Надежда на клубы и спонсоров: как будут спасать «Тамбов»

Футбольный клуб «Тамбов» находится на грани расформирования из-за плачевной финансовой ситуации, однако точно выйдет на поле 21-го февраля в первом своем официальном матче года в 1/8 финала Кубка России против столичного «Локомотива».

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«Матч с «Локомотивом» в Кубке России «Тамбов» сыграет», — цитирует «Р-Спорт» генерального директора клуба Ольгу Коновалову.

Тем не менее ситуация вокруг команды действительно печальная. Еще по ходу осенней части сезона вопрос о проблемах тамбовчан возник достаточно остро. Футболисты не получали зарплаты на протяжении нескольких месяцев и даже грозились бойкотировать встречу РПЛ против московского «Спартака».

Менеджмент клуба всерьез говорил о том, что, возможно, команда выйдет на поле «Открытие Арены» молодежным составом, но этого не случилось, хотя часть игроков основы все же отказалась играть, а встреча закончилась крупной победой москвичей — 5:1. После этого «Тамбов» провел еще несколько игр, прежде чем российский футбольный сезон встал на паузу, но разговоры о возможном снятии клуба с чемпионата продолжились и зимой.

И вот 4 февраля ситуация достигла пика, потому что о проблемах «Тамбова» заговорили главные официальные лица российского футбола.

«Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем Дюковым за то, что не выполнил обещание по поводу строительства стадиона. Он очень хочет сохранить профессиональный футбол в регионе и со своей стороны пытается сделать все возможное. Завтра мы, возможно, с ним увидимся», — рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин о невыполненных обязательствах, которые брало на себя руководство региона.

Напомним, что еще по ходу сезона-2019/20, своего первого в элите отечественного футбола, тамбовчане домашние поединке проводили на «Мордовия Арена» в Саранске и на стадионе «Нижний Новгород», так как их арена в Тамбове не соответствует требованиям Премьер-лиги.

Нынешний сезон, по словам Прядкина, команда так и доиграет в Саранске.

«По стадиону чувствую ответственность. По остальному я не могу отвечать, я не видел финансовых критериев. Надеюсь, найдем компромисс, чтобы лига выдавала лицензии, в том числе и по финансовым критериям, — заметил Прядкин. — По стадиону я уже говорил тысячу раз, но когда тебе показывают «дорожную карту», рассказывают о привозе металлических конструкций, о которых я всегда говорю, разве мне не верить госчиновникам? Или брать подпись с него? Теперь верить чиновникам не буду».

При этом клуб по-прежнему находится в положении близком к банкротству. По состоянию на 22 января, долги «Тамбова» составляли катастрофические 130 млн рублей.

«Надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб, — рассказал Прядкин уже «Р-Спорту». — Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором, поэтому так задержались. Варианты есть. По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации. Мы постараемся сделать, чтобы «Тамбов» не снялся.

Откуда деньги? Вопрос правильный. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 млн рублей (от спонсоров РПЛ). Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. Это будет обсуждаться на общем собрании РПЛ. С нашими деньгами у «Тамбова» около 120 миллионов. Это маловато, надо искать дополнительные средства. Еще есть специальная дорожная карта, за счет чего сумма будет увеличена».

Высказался и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков:

«Коллеги продолжают совещаться и обсуждать вопрос о судьбе «Тамбова». Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» сумел доиграть. Другие клубы готовы помочь. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой игроков, но и других видах помощи».

При этом Дюков также отметил, что если РФС ужесточит правила лицензирования клубов, то его пройдут всего восемь команд, что является слишком маленькой цифрой для нормального функционирования элитного дивизиона.

Что интересно, у руководства Тамбовской области свое мнение о сложившейся ситуации, и виноватым в проблемах главной команды региона оно себя не считает.

Вот что заявила первый заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирина Ларцева:

«На сезон-2019/20 по результатам конкурса «Тамбову» была выделена субсидия в объеме 580 млн рублей. Клуб нам отчитался, что деньги были потрачены на те цели, которые были указаны в смете. Это выплата заработной платы, приобретение футбольной экипировки, оборудования и так далее. Обязательства области в рамках конкурсного соглашения было выполнено в полном объеме. Действие нашего соглашения закончилось в июле 2020 года — не имеем представления, что у них сейчас происходит и откуда взялись долги.

В клубе ответили, что они будут запускать процедуру банкротства и выходить из РПЛ. Потом сам клуб это опроверг, заявив, что это было сказано на эмоциях. Мы направили запрос о мерах, которые будут приниматься «Тамбовом» по итогам встречи с губернатором. Сам Никитин на ней сказал, что клуб сможет вернуться к конкурсу на получение субсидий в случае, если не будет задолженностей. Содержание некоммерческих организаций не является расходным обязательством области. Мы не контролируем их деятельность, не являемся их учредителями. И не в наших обязанностях искать спонсора».

Что до вопроса помощи «Тамбову» со стороны других клубов лиги, то тут мнения уже успели разделиться даже в публичном поле.

«Ситуация «Тамбова» – проблема РФС и РПЛ. Мы не можем себе позволить остаться безучастными. Если клуб снимется посреди сезона – это катастрофа, — рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов, являющийся также членом исполкома РФС. — В принципе, все готовы [отдать игроков в аренду]. Но это вопрос обсуждаемый. Может быть, я готов им дать защитников, а они у них уже есть. Возможно, тот или иной футболист не устроит тренера. Это дискуссионный момент».

«Не понимаю, почему другие клубы должны помогать. Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем, «Анжи» в свое время деньги наперед давали, чтобы они доиграли сезон, — цитирует «Р-Спорт» президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова. — Конечно, жалко «Тамбов», что оказался в такой трудной ситуации. Получается, всем жалко, кроме губернатора. Должен быть спортивный принцип. Не дай бог, чтобы «Урал» оказался в такой ситуации, но у каждого клуба свои задачи.

Это же не мы допустили «Тамбов». И в честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся».

Забавно, что даже не выходивший на поле с сезона-2017/18 бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, ныне являющийся экспертом на «Матч ТВ», заявил, что готов помочь «Тамбову», причем бесплатно, так как не объявлял о завершении карьеры.

«Слышал о готовности Быстрова поиграть за «Тамбов» бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то, знаете, в нашей ситуации возможно все. А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит – позовем, конечно», — отозвался о возможности появления в команде 37-летнего полузащитника спортивный директор клуба Павел Худяков.

* * *

Первую часть сезона «Тамбов» закончил на последнем, 16-м месте чемпионата РПЛ, набрав 13 очков. Однако спастись от вылета вполне реально, поскольку у «Уфы» столько же баллов, а у тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора» — на один больше. А вот до зоны прямого выживания уже восемь очков.