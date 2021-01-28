Ответ на провокации: Большунов обыграл норвежцев

Три россиянина в десятке лучших и победа Александра Большунова, ответившего и финну, которого обогнал на 4,5 минуты, и норвежцам, разговорившимся после своих побед на прошлом этапе. Спасибо, что были с нами и до новых встреч, трансляцию вел Александр Седов.
Рете финиширует третьим, а еще закончил гонку британец Масгрейв. Он незадолго до финиша опережал Якимушкина, но в итоге уступил!
Холунд финиширует третьим, сдвигая Якимушкина с пьедестала. Но это было очевидно.
Это Александр Большунов — победитель гонки!
НЕ ДОГНАЛ! Крюгер не смог достать Большунова, АЛЕКСАНДР ЛУЧШЕ ПРОБЕЖАЛ ФИНИШ!
Ох, КРЮГЕР ПОЧТИ ДОСТАЛ АЛЕКСАНДРА ЗА 900 метров до финиша!
Холунд много уступает на 12,8 км. +15,6, а вот Крюгер отыграл у Большунова 6 секунд!
Заменивший Червоткина Порошкин, являющийся классистом, финиширует на девятом месте за Устюговым. Очень неплохо.
Теперь шестое место у Спицова. Белов и Устюгов съезжают на седьмую и восьмую строчки соответственно.
Белов финиширует шестым и сдвигает Устюгова на седьмую строчку.
Положение на финише на данный момент.
Рете 17 секунд уступает Большунову на 9,3 км!
Якимушкин вклинивается между Большуновым и Клебо на финише.
На 11,3 км Крюгер отстал! Больше 10 секунд уступает Большунову! Но еще есть Рете как минимум.
Большунов и Клебо на финише. Теперь ждем остальных норвежцев.
Клебо сел за Большуновым и катит на финиш. А пока финиширует Ларьков. Это только промежуточное седьмое место. Устюгов приезжает третьим, сдвигая Андрея на восьмое.
Крюгер очень опасен! Всего +4,5 от Большунова на отсечке 9,3 км!
Якимушкин сдвигает Клебо с третьего места.
Большунов прошел отрезок 12,8 км, красиво обогнав Клебо, стартовавшего минутой раньше.
Мощно Амундсен накатил на финиш и стал промежуточным победителем гонки. Тем временем Сергею Устюгову тяжело, уже сильно сдал на дистанции.
Амундсен за километр до финиша 1,1 у Шумахера выигрывает, а тот пока финиширует с лучшим промежуточным результатом.
Так, мастер конька Крюгер сократил отставание на 6,8 км от Большунова — только 5,9 с осталось. Якимушкина на 10,2 опережает!
Амундсен сбрасывает Шумахера с первого места на 12,8 км.
На отметке 3,8 км Холунд, Крюгер и Рете проигрывают Большунову от 7 до 9 секунд.
Шумахер прошел 12,8 км с лучшим временем.
Тут же Илья Порошкин, только сегодня попавший в состав на гонку, проходит отметку 6,8 км с седьмым временем.
Положение на отметке 6,8 км.
Спицов сейчас не в форме. Больше полминуты уступает Большунову почти в середине дистанции.
На три секунды медленнее Якимушкина Рете на разгоне.
Евгений Белов с пятым результатом проходит отметку 6,8 км.
Очень прилично стартовал Холунд. В одни ноги с Большуновым.
Якимушкин очень прилично двигается.
Первый ориентир, Паттерсон финишировал.
Клебо 3 секунды выиграл у Шумахера на 6,8 км. Но лидирует на этом отрезке уже Александр Большунов! -25 секунд!
У Крюгера восьмой разгон. Между Нисканеном и Лапалю.
Устюгов прошел отметку 6,8 км. Сейчас четвертый. Это нормально, учитывая долгое восстановление после травмы. Сергей только набирает форму.
Еще один норвежский фаворит на старте.
На отметке 6,8 швед Калле Халфварссон сейчас третий, подвинул Паттерсона.
Очень сильный норвежец Симен Хестад Крюгер на дистанции.
Амундсен по-прежнему быстрее Паттерсона, но немного уступает другому американцу — Шумахеру.
На первой отсечке в лидеры выходит еще один россиянин — Иван Якимушкин. Чуть больше секунды выиграл у Устюгова на разгоне.
Среди тех, кто прошел 6,8 км, лидером является Паттерсон.
Положение на 1,8 км прямо сейчас.
Визуально очень спокойно начинает Большунов. Но это второе время сразу за Устюговым.
Клебо очень спокойно начинает. Седьмой результат с +7,5 от Устюгова.
Нисканен не смог на 1,8 км превзойти результат Устюгова, а в гонку ушел Денис Спицов.
Отлично разгоняется Устюгов — выходит на первое место!
А вот и Александр Большунов на старте!
Сергей Устюгов и Иво Нисканен на дистанции. А теперь и Йоханнес Клебо!
Вот и подвинули Паттерсона. Амундсен сразу 6,5 секунды сбросил!
А вот и первый россиянин — Андрей Ларьков в гонке.
Трехкратный победитель этапов Кубка мира Калле Халфварссон ушел на дистанцию.
Даже Поромаа не смог превзойти стартовый разгон Паттерсона. У него четвертое время.
Первый из норвежцев, Харальд Амундсен, стартовал.
Младший брат Эббы Андерссон Фредрик стартовал.
Пока на первой отсечке лидирует американец Паттерсон, стартовавший вторым. Мяки имеет второе время.
Мяки на первой отсечке.
Уходят постепенно на дистанцию спортсмены первой группы. Пока же стоит отметить, что Большунов выбрал сегодня достаточно ранний номер, так как хотел стартовать следом за Клебо. На минуту позже побежит.
Старт дан!
Вот какая спортсменов ждет дистанция. Бегут коньком, если что. У нас гонку из-за повреждения пропускает Андрей Червоткин.
Давайте посмотрим на основных фаворитов из других стран (хотя всех не станем и тут перечислять):
1. Йони Мяки (Финляндия) 12. Маркус Вуорела (Финляндия) 21. Вильям Пооромаа (Швеция) 23. Риистомати Хакола (Финляндия) 31. Калле Хальфварссон (Швеция) 38. Иво Нисканен (Финляндия) 39. Йоханнес Клебо (Норвегия) 55. Юго Ляпалю (Франция) 59. Симен Крюгер (Норвегия) 61. Франческо де Фабиани (Италия) 63. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) 67. Шюр Рете (Норвегия) 69. Дарио Колонья (Швейцария)
Кстати, Йони Мяки стартует сегодня первым. Всего на дистанцию уйдут 84 лыжника. У наших следующие номера:
34. Андрей Ларьков 36. Сергей Устюгов 41. Александр Большунов 43. Иван Якимушкин 45. Евгений Белов 47. Денис Спицов 49. Илья Порошкин 51. Артем Мальцев
Большунов кипел, но в итоге и он, и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли Мяки и финнам извинения, а те не стали писать заявления в полицию (это было возможно).
Сегодня нас ждет очень важная гонка. Особенно она важна, пожалуй, для лидера сборной России Александра Большунова. Хотя его лидерству в общем зачете Кубка мира ничто не угрожает (идущий вторым соотечественник Иван Якимушкин набрал только 675 очков, в то время как у Сан Саныча 1391 очко!), а норвежцев нет даже в топ-10, настроение у фаворита не самое радужное. Сборная Норвегии пропустила этапы перед Новым годом и Тур де Ски, приговорив свои перспективы в Кубке мира, но вернулась в Лахти и там сначала заняла весь пьедестал в скиатлоне, а затем еще и выиграла эстафету. Первая сборная России, за которую финишировал Большунов, сошлась в битве с финнами за серебро, и там на финише произошел конфликт с подрезавшим Александра Йони Мяки. Правда, Большунов решил разобраться с обидчиком без судей, ударив того палкой на лыжне, а потом врезавшись в оппонента после финиша и сбив того с ног. Это привело к дисквалификации нашей команды, благо, бронза эстафеты отошла к России-2 с Сергеем Устюговым.
Старт запланирован на 13.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.