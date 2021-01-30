«Бейте палками»: казахстанский боец осужден за призывы к насилию

28 января казахстанский боец Куат Хамитов был приговорен к полугоду лишения свободы условно. Как сообщает Tengrinews.kz, причиной к разбирательствам стало видео, которое спортсмен опубликовал в своем Instagram. В ролике Хамитов резко критикует меры, применяемые властями страны против COVID-19.

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«Буквально вчера люди начали заниматься дезинфекцией, начали травить народ. Я прошу тех, кто увидит их на улице, Избивайте этих людей, бейте палками, чтобы они перестали это делать... Если вы увидите вертолеты, которые распространяют инфекцию, то стреляйте по ним. Мы сейчас на войне. Если мы остановим их, то спасем тысячи жизней. Мы должны сделать все, чтобы вирус снова не распространился, и они не начали опять травить людей», — сказал Хамитов в своем видеообращении.

Позже спортсмен заявил, что это была всего лишь шутка, и он не ставил себе цель кого-то обидеть высказываниями.

Интересно, что после того, как спортсмену был вынесен приговор, казахстанец объявил о создании своей политической партии. Он заявил, что его целью является донести до власти «голос народа».

«Я официально объявляю, что открываю свою партию! Не хотел это делать сейчас, но мое государство ускорило мой прогресс. Партия не создается, чтобы говорить, кто виноват во всем и что кто-то, что-то делает, партия создаётся чтобы услышали голос Народа! Основная проблема нашего государства, что оно не считается с мнением народа и не слышит народ. Надеюсь никаких препятствий не будет для открытия партии, у нас ведь свободная страна. Мои двери открыты. Каждый желающий может вступить в партию», — написал Хамитов в соцсетях.

Впрочем, это не первый скандал с участием бойца из Казахстана.

Так в 2013 году Хамитов провел поединок с россиянином Зубайрой Тухуговым. Еще на взвешивании спортсмены устроили потасовку, а в октагоне Хамитов отказался пожать руку сопернику. После первого раунда Хамитова и вовсе вывели за пределы восьмиугольника, посадили на мягкое кресло, чтобы он восстанавливался в лучших условиях, чем его соперник. В ситуацию вмешался глава Fight Nights Камил Гаджиев, который был одним из организаторов схватки: он добился для бойцов одинаковых условий.

Во втором раунде Хамитов укусил россиянина. Несмотря на провокации, Тухугов одержал победу раздельным решением судей, а уже после поединка спортсмены помирились.

Всего на счету Хамитова 28 боев на профессиональном уровне, 20 побед и семь поражений. Российским болельщикам он известен по выступлениям в промоушене FIght Night Global. Уже во втором бою под эгидой этой организации он дрался за титул в легком весе против Магомедсайгида Алибекова. Тогда казахстанец принял бой на коротком уведомлении и в итоге уступил Алибекову.

Что же касается последнего поединка, то его Хамитов провел 22 января против россиянина Максима Пантелеева. Изначально казахстанец должен был подраться с Алексеем Ильенко, но соперника поменяли в последний момент. Хамитов нокаутировал Пантелеева на 50-й секунде противостояния.

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Полученный Хамитовым условный срок может сказаться на его спортивной карьере — главным образом потому, что теперь ему можно выезжать из города и за границу только с разрешения надзорного органа.

«Какой бы приговор суд ни огласил, для меня самое главное – иметь возможность уехать за границу, защитить честь страны. У меня есть цель, у меня есть бои, планы... Я хочу быть гражданином, который может уехать за границу», — сказал Хамитов в последнем слове.