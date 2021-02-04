Техническое поражение для «Лейпцига»: «Ливерпуль» не пускают в Германию

Распространение нового штамма коронавируса по миру грозит сорвать сразу несколько еврокубковых матчей. Главным образом это касается британских команд — большая часть Европы практически полностью закрыла или ужесточила правила въезда для прибывающих из стран, пораженных мутировавшим вирусом.

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На 16 февраля в Лейпциге запланировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «РБ» и «Ливерпулем». Однако на текущий момент въезд на территорию Германии запрещен из нескольких государств, включая Великобританию. Ограничительные меры действуют до 17 февраля.

Но делать исключение для «Ливерпуля» не факт что будут.

«Лейпциг» подал соответствующую заявку на предоставление «Ливерпулю» особого разрешения на въезд в Германию, однако по-прежнему не получил ответа от местных властей. Коммерческий директор «быков» Флориан Шольц уточнил, что изначально у «Лейпцига» не было сомнений относительно исключения для «красных». Официальный представитель «РБ» Тилль Мюллер в свою очередь подтвердил, что переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций и с мерсисайдцами все еще продолжаются.

«Мы надеемся получить как можно более быстрый ответ от властей, потому что от этого многое зависит», — объяснил Мюллер.

Правила УЕФА гласят: если команда-организатор, то есть принимающая сторона, не может добиться исключения для соперника-гостя, то «Лейпциг» в сложившейся ситуации должен уведомить об этом организацию в письменной форме до полуночи 8 февраля. После этого «быки» обязаны предложить альтернативное место проведения матча на поле в нейтральной стране (но обязательно входящей в состав УЕФА), где командам будет позволено сыграть без каких-либо ограничений. Также возможен вариант с обменом домашней и выездной встречи между клубами, но «Лейпциг» это не устраивает.

«Мы не намерены переносить матч в Санкт-Петербург или куда-либо еще», — приводит слова директор «РБ» Оливера Минцлаффа Bild.

В том случае, если «Ливерпулю» в конечном счете будет отказано во въезде в Германию, а также не будет найдено нейтрального места, то «Лейпцигу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Для «Ливерпуля» такие обстоятельства не в новинку. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «красные» встречались с датским «Мидтьюлландом» на выезде, но игру всерьез хотели перенести в другую страну (в частности, в Германию), поскольку на тот момент в Великобритании действовало требование об обязательном двухнедельном карантине для всех въезжающих в страну из Дании. Впоследствии «Мидтьюлланд» все-таки все-таки получил разрешение, и игра состоялось, как и планировалось, в Хернинге.

Текущие ограничения на территориях европейских стран ставят под угрозу не только матч действующего чемпиона Англии, но и другого клуба Премьер-лиги — «Арсенала». 18 февраля лондонцы должны провести выездную игру с лиссабонской «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, однако Португалия входит в черный список Великобритании.

«Канониры» уже попросили «Бенфику» о переносе матча на нейтральную территорию, так как после возвращения из Португалии все футболисты «Арсенала» будут отправлены на десятидневный карантин, предусмотренный антиковидными мерами британского правительства. А это значит, что и ответная игра, намеченная на 25 февраля, находится под угрозой.

Ответственность за организацию лежит на «Бенфике». С теоретической точки зрения и лиссабонцам может грозить техническое поражения, если альтернативного варианта найдено не будет.