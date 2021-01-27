Гол в меньшинстве: Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии

Алексей Миранчук продолжает непростой процесс адаптации к итальянскому футболу — главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини очень аккуратно вводит его в состав команды, совсем не балуя игровым временем.

В матчах чемпионата Италии Миранчук выходил пока исключительно на замену, играя в основном по 10-20 минут.

Рекорд на данный момент — 58 минут в недавней встрече с «Удинезе», которая завершилась ничьей 1:1. Отличиться в ней россиянин не сумел.

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В Лиге чемпионов воспитанник «Локомотива» появлялся на поле один раз — в матче с датским «Мидтьюлландом» на 11 минут.

И только Кубок Италии Гасперини решил по-настоящему отдать Миранчуку — видимо, как наименее важный из трех турниров. Именно в Кубке россиянин впервые вышел в стартовом составе «Аталанты» — это произошло две недели назад в матче против «Кальяри» на стадии 1/8 финала. Тогда полузащитник отличился голом, а команда одержала победу со счетом 3:1, и Гасперини решил продолжить эксперимент.

В матче 1/4 финала против крепкого римского «Лацио» Миранчук снова появился на поле с первых минут — и не подвел.

События развивались весьма стремительно — к концу первого тайма команды уже выдали четыре забитых мяча (2:2). Первый гол был забит на седьмой минуте: защитник «Аталанты» Берат Джимсити удачно сыграл на добивании после сейва Пепе Рейны и вывел команду вперед.

Однако уже на 17-й минуте римляне восстановили статус-кво: нападающий Ведат Мурики здорово пробил головой после навеса Франческо Ачерби и занес мяч в ворота (1:1). На 34-й минуте Ачерби еще и сам отличился голом, отобрав мяч и красиво обойдя нескольких соперников, — «Лацио» повел в счете 2:1.

Но продлилось это всего три минуты: украинский хавбек Руслан Малиновский забил второй гол «Аталанты», приняв мяч после отличного прострела Луиса Мурьеля и уложив его в правый нижний угол. К слову, Миранчук поучаствовал в голевом эпизоде, не став останавливать снаряд после паса Мурьеля и грамотно пропустив его на Малиновского.

Ну а в следующем, победном голе «Аталанты» россиянин уже исполнил роль первой скрипки.

Сначала он выиграл верховую борьбу за мяч, скинув его так, что он достался защитнику Кристиану Ромеро. Затем Миранчук здорово открылся в штрафной «Лацио», принял мяч обратно от Ромеро и пробил своим коронным ударом с левой ноги в нижний угол.

Еще более ценным этот гол делает тот факт, что за четыре минуты до этого «Аталанта» осталась в меньшинстве: защитник команды Хосе Паломино получил прямую красную карточку за фол последней надежды, сбив с ног хавбека «Лацио» Мануэля Лаццари, который выбегал один на один с вратарем. Несмотря на такой поворот событий, бергамаски не поддались унынию и почти сразу организовали третий гол, который стал возможен именно благодаря действиям Миранчука.

Немного жаль, что сразу после забитого мяча Гасперини заменил Алексея на опорного полузащитника Мартена де Рона.

Но, как бы то ни было, «Аталанта» удержала победный счет и прошла в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Наполи» — «Специя». А роль Миранчука в команде потихоньку продолжает расти.

После матча россиянин оказался в центре победного селфи:

А пресс-служба «Аталанты» восхитилась действиями 25-летнего хавбека, выложив в соцсети его фотографию и подписав по-русски «Леша!!!».

Ранее пресс-служба клуба также хвалила россиянина за голевые достижения: он забивал во всех своих дебютных матчах за «Аталанту» в различных турнирах. В Лиге чемпионов Миранчуку понадобилось для гола всего девять минут, в чемпионате Италии — 20, а в Кубке страны — 43.

«Мастер дебютов», — так охарактеризовали полузащитника в официальном Twitter-аккаунте бергамасков.

Совсем скоро, 31 января, «Аталанта» проведет еще одну встречу с «Лацио», но уже в рамках Серии А. Может, Гасперини наконец доверит Миранчуку выйти в стартовом составе на матч чемпионата Италии?