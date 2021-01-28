Усиление на полгода: талант из «Реала» едет спасать «Арсенал»

27 января наконец определилось будущее Мартина Эдегора — игрок перешел из мадридского «Реала» в лондонский «Арсенал». 22-летний норвежец будет выступать за «канониров» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона-2020/21. Все обязательства по зарплате хавбека взял на себя английский клуб. «Сливочные» же не намерены расставаться с игроком навсегда, поэтому у лондонцев нет права выкупа футболиста.

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Эдегора хотел видеть в своих рядах и испанский «Реал Сосьедад». Норвежец уже выступал за басков на правах аренды в сезоне-2019/20 и провел одну из лучших кампаний в своей карьере, сыграв 31 матч и отметившись четырьмя забитыми мячами в чемпионате Испании.

Впрочем, несмотря на положительные воспоминания о «Реал Сосьедад», Эдегор решил продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Решающим фактором, который склонил чашу весов в пользу «канониров», стал звонок норвежцу от главного тренера команды Микеля Артеты. Специалист лично уговорил Эдегора перейти в «Арсенал» и попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «канониры» не блещут: вылетев из Кубка Англии, они занимают лишь девятое место после 20 матчей. В активе команды Артеты 26 забитых мячей. По этому показателю они уступают всем клубам, которые располагаются выше в турнирной таблице, а также «Саутгемптону» (11) и «Лидсу» (12). Неудивительно, что команда заинтересована в игроке атакующей линии.

Эдегор чаще выступает на позиции атакующего полузащитника. Футболист прекрасно читает игру и умеет раздавать голевые передачи. Также он хорошо выполняет кроссы в штрафную. Кроме того, в текущем сезоне он дважды играл в роли правого полузащитника и отметился двумя результативными пасами, которые стали единственными в нынешней кампании. Очевидно, что этого недостаточно, чтобы выступать за «Реал», который во всех турнирах борется за победу.

За свою карьеру воспитанник норвежского «Стремсгодсета» провел 216 матчей, забив 31 мяч, так что вряд ли его стоит рассматривать как завершителя атак. Но благодаря хорошему видению поля он сможет создавать голевые моменты для своих партнеров. Возможно, именно его не хватало «канонирам», чтобы поправить свою голевую статистику.

В Лондоне Эдегору предстоит побороться за место в основе с молодым англичанином Эмилем Смитом, который начал попадать в состав лишь в декабре, но уже провел шесть матчей в чемпионате Англии и отдал три результативные передачи. Также Смит отличился в поединке Лиги чемпионов против венского «Рапида» и отметился точным ударом в матче Кубка Англии с «Ньюкаслом». Но не стоит забывать, что английскому хавбеку всего 20 лет, он только делает первые шаги во взрослом футболе, а значит велика вероятность того, что первое время он будет не слишком стабилен.

С этой точки зрения кажется логичным решением взять на его позицию еще одного футболиста — у Смита появится хороший конкурент, благодаря которому он сможет повысить свои профессиональные навыки, а «Арсенал» не будет зависеть от молодого воспитанника.

К слову, это далеко не первая аренда Эдегора. Помимо «Реал Сосьедада» футболист также выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» (сезон-2017/18) и «Витесс» (сезон-2018/19), который в то время тренировал Леонид Слуцкий. Под руководством российского наставника Эдегор провел 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 13 передач.

Российский специалист был впечатлен игрой норвежца в «Витессе».

«Уверен, что Мартин готов играть в «Реале». Он не станет футболистом высочайшего уровня, он уже им является. Он способен бороться за место в составе любой команды мира. Если «Реал» даст ему такой шанс, Мартин в конечном счете заиграет. Когда я увидел его игру на «Сантьяго Бернабеу», я был абсолютно уверен, что у него есть индивидуальные качества для игры за «Реал». Он универсальный игрок, способный играть практически на любой позиции в линии атаки. Если искать минусы, то в идеале он мог бы быть побыстрее. Ему не хватает начальной скорости, как у того же Мбаппе», — цитирует Слуцкого Sport.