На очереди футболисты: Черчесов привился от коронавируса

По словам Черчесова, решение сделать прививку от COVID-19 было принято им осознанно.

«Уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира — 2022 на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов», — сказал наставник национальной сборной.

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В ходе процедуры врачами была использована двухкомпонентная векторная вакцина «Спутник V», которая начала применяться в России в декабре прошлого года.

Вместе с Черчесовым на участие в вакцинации 26 января прибыли его помощники по тренерскому штабу, а также ряд представителей Российского футбольного союза (РФС) и главный врач команды Эдуард Безуглов.

«Все прошло хорошо, стандартно. Вся процедура, включая опрос терапевта, измерение температуры, давления, взятие крови из вены с титром антител и саму прививку, прошла хорошо. Прививка абсолютно безболезненна. С ее момента несколько часов, чувствуем себя великолепно, проблем вообще нет»,

— цитирует Безуглова РИА «Новости».

В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию. — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021

Главный врач сборной еще в начале января анонсировал участие персонала национальной команды в вакцинации от коронавируса. По данному вопросу РФС вел переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Причем обязательным условием применение прививки не является — ее делают на добровольной основе. После тренерского штаба и других работников сборной в очередь на вакцинацию попадут футболисты, причем как главной мужской национальной команды, так и женской и молодежных сборных России. Планируется, что все желающие примут участие в вакцинации этой зимой — до того момента, когда в стране возобновятся национальные футбольные первенства. Ожидается, что процедура будет проведена, когда игроки вернутся в Россию после зимних тренировочных сборов, которые большинство клубов Премьер-лиги проводят за границей.

При этом далеко не всем футболистам главной российской сборной прививка будет сделана зимой. Например, Артем Дзюба, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Матвей Сафонов, а также играющие за рубежом Алексей Миранчук и Денис Черышев уже переболели COVID-19. Из-за наличия в их организме антител необходимости в применении вакцины сейчас нет.

«Футболисты находятся на сборах, вскоре им будет предоставлена возможность вакцинироваться, но заставлять никто никого не будет. Многие ребята переболели. После того, как будет определен титр антител, будет приниматься решение, кому стоит предлагать прививаться, а кому нет. Если титр антител будет высоким, то, конечно, смысла делать прививку нет», — отметил Безуглов.

К вопросу о необходимости сделать прививку эти футболисты вернутся ближе к весне, когда сборной России предстоит начать отборочный этап к чемпионату мира — 2022. В рамках квалификационного раунда 24 марта россияне в гостях сыграют с командой Мальты, 27 марта примут дома Словению, а 30 марта отправятся на выездной матч со Словакией. Примечательно, что в марте Минспорта планирует организовать вакцинацию и для всех остальных спортсменов, которые готовятся к соревнованиям. Данный вопрос министерство уже обсудило и с ФМБА, и с Олимпийским комитетом страны.