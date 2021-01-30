«Очень повезло, что никто не врезался»: Большунов рассказал о победе

Александр Большунов максимально заряженным подошел к этапу Кубка мира в шведском Фалуне после неудач и всех скандальных историй предыдущих соревнований в финском Лахти. Сан Саныч очень хотел реабилитироваться и поквитаться с обидчиками на трассе и накануне вырвал золото в 15-километровой разделке свободным стилем у норвежца Симена Крюгера, отставшего всего на 1,8 секунды.

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Но та же 15-километровая дистанция классическим стилем, только уже с общего старта, была куда более принципиальной гонкой, поскольку проходила в контактной борьбе непосредственно на лыжне.

Кроме того, фалунская дистанция не располагает к большим отрывам, а значит, финиш вполне мог превратиться в спринт, в котором королем является главный соперник россиянина Йоханнес Клебо.

Сама гонка сложилась для Большунова очень тяжело. По ходу соревнований он попал в завал и после падения оказался 38-м, однако это не помешало ему догнать пелотон, выйти в лидеры за пару километров до финиша и сразу же начать финишный спурт. Клебо немного проспал взрыв Александра, спохватился чуть позже необходимого и не сумел догнать его, проиграв около четырех секунд и довольствовавшись серебром, отобранным у соотечественника Пола Голберга.

«Победить в Фалуне реально приятно, потому что это четвертая гонка, которую я здесь выигрываю. Сегодня быстрая гонка, и вот это падение… Мне очень повезло, что сзади спортсмены это видели, никто в меня не врезался, я встал и продолжил. Реально мне повезло сегодня, — рассказал после победы в прямом эфире «Матч ТВ» Большунов.

— Все выглядело очень страшно. Хорошо, что в меня никто не влетел и не сломал мне палки. Да, я оказался в конце группы, было сложно опять перенестись вперед. Человек 40 точно надо было обогнать.

Передо мной ехали Масгрейв и Илья Порошкин, они то ли зацепились, упали передо мной. Мне некуда было деваться, там было без вариантов — мои лыжи цеплялись за них. Перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала».

Что до Клебо, то он посетовал на то, что не смог занять оптимальной позиции перед выходом на последний круг, из-за чего и не успел за победителем.

«Темп был слишком низким. Было много желающих бежать побыстрее и выбраться вперед. Я был либо рядом, либо позади во всех эпизодах, где случились падения, — рассказал норвежец в эфире NRK.

— Так что на выходе на последний круг я был слишком далеко для того, чтобы поддержать рывок. Пришлось ждать, когда удастся выбраться вперед, и догонять, но было слишком поздно. Мне пришлось выскочить к щиткам. Было много падений и толкотни».

Изначально поддержавший рывок Большунова, но все же не выдержавший его темпа Голберг также поделился с норвежскими телевизионщиками своими ощущениями от сражения.

«Я чувствовал себя оптимально вплоть до последнего спуска, перед которым из-за неудачного отталкивания потерял скорость. Если бы этого не случилось, то я был бы ближе на финишной прямой и у меня был бы шанс. Мышцы затекли. Концовка вышла так себе, — рассказал бронзовый призер.

— Я чуть не упал вместе с Масгрейвом и Порошкиным. Пока мы бегаем по таким трассам, эти падения не будут последними. Были бы круги подлиннее, разрывы были бы побольше. Было бы не так опасно на спусках».

Дал свою оценку итогам гонки и тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«На сегодняшний день очень высокая конкуренция, организаторы сделали достаточно легкую трассу. Все шли вместе и фактически гонка масс-старта стала спринтерской гонкой на заключительные полтора километра. У кого какие спринтерские качества, тот так и пробежал, — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс». — Очень рады, что Александр сумел не просто выстоять и выбраться из непростой ситуации, но и вырваться вперед в борьбе со своим прямым соперником – Йоханнесом Клебо. На финише не уступил ему. Иногда для победы в спринте хватает несколько сантиметров».

Теперь перевес Большунова над ближайшим преследователем в общем зачете Кубка мира — соотечественником Иваном Якимушкиным — составляет уже невероятные 839 очков. При этом сам Якимушкин набрал только 774 балла. У лучшего из норвежцев — Клебо — 418 очков и девятое место.