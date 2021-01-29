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Победа с падением: Большунов разорвал всех в Швеции

Большунов выиграл вторую гонку подряд в шведском Фалуне

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В шведском Фалуне проходит седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки на 15 км классическим стилем с общего старта, победу в которой одержал, несмотря на падение, Александр Большунов.
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Трансляция
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16:10

Даже несмотря на завал Александр Большунов одержал свою очередную победу в сезоне, опередив всех, включая Йоханнеса Клебо! Блестящий финиш в исполнении лучшего лыжника планеты прямо сейчас! Спасибо, что были с нами и до новых встреч.

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16:07

Вторым из россиян стал Сергей Устюгов — седьмое место. Сразу за ним Семиков и Якимушкин. Спицов закончил гонку 12-м.

16:06

Клебо догнал на финише Голберга, а вот до Александра не дотянулся. Дальше финишировали также норвежцы — Иверсен и Рете.

16:06

ДАААААА! АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ!

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16:05

Большунов выкатывается на финишную прямую лидером!

16:04

Чуть больше километра до финиша. Большунов лидирует, за ним Голберг, но Клебо включился как следует. Вся борьба за золото пойдет в финишном створе, видимо.

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16:03

В то же время Клебо начал подниматься по позициям. Он был где-то 16-м в общей группе и прозевал рывок россиянина. Прозевал и Рете. Оба пытаются сейчас как-то ликвидировать отставание.

16:03

Большунов пошел работать. Вышел в лидеры Александр и начал «натягивать» пелотон.

16:02

Ох, Холунд сошел с дистанции!

16:01

2.5 км и кульминация гонки. Плотно идут атлеты, борьба за медали может перевернуться с ног на голову в любую секунду!

15:59

Якимушкин, Спицов и Мальцев бегут в лидирующей четверке! Третий в ней норвежец Голберг.

15:58

Не забываем о бонусных баллах: Иван Якимушкин набирает наибольшее количество баллов на второй отметке. А в общем зачете лучшим остается Большунов.

15:57

Большунов возвращается в группу лидеров! Впереди у нас финальный круг и около 5 км борьбы за медали.

15:56

Погорячились мы, сказав, что ничто не помешает спортсменам... Поразительно, сколько падений на трассе!

15:54

Вперед из наших вырвался Семиков — он второй и ведет борьбу все с тем же Голбергом.

15:52

Ого!!! На завале упали Большунов и Порошкин. Наши лыжники попросту выпали из топ-20! Вот так трасса.

15:50

Так, а вот и информация по Ларькову. Сообщается, что Андрея занесло в завал, и россиянин сломал палку.

15:47

Ийво Нисканен из Финляндии вырывается вперед. Позади осталось 6.8 км.

15:46

Очень близко идут соперники! Около 30 первых лыжников бегут в одной группе — совсем скоро отсечка с бонусными очками.

15:43

Первый круг уже позади! Как же стремительно развиваются события на трассе.

15:41

Большунов, Якимушкин и Клебо — вот тройка лидеров после 3.9 км.

15:38

То ли палка сломалась... Андрей Ларьков катастрофически потерял позицию. 68-й он сейчас, что-то произошло у нашего атлета.

15:35

Лидерство на отметке 1.8 км захватывает лидерство Пол Голберг. Большунов отстает меньше, чем на минуту.

15:33

Погода просто шикарная в Фалуне! Ничто не помешает спортсменам показать лучшую форму... Нет, конечно, может сказаться усталость. Но она накопилась у всех, так что преимуществом это не для кого не станет.

15:30

Побежали спортсмены! Следим за Большуновым и компанию.

15:29

К гонке в Швеции все готово! Смотрим.

15:25

Сегодня будет за кого поболеть! Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков и Илья Порошкин будут биться за лучшие показатели на трассе.

15:20

Начало гонки — в 15.30 мск.

15:15

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Фалуне.

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