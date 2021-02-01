«Настоящее усиление»: «Спартак» согласовал переход Промеса

Возвращение Квинси Промеса в московский «Спартак» выглядит делом решенным. Подробности предстоящей сделки появляются ежедневно, а счет идет уже, похоже, на часы.

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Авторитетное голландское издание De Telegraaf 1 февраля подтвердило информации о грядущем переходе. По версии СМИ, вероятность сделки составляет 90%, а сумма, которую заплатит «Спартак» за возвращение Братухи, составит от €7,5 млн до €10 млн.

Правда, выложенная несколько позже «Спорт-Экспрессом» информация о переходе выглядит несколько иначе. Красно-белые действительно должны закрыть сделку чуть ли не в ближайшие часы, но речь идет об аренде до конца сезона за €500 тыс. с обязательным условием выкупа летом за €9 млн.

Голландец должен уже во вторник, 2 февраля, присоединиться к команде Доменико Тедеско на сборе в Дубае.

В «Спартаке» Квинси будет зарабатывать €3,5 млн в год, а также сможет получить бонусы за выполнение клубных и личных задач. Переговоры с игроком прошли быстро и легко и были завершены еще несколько дней назад, задолго до окончания дел с «Аяксом».

А вот обсуждение сделки между спортивным директором «Спартака» Алексеем Поповым и переговорщиками со стороны самого титулованного клуба Нидерландов было куда более трудным.

По данным российского издания, «Аякс» несколько раз менял выдвинутые ранее и уже согласованные требования, но россиянам все же удалось прийти с коллегами к устроившему всех общему знаменателю.

Не в последнюю очередь сыграл роль тот факт, что амстердамцы смогли найти замену Промесу на рынке. У испанской «Севильи» в аренду с правом выкупа будет взят марокканский вингер Уссама Идрисси.

24-летний футболист только в межсезонье перебрался в Андалусию и успел провести в Ла Лиге три матча, однако «Аякс» прекрасно знаком с ним по Эредивизи, так купил его испанский клуб из «Аз Алкмар», где футболист отыграл два с половиной года, а до того столько же провел в составе «Гронингена».

В предыдущем сезоне на счету Идрисси 13 голов и 4 результативных передачи в составе «АЗ» в 25 матчах национального чемпионата.

Что до Промеса, то в нынешней кампании он выходил на поле в 19 матчах Эредивизи, отметившись в них 6 забитыми мячами, один из которых провел с одиннадцатиметровой отметки.

В Лиге чемпионов он сыграл в пяти матчах группового этапа, один раз оказавшись в старте и четырежды выйдя на замену. В единственном матче, который он начал с первых минут и провел полностью — против датского «Мидтъюлланда» (2:1) — форвард отличился голевой передачей в победном мяче.

В сезоне-2019/20 Промес играл в составе «Аякса» несколько более значительную роль, в 20 играх чемпионата отметившись 12 голами и 7 результативными пасами.

«Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами», — подтвердил Sport24 информацию о близости заключения сделки по Промесу директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Оценил предстоящий переход и легенда московского «Спартака», а ныне тренер и эксперт «Матч ТВ» Андрей Тихонов.

«Для «Спартака» этот переход — настоящее усиление. Самое главное, что это качественный футболист, который определенно поможет «Спартаку» в борьбе за высокие места. Его очень любят болельщики, это тоже важно,

— приводит его слова «Спорт-Экспресс». — Конечно, есть определенные риски, но когда осуществляется такой дорогой и громкий трансфер, руководство клуба должно просчитывать это. Чисто по качеству — игрок сильный».

А вот комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, специализирующийся на биатлоне, но работающий по всем видам спорта, включая футбол, думает иначе.

«Если «Спартак» считает, что этот игрок их усилит, — пусть покупает. Я считаю иначе, — заявил комментаор.

— То, чем сейчас занимается «Спартак», называется просто — толочь воду в ступе. Тот Промес, который принес чемпионство, был пять лет назад. Сейчас он совершенно другой. Плюс у него были проблемы с законом.

Если он хороший футболист, что же его отпускают? Дай нам, Боже, что другим негоже».