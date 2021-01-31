«Посади Бартомеу в тюрьму»: фанаты «Барсы» высказались о контракте Месси

31 января испанское издание El Mundo Deportivo, известное своими симпатиями к «Барселоне» — что неудивительно, так как один из старейших спортивных таблоидов Европы базируется именно в столице Каталонии, — опубликовало сенсационные данные о контракте Лионеля Месси с клубом.

По данным СМИ, аргентинский капитан и шестикратный обладатель «Золотого мяча» за срок действия четырехлетнего соглашения с сине-гранатовыми заработает свыше €555 млн, а к данному моменту (за несколько месяцев до истечения договора) уже получил на свой лицевой счет €511 млн.

Что до получаемых игроком денег на руки, то в год он зарабатывает €75,9 млн!

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Данная публикация вызвала негативную реакцию официальных лиц. Руководство клуба уже выразило намерение подать на издание в суд, аналогичным образом хотят поступить и представители Месси, который также готов судиться и с боссами сине-гранатовых, допустивших утечку столь конфиденциальной информации.

«В свете информации, опубликованной сегодня в газете El Mundo, в отношении контракта, подписанного между «Барселоной» и Месси, клуб сожалеет, поскольку это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами, — говрится в коммюнике «Барсы» на официальном сайте сине-гранатовых.

— «Барселона» категорически отрицает какую-либо причастность к публикации этого документа и примет соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации.

«Барселона выражает безусловную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола».

Правда, не очень понятно, как именно игрок или клуб могут засудить газету. Если речь идет не о клевете, а о реальном контракте, что у El Mundo наверняка имеется документальное подтверждение в виде копии договора, а источник получения СМИ называть не обязано по закону.

К слову, заявление «Барселоны» на самом деле показательно, поскольку выглядит как попытка оправдаться и отвести от себя подозрения в «сливе» (что только их на самом деле усиливает).

Действительно, Mundo Deportivo, являющееся вторым старейшим спортивным изданием Европы (издается с 1906 года), частенько публикует инсайды из каталонского клуба и нередко выступала в качестве инструмента манипулирования со стороны руководства «Барсы» в прежние годы.

Сложно поверить, что сейчас менеджмент сине-гранатовых никак не замешан в поступлении информации о контракте Месси в прессу, тем более колоссальные суммы, озвученные на страницах издания, скорее могут негативно сказаться именно на репутации футболиста.

Впрочем, болельщики «Барсы» по своей традиции последних лет ругают за опубликованные данные именно высшее руководство каталонского клуба во главе с уже ушедшим в отставку Жозепом Бартомеу.

«Предательство Луиша Фигу (перешел из «Барселоны», где был лидером, в мадридский «Реал» — «Газета.Ru») останется всего лишь анекдотом по сравнению со всем, что клуб делает с Месси. Кто мог предположить, что клуб отвернется от лучшего игрока в истории? Ужасный конец прекрасной истории близок», — написал Twitter-аккаунт Messista.

Опубликованные данные контракта Месси могут быть средством для пиара кандидатов на пост президента «Барселоны».

«Лео Месси заработал все, что «Барса» ему заплатила, до последнего евро. Он не погубил нас. Напротив. Он лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда», — уже высказался Виктор Фонт.

«С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы желательно. Нужно брать во внимание доходы и экономию средств. Ла Лига требует ограничения заработной платы»,

— а это еще декабрьский комментарий Карлеса Тускетса, исполняющего обязанности президента клуба после отставки Бартомеу.

Болельщики же продолжают негодовать не из-за сумм контракта, но из-за самого факта утечки информации.

«Как бы лучший в мире не хотел покинуть команду, в клубе его как будто стремятся дискредитировать! Самое невероятно, что в «Барселоне» есть люди, выстрелившие по Месси», — написал болельщик «Барсы» Дамиан Фаласко.

«Спасибо тебе за многое и прости нас за это. Ты — больше чем религия», — извиняется перед Месси и признается в любви к нему другой фанат.

«Месси — лучшая инвестиция в истории «Барселоны». Плохими инвестициями были администрация и ее способ управления клубом»,

— считает Alex10.

«Если Месси сможет отправить Бартомеу в тюрьму, мы сможем считать это его седьмым «Золотым мячом», — убийственный комментарий от Ikeerju.