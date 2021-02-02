Без замены Белоруссии: Латвия примет ЧМ-2021 в одиночку

2 февраля вопрос о странах, которые примут чемпионат мира – 2021, был окончательно закрыт. Латвия стала единоличной хозяйкой ЧМ по хоккею, все матчи турнира примет Рига. Об этом проинформировала пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Данное решение связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе. Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, совет IIHF посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения ЧМ», — отмечается в сообщении федерации.

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К слову, основным местом проведения соревнования станет домашняя площадка рижского «Динамо» «Арена Рига» (вместимость: 10,3 тыс.). Вторым стадионом будет Олимпийский спортивный центр, который переделают в ледовый каток (6 тыс. мест). Он примет игры группы А и два четвертьфинала. Все 16 сборных-участниц будут проживать в одной гостинице, что при соблюдении строгого регламента позволит организаторам создать «пузырь» и избежать заболеваний COVID-19 в рядах спортсменов.

Что же касается окончательного расписания турнира, который уже проходил в Латвии в 2006 году, то оно будет опубликовано позднее.

«Я хотел бы поблагодарить Данию и Словакию за их готовность провести чемпионат, — заявил президент IIHF Рене Фазель. — Однако в конечном итоге мы посчитали, что проведение всего турнира в одной стране позволит нам проявить гибкость. Возможно, мы реализуем концепцию пузыря, но также можем подготовиться и к допуску зрителей на турнир, если это будет безопасно».

Напомним, что об окончательном лишении Белоруссии статуса страны-хозяйки ЧМ-2021 стало известно 18 января. Ни стабилизация ситуации в стране, которую летом охватили массовые митинги, ни гарантии безопасности атлетов, данные президентом страны Александром Лукашенко, не переубедили ИИХФ принять крайне жесткое решение.

«С сентября ситуация в Белоруссии не успокоилась, а наоборот, накалилась. Когда Совет ИИХФ принимает решение об отмене чемпионата, он должен сделать это на основании фактов и данных. Параграф 9 Устава ИИХФ четко описывает, что если организатор не может гарантировать безопасное проведение назначенного чемпионата мира, Совет ИИХФ имеет право переместить организацию в другую страну. Этот абзац теперь используется на основе фактов, а не эмоций», — высказался один из членов Совета Петр Бржиза.

И пускай несколько стран предложили свои кандидатуры на замену Белоруссии, Латвия сразу обозначила позицию, согласно которой она готова в одиночку организовать престижный турнир.

«Мы готовы к любому решению ИИХФ — можем в одиночку провести турнир, можем и вместе с другой страной», — заявлял в комментарии ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

Того же мнения придерживался и министр иностранных дел прибалтийской страны Эдгарс Ринкевичс:

«Я приветствую решение Международной федерации хоккея отказаться от проведения ЧМ-2021 в Минске. Это четкое послание о том, что спорт не должен использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова рассмотреть возможность принятия у себя всех матчей чемпионата».

Как итог, в Международной федерации хоккея прислушались к представителям страны-хозяйки и сделали ставку на проведение ЧМ в одной стране.

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Мировое первенство пройдет с 21 мая по 6 июня.