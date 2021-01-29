«Целенаправленно не принимал»: Ковалев рассказал о допинге

2021 год начался для Сергея Ковалева катастрофически плохо. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) дважды провалил допинг-тест: в пробах россиянина был обнаружен синтетический тестостерон, информировал BoxingScene.

Реклама

Соответствующее уведомление было получено отечественным боксером от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). РИА «Новости» сообщало, что первый положительный результат был получен из образца, взятого 30 декабря 2020 года в Лас-Вегасе, а второй — 7 января в Окснарде.

«Неблагоприятный результат анализа. Результаты IRMS (масс-спектрометрии изотопного соотношения) согласуются с экзогенным происхождением тестостерона и метаболитов», — отмечалось в докладе ассоциации.

И вот спустя несколько дней после известий о втором проваленном допинг-тесте известный боксер решил высказаться о черной полосе в своей карьере. В ожидании решения Атлетической комиссии штата Калифорния Ковалев заявил, что никогда не принимал запрещенные препараты и всегда добровольно проверялся в VADA:

«Всем привет! Хочу поделиться мнением по поводу проваленного допинг-теста. Две недели назад весь интернет буквально пестрил новостями о том, что я провалил тест и в первой, и во второй, и в третьей пробе… Так вот, я хочу вам всем заявить, ребята: ничего запретного целенаправленно я не принимал, так как тестируюсь VADA с 2014 года. Такова моя инициатива — проверяться, ведь я сторонник честного и чистого спорта».

Спортсмен добавляет, что в настоящий момент не может раскрыть все детали проводимого в отношении него расследования, однако заверил своих поклонников, что ясность будет совсем скоро.

«В настоящий момент идет расследование, каким образом запрещенный препарат попал в мой организм. По окончании расследования будет понимание. Я обязательно вам все озвучу и расскажу: каким образом, какой препарат и кто над этим постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов окончания расследования. Тогда будет праздник и на нашей улице. Хочу поблагодарить все понимающих», — говорит Ковалев на видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте 37-летнего атлета.

Поддержала своего клиента и промоутер боксера Кэти Дува.

«Как известно, Сергей Ковалев всегда был сторонником чистого спорта. Он хочет дать понять общественности, что никогда сознательно не принимал запрещенное вещество. Фактически его десятки раз проверяли с 2014-го. Он просит болельщиков дождаться, когда все факты станут известны, прежде чем осуждать его. Когда придет время, я уверена, что все будут смотреть на вещи иначе», — цитирует представителя спортсмена ТАСС.

Стоит отметить, что в последний раз Ковалев выходил на ринг в ноябре 2019 года. В схватке против звездного Сауля Альвареса он был жестко нокаутирован в 11-м раунде и в итоге лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

В своем следующем противостоянии Ковалев должен был сразиться с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана. Бой хотели провести 30 января в Москве. Однако впоследствии появилась информация, что поединок перенесут в США. Теперь он и вовсе отменен: непобежденному Меликузиеву уже ищут нового оппонента.

Что же касается синтетического тестостерона, который, предположительно, и был обнаружен в анализах российского спортсмена, то при его применении происходит значительное увеличение выносливости и быстрый набор мышечной массы. С наибольшей вероятностью, данный препарат мог попасть в организм спортсмена с загрязненной биологической добавкой, что далеко не редкость в современном спорте.