки судей: Сотникова 5,7, Чайковская 5,8, Тарасова 5,8, Москвина 5,6, Траньков 5,9. В сумме — 25,56 балла.

16:42

Завершил третий раунд Мозалев, прыгнувший четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов со степ-аутом и двойной тулуп.

16:41

По 6,0 балла от всех судей получила Камила, в сумме - 28,70.

16:41

Валиева выполнила каскад четверной тулуп, тройной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов.

16:40

13,16 балла всего лишь набирает Дмитрий в сумме. Вопрос о победителе уже по сути снят.

16:38

Новый провал у мужчин. Алиев завалил первый же прыжок, упав с четверного тулупа. Каскад просто в минус.

16:37

Нетрудно догадаться, какие оценки получила фигуристка. Конечно, 6,0 от всех судей. Общая оценка — 30,90 балла.

16:36

Анна Щербакова показа четверной флип, тройной тулуп, тройной риттбергер, ойлер, сальхов. Все чисто.

16:35

Судьи единогласно дали Игнатову 6,0 балла. В сумме — 25,8 балла.

16:35

Макар Игнатов без ошибок исполнил каскад четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, двойной тулуп.

16:33

Все судьи дали 6,0 балла. Общая оценка Трусовой - 30,7.

16:33

На очереди Трусова. Александра выполнила четверной лутц, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, тройной тулуп. Все чисто.

16:31

Оценки судей: все 0,0. Общая оценка Коляды 1,30 балла.

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16:30

У мужчин Коляда попытался сделать четверной тулуп, но сделал только два оборота. Очередная «бабочка» от Михаила, каскад сорван.

16:29

Долго и оживленно обсуждали судьи это выступление. Москвина трясла руками, Тарасова что-то строго объясняла Ягудину. В итоге все судьи, кроме Тарасовой, дали Туктамышевой 6,0. Тарасова — 5,4.

16:27

Первой выступила Туктамышева. Елизавета без ошибок прыгнула тройной лутц и четыре двойных акселя.

16:26

Правила третьего раунда: спортсмены должны исполнить каскад из максимум пяти прыжков. Вставлять можно любые прыжки, на какие способен фигурист, главное - подряд. Начинают девушки.

16:25

Небольшой комментарий Загитовой:

«Очень нравится турнир. Впервые в России проводится такой совершенно необычный, масштабный турнир. Спасибо Первому каналу за то, что сделал для нас такой сюрприз. Надеюсь, все получают от этого удовольствие».

16:22

Первый раунд был за мужчинами, второй — очевидно, за девушками. Впереди заключительный этап.

16:22

Итоговая сумма после двух раундов: сумма девушек - 131,02, сумма парней - 128,96.

16:20

Оценки судей: Сотникова — 4,0; Чайковская — 3,9; Тарасова — 3,6; Москвина — 3,5; Траньков — 4,0. Общая оценка — 14,80.

16:18

Завершил второй раунд Мозалев неудачным четверным флипом. Оперся руками на лед при приземлении.

16:17

Все судьи оценили прыжок Камилы в 6,0 балла. Общая оценка — 15,50.

16:16

Забыли про четверные лутцы, вспомнили про четверные тулупы. Идеально его исполнила Валиева, в конце эффектно вытянув ногу в вертикальном шпагате.

16:15

Оценки судей Алиеву: Сотникова 5,9 (долго искала цифры, зрители свистели и кричали «6,0 ставь, 6,0!»), Чайковская 6,0, Тарасова 5,8, Москвина 5,8, Траньков 6,0.

16:15

У мужчин Алиев прыгнул тоже четверной лутц.

16:14

Щербакова, как и Трусова, выполнила четверной лутц. Как и Александра, у Анны прыжок получился безошибочным. Почти все судьи дали ей 6,0 балла. Все, кроме Москвиной, та оценила прыжок в 5,9 балла.

16:13

Оценки от судей: Сотникова 4,0, Чайковская 3,9, Тарасова 4,0, Москвина 4,1, Траньков 4,1. Общая оценка: 14,52.

16:13

Игнатов отвечал на прыжок Трусовой, прыгал четверной риттбергер, но упал.

16:09

В оценках судьи все без исключения согласны друг с другом — 6,0 от каждого. Общая оценка - 17,50 балла.

16:09

У девушек Трусова исполнила четверной лутц. Сделала идеально.

16:08

Общая оценка Коляды: 13,4.

16:07

Оценки от судей: Сотникова 4,2, Чайковская 3,9, Тарасова 4,0, Москвина 4,0, Траньков 4,1.

16:06

Сам прыжок получился хорошим, но приземление Михаил провалил и упал на «пятую точку».

16:05

Загитова объявляет, что мужская команда отвечает четверным тулупом Коляды.

16:05

Общая оценка Туктамышевой вместе с баллами от техпанели — 14,00.

16:05

Публика довольна выступлением. Оценки от судей: Сотникова 6,0, Чайковская 6,0, Тарасова 6,0, Москвина 6,0, Транкьов 6,0.

16:03

Медведва заявила, что Туктамышева исполнит тройной аксель. Как неожиданно.

16:03

Вот так девушки и парни совещались с Загитовой и Медведевой, которые затем объявляют ведущему (Ягудину), какой прыжок приняли решение делать.

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16:01

По правилам во втором раунде каждый участник должен исполнить свой самый сложный прыжок. То есть мужчины теперь не обязаны отвечать девушками теми же самыми прыжками.

15:58

Перед вторым раундом у спортсменов трехминутная разминка.

15:57

Итоги первого раунда: общая сумма девушек — 67.22, общая сумма мужчин — 68.72.

15:56

Оценки Мозалева от судей: Тарасова 5.9, Москвина 5.9, Траньков 5.9. Другие 6.0. Общая оценка: 21.14 балла.

15:55

От мужчин четверной флип + тройной тулуп делает Мозалев. Получилось практически идеально, если бы на выезде с четверного флипа не присел очень глубоко. Но удержался и прицепил еще каскад.

15:54

Оценки Щербаковой от судей: Москвина 5.9 и Траньков 5.9. Зрители немного недовольно гудят. Остальные судьи по 6.0. Общая оценка Щербаковой вместе с оценками от техпанели — 21.16 балла

15:53

Получился элемент у Щербаковой, и Загитова с Туктамышевой радостно запрыгали.

15:52

Четвертый элемент первого раунда — каскад с четверным прыжком. У девушек Анна Щербакова будет исполнять четверной флип + тройной тулуп.

15:51

Мужчины пока не ошибаются и вырываются вперед.

15:50

В команде мужчин четверной лутц исполнил Дмитрий Алиев — получилось чисто. Оценки от судей: Чайковская поставила 5.9, остальные по 6.0. Общая оценка Алиева — 17.48 балла.

15:49

Трусова приземлила прыжок с ошибкой — двумя руками оперлась об лед. Оценки от судей — 5.7 (Сотникова), 5.7 (Чайковская), 5.8 (Тарасова), 5.5 (Москвина), 5.7 (Траньков). Общая оценка Трусовой — 17.18 балла.

15:48

Третий прыжок первого раунда будет делать Трусова — это четверной лутц.

15:47

Тем временем оценка Туктамышевой вместе с баллами от техпанели — 12.1. Оценка Игнатова с оценками от техпанели — 14.0.

15:45

Судьи выставили оценки Туктамышевой от 3.0 до 4.4. Больше всех (4.4) поставила Москвина. В мужской команде на тройной аксель ответил Макар Игнатов — и сделал идеально. Все судьи ему ставят 6.0.

15:43

Второй прыжок первого раунда. В женской команде тройной аксель будет выполнять Туктамышева. Красиво поприветствовала публику взмахом рук, элегатно зашла на прыжок, докрутила все обороты, но, к сожалению, упала.

15:42

Оценка Валиевой после суммирования баллов судей и техпанели — 16.1. Оценка Коляды — 16,08.

15:40

Каждый ожидает следующих прыжков по-разному: Щербакова исполняет вращения, Медведева болтает с Валиевой. Техпанель долго подсчитывает оценки прыжков.

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15:39

Все судьи ставят Валиевой 6.0. Коляде только Москвина показала 5.9, остальные — по 6.0.

15:38

Валиева под аплодисменты зрителей блестяще справилась с каскадом, Коляда отвечает ей не менее высоким и качественным исполнением.

15:37

Загитова и Медведева вышли на арену. Команда девушек сообщила Алине, кто пойдет прыгать первым и какой прыжок: Камила Валиева — тройной лутц + тройной тулуп. Команда мужчин должна сообщить свое решение Медведевой.

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15:36

Команды приступили к разминке. Все фигуристы в темных костюмах, напоминающих тренировочные, но при этом элегантных, с блестками. Трусова исполнила четверной лутц, Андрей Мозалев показал четверной флип. Спортсмены разминают самые сложные элементы.

15:35

И немного о судейских правилах. Техническая панель проставит свои оценки прыжку, проверит, были недокруты или нет (по актуальной официальной системе), а судьи в свою очередь выставят свои оценки по системе 6.0. Обе оценки суммируются

15:32

Начинать будут девушки, а мужчины должны ответить аналогичным прыжком или каскадом. У всех только по одной попытке.

Каждая команда должна показать 1) каскад из двух тройных прыжков, 2) тройной аксель, 3) прыжок в 4 оборота и 4) каскад с четверным прыжком (4+2 или 4+3)

15:30

А вот и стал известен главный приз — команда-победитель получит 1 млн рублей.

15:29

Ведущий шоу Алексей Ягудин представляет тренерские штабы и состав судей. Напоминаем:

Аделина Сотникова Елена Чайковская Татьяна Тарасова Тамара Москвина Максим Траньков

15:27

Вот теперь поехали!

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15:25

Мужчины тоже присоединяются. Макара Игнатова назвали «секс-символом российского фигурного катания», а об Алиеве сообщили интересный факт, что до 2013 года он тренировался на естественном льду.

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15:24

Состав участниц женской команды выходит на лед.

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15:23

На трибуне болельщики растянули полотно с неоновой подсветкой «Медведева богиня».

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15:20

А вот и Евгения Медведева на льду. Катается под «Эхо любви» Анны Герман. Этот номер мы тоже прекрасно помним.

15:17

Болельщики, находящиеся в «Мегаспорте», закидали лед красными сердцами после выступления Загитовой. Фанаты кричат «Королева!»

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15:15

А турнир тем временем начался с показательных выступлений. Загитова катает программу «Эсмеральда». В прямом эфире не показывает, но это не новый номер:

15:10

Фрагмент сегодняшней тренировки Александры Трусовой — четверной тулуп + тройной сальхов.

15:05

Журналисты пишут, что, возможно, система оценок будет все-таки старая — не более 6,0. Официального подтверждения пока нет.

15:00

Судьями на турнире выступят Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Аделина Сотникова, Елена Чайковская и Тамара Москвина. Оценивать будут по текущей системе судейства.

14:55

Оцениваться прыжковый турнир будет по принятой на официальных соревнованиях системе баллов. Побеждает команда Среди судей — олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков. Также была приглашена Татьяна Тарасова, и надеемся, что она дала согласие.

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Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

РИА Новости
14:50

По информации РИА «Новости», турнир будет состоять из трех раундов.

Первый: команда показывает четыре разных прыжка — спортсмены заранее договариваются между собой, кто какой возьмет;

Второй: каждый в команде делает самый сложный прыжок, на который способен;

Третий: каждый делает каскад из пяти прыжков.

P.S. Соперники борются за «существенный денежный приз» из призового фонда турнира, который в целом составляет 10 млн рублей.

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Анна Щербакова Анна Щербакова
Анна Щербакова

Анна Щербакова

РИА Новости
14:45

Команда парней: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев

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Фигурист Михаил Коляда Фигурист Михаил Коляда
Фигурист Михаил Коляда

Фигурист Михаил Коляда

РИА Новости
14:40

Команда девушек: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева

14:35

Соревнования начнутся в 15.00 мск. Подробное превью можно прочитать здесь.

14:30

На Кубке Первого канала по фигурному катанию пройдут уникальные соревнования — в прыжках будут соревноваться девушки и мужчины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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