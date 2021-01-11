Черчесов одобряет: футболистов сборной хотят привить

В рамках борьбы с коронавирусом по всему миру постепенно начинается применение первых вакцин. В России, в частности, с декабря прошлого года используется двухкомпонентная векторная вакцина «Спутник V». На сегодняшний день бесплатное применение лекарства доступно некоторым слоям населения.

Теперь же, вероятно, в эту группу войдут и российские футболисты — Российский футбольный союз (РФС) в настоящий момент ведет по данному вопросу переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

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Отмечается, что участие в вакцинации на добровольной основе примут сами спортсмены, тренеры и иные сотрудники персонала мужской и женской сборных страны, а также молодежных национальных команд. Причем, как утверждает главный врач основной сборной России Эдуард Безуглов, применение препарата состоится уже этой зимой — до того момента, когда в стране возобновятся национальные футбольные первенства.

«Вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии. Как только появилась такая возможность с помощью ФМБА и Минспорта приступить к практической реализации, мы это сделали. Вероятнее всего, используем вакцину «Спутник V». Сейчас мы прорабатываем технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины. Планируем организовать вакцинацию в ближайшие недели, но сейчас футболисты находятся в разных городах, и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой», — цитирует Безуглова «Чемпионат».

Интересно, что в главной футбольной сборной к идее вакцинации относятся положительно. В том числе и главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Сборная теряла важнейших игроков во время осенних матчей как раз из-за COVID-19, и главный тренер как никто другой знает, насколько важна вакцинация как с точки зрения сохранения здоровья, так и должной физической формы кандидатов в сборную», — подчеркнул Безуглов.

Поддерживают намерение РФС провести вакцинацию от коронавируса и сами футболисты.

Однако такие игроки, как Алексей Миранчук, Денис Черышев, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Матвей Сафонов и другие, участия в вакцинации этой зимой не примут. Все они уже переболели COVID-19, и в их организме еще остались антитела. В связи с этим к вопросу о вакцинации перенесших коронавирус футболистов РФС вернется уже ближе к весне, когда сборная России начнет отборочный этап к чемпионату мира — 2022. Так, 24 марта россияне в гостях сыграют с командой Мальтой, 27 марта примут дома Словению, а 30 марта встретятся со Словакией.

Одним из главных вопросов по поводу предстоящей вакцинации от COVID-19 является надежность препарата «Спутник V», который используется пока только месяц. Например, бывший врач сборной России Юрий Васильков к идее привить футболистов этой зимой отнесся скептически. По его словам, новая вакцина может нанести урон иммунитету спортсменов. В связи с этим специалист предложил перенести вакцинацию на лето, когда препарат будет лучше изучен.

«Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины. Лучше вакцинироваться в перерыве летом. Тут еще надо изучить вопрос, какая вакцина подходит для игроков молодого возраста. Не рекомендую именно сейчас вакцинировать футболистов, тут и осложнения могут быть, ведь у них сейчас большие нагрузки и играть уже через месяц. Футболисты изолированы от общества, находятся за рубежом, за ними ведется постоянное наблюдение, своеобразный мониторинг, они и так в какой-то степени защищены. Отыграют три месяца с небольшим, сама жизнь напрашивается делать это в летний перерыв», — цитирует Василькова «Спорт-Экспресс».

Впрочем, Эдуард Безуглов в ответ на это отметил, что сомневаться в качестве «Спутник V» сегодня не приходится, заявив, что «профиль безопасности отечественной вакцины ни в чем не уступает зарубежным аналогам». При этом врач российской сборной не исключил, что побочные эффекты у участников вакцинации действительно могут возникнуть, однако заверил, что «в группе молодых здоровых спортсменов их риск минимальный».