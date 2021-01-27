Искали немца: почему «Челси» выбрал Томаса Тухеля

Об увольнении Фрэнка Лэмпарда из «Челси» много было разговоров еще по ходу первой части сезона: главным образом настораживали нестабильные результаты и дорогие трансферы, не оправдывающие себя в полной мере. После 19-ти сыгранных туров лондонцы оказались на десятом месте в турнирной таблице, и, как пишут в Англии, решение об отставке Лэмпарда «синие» приняли еще неделю назад.

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Тогда «Челси» на выезде проиграл «Лестер Сити» (а до этого было еще два обидных поражения — в дерби с «Арсеналом» и позднее от «Манчестер Сити»). The Athletic сообщает, что российский владелец лондонцев Роман Абрамович был «в ярости» от происходящего, а Лэмпард в свою очередь дал понять игрокам, что его ждет увольнение. Так оно и произошло: неделю до матча с «Лутоном» в Кубке руководство клуба искало тренеру замену, а после игры уже объявило об уходе главного тренера.

В СМИ считают, что Лэмпард был уволен по нескольким причинам: во-первых, в последнее время в команде начали происходить конфликты между футболистами и в целом атмосфера не была благоприятной; во-вторых, в «Челси» никому не нравились настойчивые трансферные запросы тренера, из-за чего отношения с Лэмпардом ухудшались; в-третьих, клуб разочаровался в специалисте из-за того, что тот не смог продуктивно использовать купленных ему летом дорогостоящих игроков — Кая Хаверца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, а также посадил на лавку вратаря Кепу (того в свое время «Челси» приобрел аж за €80 млн, а при Лэмпарде испанец перестал попадать в состав). По слухам, единственные, кто поддерживал тренера, были молодые футболисты, которым он давал шанс.

Абрамович заплатит Лэмпарду неустойку за разрыв контракта £2 млн. Сумма, потраченная миллиардером на компенсации уволенным тренерам, уже перевалила за £112 млн.

Вариантов на замену Лэмпарда у «Челси» было несколько. Временно исполняющим обязанности «синие» предлагали стать, как утверждают на Туманном Альбионе, рулевому сборной Украины Андрею Шевченко, уже возглавлявшему команду ранее Аврааму Гранту и безработному ныне Ральфу Рангнику. Уже будущим летом лондонцы планировали обратиться к основным кандидатам, отказавшимся приходить в клуб в середине сезона, — Массимилиано Аллегри, Томасу Тухелю, Юлиану Нагельсману и Ральфу Хазенхюттлю. Интересовали «Челси» в основном немецкие специалисты или те, кто имеет большой опыт работы в чемпионате Германии. Это связано с тем, что клуб искал удобного тренера для своих немецких новичков Хаверца и Вернера (летом за них заплатили в сумме больше €130 млн).

В конечном итоге «Челси» удалось уговорить Тухеля, чтобы он возглавил команду уже сейчас. В приглашении тренера якобы был лично заинтересован Абрамович. 26 января лондонцы официально объявили о назначении немца на пост главного тренера — Тухель заключил контракт с «синими» сроком на полтора года и возможностью последующего продления.

«Всегда непросто менять тренера по ходу сезона, однако все мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы в лице Томаса Тухеля. Нам еще предстоит за многое бороться и многого достичь, как в текущем сезоне, так и в последующих. Мы приветствуем Томаса в клубе», – рассказала директор «Челси» Марина Грановская.

47-летний Тухель был уволен из своего предыдущего клуба — «Пари Сен-Жермен» — в конце декабря прошлого года ввиду неудовлетворительных результатов, а на его место парижане пригласили Маурисио Почеттино. На посту наставника «ПСЖ» Тухель выиграл два чемпионата Франции, Кубок страны, Кубок лиги и дважды Суперкубок Франции — то есть продолжил доминирование на внутренней арене. Но главным успехом стал первый в истории выход парижан в финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, где команда минимально уступила «Баварии».

До этого Тухель работал в дортмундской «Боруссии», придя туда вместо Юргена Клоппа. Под его руководством «шмели» выиграли серебро и бронзу Бундеслиги и завоевали Кубок Германии. Впрочем, в скором времени он был отправлен в отставку из-за результатов. Впервые всерьез же заявил о себе Тухель тоже в Германии, будучи главным тренером «Майнца».

«Я хотел бы поблагодарить «Челси» за оказанное мне и моему штабу доверие. Мы все очень уважаем работу, проделанную Лэмпардом, и его наследие. В то же время мне не терпится познакомиться со своей командой и стать участником самого захватывающего чемпионата. Я благодарен за то, что стал частью семьи «Челси» – ощущения потрясающие!» – прокомментировал Тухель новое место работы.