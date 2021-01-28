«Пытаются нас уничтожить»: как Россия отреагировала на доклад IBU о допинге

»WADA будет действовать без страха»

28 января независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) во главе с Джонатаном Тэйлором опубликовала отчет по делу о коррупции с участием экс-главы федерации Андерса Бессеберга и его секретаря Николь Рёш. Согласно данным рабочей группы, под их руководством российские биатлонисты при поддержке государства проводили допинговые махинации и принимали запрещенные вещества в течение нескольких лет. При этом Бессеберг об этом якобы знал, однако способствовал сокрытию нарушений. Комиссия утверждает, что в обмен тогдашний президент IBU получал от России деньги и драгоценные подарки, отдыхал, занимался охотой и пользовался услугами проституток на российской территории за счет принимающей стороны.

Реклама

Отчет спецкомиссии не является последним документом в расследовании. На данный момент каких-либо санкций в отношении Бессеберга не вынесено, его делом займется независимый орган по борьбе с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU). Однако уже сейчас главные лица в мировом спорте считают, что проделанный объем работы поможет добиться раскрытия новых нарушений антидопинговых правил и вынесения соответствующих санкций.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), например, отметили прогресс IBU в вопросе расследования допинговых историй, а вместе с этим выразили отвращение к Бессебергу и его соучастникам за коррупционную деятельность.

«Информация, собранная независимым Департаментом разведки и расследований WADA, дала начальный импульс этому расследованию, и наши следователи поддерживали тесную связь как с правоохранительными органами Австрии и Норвегии, так и с Комиссией по внешней проверке IBU. Мы рады, что наша работа помогла комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в заключительной части этого дела.

Перед нами еще один успех следственной группы ВАДА и его политики сотрудничества с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами, которые являются приверженцами спорта без допинга. Это еще раз показывает, что WADA будет действовать без страха и делать правильные вещи ради очищения спорта»,

— заявил президент агентства Витольд Банька.

«IBU помогал русским систематически нарушать антидопинговые правила»

Отчет комиссии IBU ожидаемо вызвал острую реакцию у западной спортивной общественности. Например, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который известен своими крайне резкими высказываниями в отношении российских спортсменов, нецензурно выругался в адрес Бессеберга. Но ярче всех по данному вопросу высказались в Норвегии. Так, президент национального Союза биатлонистов Арне Хортен выразил надежду на то, дело Бессеберга станет шагом для более строгого контроля над российскими спортсменами в вопросе допинга.

«Мы потрясены содержанием этого отчета. Руководство IBU на протяжении длительного периода вело себя крайне неэтично, скрывая систематическое применение допинга россиянами. Главное, чтобы выводы комиссии были поняты и приняты верно, чтобы впредь режим антидопинговой работы в спорте, в том числе и в России, был прозрачным и более строгим», — заявил Хортен.

Эту мысль поддержал и Ветле Шостад Кристиансен. Двукратный чемпион мира в составе норвежской сборной отчет спецкомиссии IBU назвал пугающим, а также отметил, что Бессеберг своими действиями опозорил Норвегию.

«IBU под его руководством работал ужасно и только помогал русским систематически нарушать антидопинговые правила. Да, мы все давно знали про поездки Бессеберга на охоту, это не является сюрпризом. Но то, как это все происходило, поразило меня. От всего этого больше всего страдаем мы, спортсмены. Нам приходится бороться с мошенниками, хотя побеждать жуликов, конечно, чертовски приятно. Странно, что Бессеберг так глупо вляпался», — заявил Кристиансен.

Его соотечественник Йоханнес Бё, лучший биатлонист мира на сегодняшний день, и вовсе признался, что ранее поддерживал Бессеберга. Теперь же его отношение к 74-летнему чиновнику изменилось.

«Однажды он решил переизбраться на новый президентский срок в IBU, чтобы не пустить туда Александра Тихонова. Я считал это крайне важным для нашего спорта. Я был убежден, что Бессеберг сделал много хорошего для биатлона и борьбы с допингом, думал, что стремление к честной игре у норвежцев в крови.

Сейчас же я потрясен. Это катастрофа для биатлона, удар под дых. Наша вера утрачена. Теперь я боюсь, что и другие норвежцы окажутся в такой ситуации. У меня мерзкое ощущение, когда я думаю о том, кто защищал допинговых нарушителей в CAS. То, что всем этим заправлял норвежец, — это просто низость, это неприемлемо»,

— сказал Бё-младший.

«Очередная провокация, прямых доказательств нет»

Отреагировали на отчет комиссии IBU и в России. Одним из важных пунктов доклада Тэйлора стал вывод о том, что в период с 2008 по 2015 год многие отечественные спортсмены якобы принимали серьезные препараты, которые запрещены кодексом WADA. Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев, который в составе сборной выступал на этапах Кубка мира и завершил карьеру в 2014 году, данные сведения не подтвердил.

«Для России последствия будут негативные, хотя за эти годы мы уже всякого насмотрелись, хуже уже не будет. Что касается систематического употребления допинга в сборной, то такого я не видел. Никакой системы в команде не было. Никто ни за кем не следил. Но за всех я отвечать все равно не могу», — цитирует Маковеева Спорт день за днем.

Также комиссия IBU не исключает, что в допинговых махинациях могут быть замешаны и те биатлонисты, у которых за всю карьеру не было никакой допинговой истории и подозрений на нарушение правил. Депутат Госдумы Светлана Журова убеждена, что выводы из отчета Тэйлора могут спровоцировать новые расследования от IBU в отношении абсолютно всех российских биатлонистов. В этой ситуации олимпийская чемпионка по конькобежному спорту опасается очередных показаний Григория Родченкова. Именно на основе слов экс-директора Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA, кстати, и был составлен отчет комиссии IBU, прямых доказательств Тэйлор не представил.

«Обвинения составлены на показаниях Родченкова? Он единственный, кто знает все? Такие серьезные обвинения нужно еще доказать, у меня очень много вопросов», — цитирует Журову Sport24.

Не исключил проведения новых расследований в отношении российских биатлонистов с СБР и бывший президент ведомства Владимир Драчев. При этом чиновник выразил недоумение тем фактом, что информация о возможной коррупционной связи России с Бессебергом обнародовалась незадолго до чемпионата мира, который стартует 10 февраля. На мировом форуме россияне выступят в качестве нейтральных спортсменов под эгидой СБР без возможности использования национальной символики.

«Считаю это очередным витком разбирательств, который необходимо довести до конца и начать с чистого листа. Все произошло перед чемпионатом мира. Это нормальная практика. Самое вкусное выносится когда надо», — приводит слова Драчева «Чемпионат».

На это же указал и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который упрекнул комиссию IBU в ложных заявлениях. По его мнению, действия спецкомиссии являются ничем иным, как «очередной провокацией, по которой нет прямых доказательств».

«У них все белыми нитками шито. Они ангажированы, это заказ на Россию. Пытаются нас просто уничтожить. В спорте, по всем фронтам. Такие новости всегда появляются перед чемпионатом мира. И в прошлом году так было, и до этого. Они буквально за неделю-две до чемпионата мира объявляют эту новость. Могли бы что-нибудь новенькое придумать, но вот не могут, потому что живут злостью. Ущербные, несчастные люди. Люди со знаком минус»,

— отметил Васильев.

В защиту Бессеберга выступил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, который подчеркнул, что за все время личного знакомства с норвежским чиновником тот «никогда не предлагал то, что могло бы его скомпрометировать».

«Он всегда любил Россию и все, что связано с российским спортом. Он всегда готов был протянуть руку помощи, но не покрывательства, а именно помощи. Обвинять его сейчас можно, только если есть весомые доказательства, а таких нет. Опять все строится на неподтвержденных мнениях сомнительных личностей, как Родченков, или каких-то легкоатлетов, которые с кем-то сотрудничают. В случае с подтвержденными доказательствами все должно быть согласно закону: проба А, проба B, суд, слушание обвинений и объяснений наших спортсменов. И далее понесем ответственность согласно антидопинговому соглашению. А если нет — то извините. Бездоказательно ничего принимать нельзя. На Россию сейчас пытаются повесить все, только маленьких детей мы не едим», — приводит слова депутата Sport24.