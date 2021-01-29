«Лучший ответ после Лахти»: как Большунов победил после скандала

Новый этап Кубка мира по лыжным гонкам был очень важен для лидера сборной России Александра Большунова. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса, без пяти минут двукратный победитель Кубка мира и чемпион «Тур де Ски» подходил к соревнованиям в тяжелом моральном состоянии после случившегося на прошлой неделе в Лахти.

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Но ладно скандалы, а были же еще провокационные норвежские заявления, которые не могли не задеть Сан Саныча.

В общем, в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом он явно хотел поставить всех на место. Чего только стоит выбор стартового номера — на два позже своего главного оппонента Йоханнеса Клебо. Двукратный норвежский обладатель Кубка мира не так хорош на дистанции, как в спринте, а потому, стартуя минутой позже, Большунов наверняка хотел догнать оппонента на дистанции и поддавить того, а через него и всю норвежскую команду морально.

С первых же метров дистанции Большунов побежал очень резво, при этом визуально не было впечатления, что он вкладывается на максимум. Это подтверждали и данные на отсечках. Сначала лидер сборной России чуть-чуть проигрывал занимающему второе место в Кубке мира Ивану Якимушкину, но быстро вышел вперед и в итоге на финише опередил того почти на минуту.

Реализовал Сан Саныч и свой план в отношении Клебо, догнав того к отметке 12,8 км, после чего норвежец зацепился за россиянином и смог финишировать за его спиной. При этом на финише Клебо не пытался показать свои выдающиеся спринтерские качества и щелкнуть Большунова по носу. Вероятно, у таких действий был практический смысл. Йоханнес действовал в интересах своей команды, ведь главные дистанционщики — Кристер Холунд, Симен Крюгер и Шюр Рете — стартовали позже Большунова и могли с ним побороться. Так зачем было разгонять действующего лучшего лыжника планеты?

По факту, по-настоящему зарубиться с Александром смог только Крюгер.

Он шел с отставанием в 5-7 секунд в первой половине дистанции, а к отметке 9,3 км вроде бы отстал на 10 секунд и выбыл из борьбы… Но это было обманчивое впечатление. На последних пяти километрах Крюгер взорвался. На 12,8 км его отставание составляло уже только 4 секунды, а за 900 метров до финиша у Большунова осталось меньше секунды перевеса!

Казалось, что Крюгер, который уже знал о результате россиянина и шел, а скорее летел, по его времени, неизбежно лишит Большунова золотой медали, но оказалось, что россиянин пролетел последний километр еще лучше и на финише оказался на 1,8 секунды раньше.

«Это лучший ответ после Лахти... Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее! Поэтому, ребята, делайте больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать все своими результатами.

Мысли перед гонкой? Бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия за последние года три. В принципе, погода и трасса стабильные. Единственное, немного испортились спуски, было опасно поворачивать… Спасибо тем, кто меня поддерживает. Спасибо и тем, кто не поддерживает. Всем спасибо!» — сказал триумфатор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что эта гонка стала для Большунова первой после скандальной мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), которая состоялась 24 января.

Тогда ведущий борьбу за серебро россиянин чуть не ударил палкой Йони Мяки на финише. Дело в том, что хозяин трассы подрезал Александра, после чего отечественный атлет отмахнулся от соперника. А уже после финиша Большунов на скорости врезался в Мяки и снес того с ног. В итоге Александра дисквалифицировали на один день от участия в соревнованиях, а результат российской команды, за которую помимо него выступали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, аннулировали. Финляндия, в свою очередь, наказания так и не получила.

Впоследствии Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе извинились за инцидент с финским лыжником, но мнения относительно произошедшего не изменили.

«Я видел запись того, как Мяки поступил перед финишем, и не считаю, что это было честной игрой. Он намеренно блокировал меня — это нечестно. Я по-прежнему так считаю. Я согласен с решением жюри дисквалифицировать меня, но все же не понимаю, почему не отстранили финна за то, что он сделал до этого», — сказал россиянин в интервью норвежскому телеканалу NRK.