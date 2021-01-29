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«Лучший ответ после Лахти»: как Большунов победил после скандала

Большунов взял золото индивидуальной гонки в Фалуне

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Российский лыжник Александр Большунов триумфально завершил индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. «Газета.Ru» рассказывает о первой победе спортсмена после резонансного инцидента в финском Лахти, когда он после финиша эстафеты врезался в финна Йони Мяки, за что российская команда получила дисквалификацию.
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Новый этап Кубка мира по лыжным гонкам был очень важен для лидера сборной России Александра Большунова. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса, без пяти минут двукратный победитель Кубка мира и чемпион «Тур де Ски» подходил к соревнованиям в тяжелом моральном состоянии после случившегося на прошлой неделе в Лахти.

Но ладно скандалы, а были же еще провокационные норвежские заявления, которые не могли не задеть Сан Саныча.

В общем, в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом он явно хотел поставить всех на место. Чего только стоит выбор стартового номера — на два позже своего главного оппонента Йоханнеса Клебо. Двукратный норвежский обладатель Кубка мира не так хорош на дистанции, как в спринте, а потому, стартуя минутой позже, Большунов наверняка хотел догнать оппонента на дистанции и поддавить того, а через него и всю норвежскую команду морально.

С первых же метров дистанции Большунов побежал очень резво, при этом визуально не было впечатления, что он вкладывается на максимум. Это подтверждали и данные на отсечках. Сначала лидер сборной России чуть-чуть проигрывал занимающему второе место в Кубке мира Ивану Якимушкину, но быстро вышел вперед и в итоге на финише опередил того почти на минуту.

Реализовал Сан Саныч и свой план в отношении Клебо, догнав того к отметке 12,8 км, после чего норвежец зацепился за россиянином и смог финишировать за его спиной. При этом на финише Клебо не пытался показать свои выдающиеся спринтерские качества и щелкнуть Большунова по носу. Вероятно, у таких действий был практический смысл. Йоханнес действовал в интересах своей команды, ведь главные дистанционщики — Кристер Холунд, Симен Крюгер и Шюр Рете — стартовали позже Большунова и могли с ним побороться. Так зачем было разгонять действующего лучшего лыжника планеты?

По факту, по-настоящему зарубиться с Александром смог только Крюгер.

Он шел с отставанием в 5-7 секунд в первой половине дистанции, а к отметке 9,3 км вроде бы отстал на 10 секунд и выбыл из борьбы… Но это было обманчивое впечатление. На последних пяти километрах Крюгер взорвался. На 12,8 км его отставание составляло уже только 4 секунды, а за 900 метров до финиша у Большунова осталось меньше секунды перевеса!

Казалось, что Крюгер, который уже знал о результате россиянина и шел, а скорее летел, по его времени, неизбежно лишит Большунова золотой медали, но оказалось, что россиянин пролетел последний километр еще лучше и на финише оказался на 1,8 секунды раньше.

«Это лучший ответ после Лахти... Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее! Поэтому, ребята, делайте больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать все своими результатами.

Мысли перед гонкой? Бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия за последние года три. В принципе, погода и трасса стабильные. Единственное, немного испортились спуски, было опасно поворачивать… Спасибо тем, кто меня поддерживает. Спасибо и тем, кто не поддерживает. Всем спасибо!» — сказал триумфатор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что эта гонка стала для Большунова первой после скандальной мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), которая состоялась 24 января.

Тогда ведущий борьбу за серебро россиянин чуть не ударил палкой Йони Мяки на финише. Дело в том, что хозяин трассы подрезал Александра, после чего отечественный атлет отмахнулся от соперника. А уже после финиша Большунов на скорости врезался в Мяки и снес того с ног. В итоге Александра дисквалифицировали на один день от участия в соревнованиях, а результат российской команды, за которую помимо него выступали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, аннулировали. Финляндия, в свою очередь, наказания так и не получила.

Впоследствии Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе извинились за инцидент с финским лыжником, но мнения относительно произошедшего не изменили.

«Я видел запись того, как Мяки поступил перед финишем, и не считаю, что это было честной игрой. Он намеренно блокировал меня — это нечестно. Я по-прежнему так считаю. Я согласен с решением жюри дисквалифицировать меня, но все же не понимаю, почему не отстранили финна за то, что он сделал до этого», — сказал россиянин в интервью норвежскому телеканалу NRK.

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