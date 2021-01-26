«Хотел поговорить»: Большунов объяснил, почему врезался в финна

Удар палкой

Российский лыжник Александр Большунов за последние пару дней стал одним из главных объектов внимания спортивных медиа. Причем как у себя на родине, так и в Финляндии. Причиной этому стал скандал, который произошел в конце мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти, когда финский лыжник Йони Мяки на финишной прямой не по-спортивному преградил россиянину путь и подрезал его, задев лыжу Большунова, на что Александр в ответ сначала отмахнулся палкой, а по окончании гонки врезался в Мяки и свалил финна с ног.

За этот эпизод российский лыжник был дисквалифицирован, а его команда в итоге лишилась бронзовой награды в эстафете. Однако на этом скандал не закончился: сам Мяки пожаловался в Международную федерацию лыжного спорта (ФИС), обвинив Большунова в умышленном нанесении ему травмы, а позднее на россиянина подали заявление в финскую полицию. Сан Санычу вменяется нанесение увечий, причем авторами заявления стали два неизвестных гражданина, тогда как пострадавший Мяки обращаться в полицию отказался.

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На данный момент правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего, чтобы сделать вывод, можно ли действия российского лыжника квалифицировать как подходящие под уголовную статью. Также юристы рассуждают, какое наказание в теории грозит Большунову. Например, финский специалист Оскар Линдберг утверждает, что в уголовном праве его страны действия Александра в обычной среде оцениваются как нападение малой или средней тяжести.

По его словам, проблемы у Большунова могут возникнуть хотя бы потому, что нападение на Мяки, когда россиянин врезался в финна, произошло после гонки, то есть фактически — вне спортивного мероприятия. В таком случае отечественному спортсмену может грозить штраф и даже тюремное заключение.

«Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осужден за нападение согласно разделу 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет. Перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки.

Большунов мог даже не попасть по Мяки, однако в соответствии с разделом 5 главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Оба преступления будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы»,

— цитирует «Матч ТВ» юриста, который, впрочем, выразил уверенность в том, что в случае суда Большунов отделается штрафом.

Еще один юрист Николай Юферев, который работает в финском агентстве Legistum, также подчеркнул, что если дело и дойдет до суда, то с большой долей вероятности завершится штрафом для Большунова. В частности, он подчеркнул, что в финской юридической практике подобные случаи с нанесением вреда здоровья на спортивных первенствах уже происходили, и все сводилось либо к штрафу, либо к отсутствию наказания вовсе.

Пропустит ли Большунов чемпионат мира?

Пока же уголовному преследованию российского лыжника ход не дан, все внимание обращено к дальнейшим действиям ФИС, где уже не исключили вынесения дополнительных санкций по отношению к Александру Большунову. В ближайшие дни дисциплинарный комитет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит необходимость проведения заседания по делу россиянина. Если это произойдет, то Большунову может грозить либо штраф, либо новое отстранение, либо все сразу.

Поспособствовать этому намерены финны, чья лыжная национальная ассоциация собралась подать в ФИС жалобу и требование вынести Большунову новое, более суровое наказание.

«Финская лыжная ассоциация расследует случившееся. Санкции против Александра Большунова не могут быть приняты лыжной ассоциацией, но мы направим письменный запрос в ФИС для получения объяснений», — говорится в пресс-релизе финнов.

Впрочем, в самой Международной федерации до сих пор никаких писем от финской ассоциации не получили, поэтому Большунов на сегодняшний день остается участником следующего этапа Кубка мира, который пройдет в шведском Фалуне. Не грозит пока ему и отстранение от чемпионата мира. Для того, чтобы лишиться места на соревнованиях в Оберстдорфе, россиянину надо сильно «постараться».

«Отстранить Большунова за нападение на финна? Мы не используем такой подход. Нет, все возможно, но в таком случае подобные инциденты должны повторяться регулярно. Если один и тот же человек совершит подобное несколько раз, то, наверное, можно собрать все вместе и отстранить его от соревнований. Но нужно сделать что-то совершенно ужасное и очень серьезное, чтобы получить такую дисквалификацию», — заметил рейс-директор ФИС Пьер Миньере.

Большунов ждет наказания для финнов

Сам Александр Большунов долгое время никак не комментировал произошедшее в Лахти. Единственным ответом от него был пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Ассоциации лыжных видов спорта России, в котором в отношении Мяки были принесены извинения от лица Большунова и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Прямой же речи лично Большунова не было: спортсмен отказался давать интервью любым СМИ. Даже российским.

Однако исключение для норвежского телеканала NRK он все-таки сделал. Причем, как отметили сами норвежцы, пошел на это россиянин крайне неохотно — но все же ответил на несколько вопросов по пути с тренировки в отель.

В ходе общения с норвежскими журналистами Большунов выразил сожаление в связи с тем, что сделал на трассе, однако подчеркнул, что намеренным с его стороны была только отмашка палкой. Врезался же в Мяки он случайно.

«Понимаю, что было неправильным делать то, что я сделал после финиша. Я сожалею о своем поступке, такое больше не повторится. Когда я пересек линию, то хотел поговорить с Мяки о том, что случилось перед этим, и почему он сделал то, что он сделал. Лыжи катили быстро, и когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить», — сказал Большунов.

При этом он подчеркнул, что ожидает санкций со стороны ФИС в отношении Мяки. По мнению российского лыжника, финн нарушил правила, намеренно подрезав его на трассе, а значит — заслуживает наказания и даже дисквалификации.

«Я видел запись того, как Мяки поступил перед финишем, и не считаю, что это было честной игрой. Он намеренно блокировал меня, а это нечестно. Я по-прежнему так считаю. Я согласен с решением жюри дисквалифицировать меня, но все же не понимаю, почему не отстранили финна за то, что он сделал до этого», — заключил Александр Большунов.