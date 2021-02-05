Миллион в кармане: Трусова и Щербакова обскакали мужчин

По информации РИА «Новости», турнир будет состоять из трех раундов.

Первый: команда показывает четыре разных прыжка — спортсмены заранее договариваются между собой, кто какой возьмет;

Второй: каждый в команде делает самый сложный прыжок, на который способен;

Третий: каждый делает каскад из пяти прыжков.

P.S. Соперники борются за «существенный денежный приз» из призового фонда турнира, который в целом составляет 10 млн рублей.