Отбыл карантин за нарушение COVID-протокола: Овечкина допустили до матчей

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Дмитрий Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтон Кэпиталз» и смогут принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз», который пройдет в ночь на 31 января по московскому времени.

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Напомним, что они, а также два других российских легионера «столичных» — Евгений Кузнецов и Илья Самсонов — были отстранены Национальной хоккейной лигой из-за нарушения антикоронавирусных мер.

Во время выездной серии своей команды российская четверка собралась в одном гостиничном номере для совместного просмотра фильма. При этом, по правилам лиги, жить во время выездов все игроки могут только в одноместных номерах, и им запрещено ходить друг к другу в гости. Кроме того, стало известно, что там хоккеисты были еще и без обязательных масок.

В итоге в соответствии с ковид-протоколом НХЛ они были отстранены на неделю от тренировок и игр своей команды. Вернуться можно, сдав отрицательный тест на COVID-19. При этом почти сразу появилась новость, что у Самсонова обнаружили коронавирус, и стало понятно, что через неделю он не вернется — сначала надо выздороветь.

На ту неделю у столичного клуба было намечено четыре матча, и тогда казалось, что для «Кэпс» в условиях укороченного сезона, усложненного борьбой исключительно внутри дивизионов, потеря может стать катастрофической.

«Это очень громкая история на самом старте сезона. Каждая игра сейчас важна, матчей очень мало, сезон короткий. То, что топовые игроки пропустят как минимум четыре игры, — большая потеря. Вся команда как минимум расстроена, — писал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. — После тренировки я поговорил с Питером Лавиолеттом, Ти Джеем Оши и Бэкстремом. Все очень расстроены происходящим, но они никого не винят и не злятся на парней.

Правила были нарушены, и всей команде за это отвечать. Лига, безусловно, не может запретить праздновать голы и плеваться на льду, но они делают все возможное, чтобы обезопасить игроков вне площадки.

Каждый должен носить маску и соблюдать социальную дистанцию по максимуму. Игроки «Кэпиталс» поддерживают своего капитана и партнеров, но последствия у этого дела совсем не хорошие».

«Вашингтон» в сложный период проявил себя сплоченной командой и в четырех играх набрал семь из восьми возможных очков, обменявшись с «Баффало Сейбрз» победами по буллитам и дважды обыграв «Нью-Йорк Айлендерс», от которого осенью вылетел в первом раунде плей-офф.

Благодаря этому команда Питера Лавиолетта занимает первое место в Восточном дивизионе прямо сейчас.

И вот в преддверии, очевидно, непростого поединка с «Бостон Брюинз», отстающего на два очка, но имеющего матч в запасе, «столичные» получают приятное подкрепление.

Региональный автор официального сайта НХЛ Том Гулитти в своем Twitter выложил фрагменты раскатки «Кэпс», показав, что Александр Овечкин и Дмитрий Орлов принимают участие в занятии, а значит, имеют право вернуться на лед и в официальных матчах.

Alex Ovechkin is back before Capitals morning skate. Lars Eller (upper body) also in non contact jersey pic.twitter.com/UzFw5GDeHv — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) January 30, 2021

А вот Кузнецова с Самсоновым в числе тренировавшихся не оказалось. С вратарем, который заметно осложнил себе жизнь, сначала летом упав в Магнитогорске с квадроцикла, из-за чего пропустил плей-офф, а теперь заразившись коронавирусом (его конкурент чех Витек Ванечек провел отрезок просто прекрасно), все понятно.

Никаких данных о том, что Кузнецов тоже мог подхватить инфекцию, не поступало, однако изначально существовал один нюанс: у Овечкина и Орлова и на момент посиделок в номере имелись антитела, из-за чего, например, жена капитана Анастасия Шубская назвала отстранение абсурдным. У Кузнецова антител в организме не было.

Как бы то ни было, Кузнецов на данный момент остается вместе с Самсоновым в ковид-листе и с «Бостоном» точно не сыграет. При этом далеко не факт, что на лед выйдет и Орлов.

Гулитти, посмотревший всю тренировку «Вашингтона», рассказал, в каких сочетаниях работала команда. Так вот, российский защитник занимался в тандеме со словаком Мартином Фехервары в четвертой паре, в то время как на игру будут заявлены три первых.

Что до Овечкина, то, пока капитана не было, в первом звене с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном здорово смотрелся Якуб Врана, и Лавиолетт пока не стал разбивать эффективное сочетание.

Александр работал во второй тройке с Ти Джеем Оши, которого в отсутствие Кузнецова перевели с края в центр, и с Рихардом Паником. Кроме того, Ови занимался на тренировке в первой бригаде большинства и даже отдельно отрабатывал фирменные броски из своего «офиса» — левого круга вбрасывания.