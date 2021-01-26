«За честную игру»: в России извинились за инцидент с Большуновым

Вечером 25 января на официальном сайте Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) появился текст совместного обращения президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и лидера Кубка мира нынешнего сезона Александра Большунова, который на финише мужской эстафеты в Лахти сначала отмахнулся палкой, а затем и вовсе свалил с ног финского атлета Йони Мяки.

«От лица АЛВСР, Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в г. Лахти (Финляндия), — говорится в пресс-релизе.

— Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру».

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Оценить влияние данного заявления на финскую аудиторию, серьезно обозлившуюся на случившееся после финиша 24 января, трудно, но очевидно одно: желание максимально сгладить углы и попытаться решить возникшую проблему путем публичных извинений можно расценивать как мудрый и правильный шаг. Пострадавший финн также не изъявил желания идти по головам ради того, чтобы жестко наказать сорвавшегося Большунова.

Финская Ассоциация лыжных видов спорта уже направила запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой разобрать эпизод. Чиновники ответили, что россиянин не понесет жесткого наказания и сможет выступить на предстоящем этапе Кубка мира в Швеции.

«FIS не получала никаких запросов от Ассоциации лыжного спорта Финляндии, которые касаются ужесточения наказания Большунову. В настоящее время он иметь право соревноваться в Фалуне», — передает слова представителя пресс-службы организации ТАСС.

За русского спортсмена уже успели вступиться самые принципиальные соперники — норвежцы. Представитель тренерского штаба дистанционной сборной Норвегии Эйрик Нюр Носсум заявил, что этот скандальный эпизод никак не повлияет на его отношение к Большунову.

«Мы очень уважаем Россию. Я разговариваю с их специалистами каждый раз, когда встречаю. Большунова я считаю прекрасным спортсменом и лучшим в мире лыжником. Произошедшее с ним никак не повлияет на мое восприятие него как лыжника, но понятно, что таким событиям не место в спорте», — заявил Носсум в интервью Nettavisen.

А вот российские чиновники встать на защиту Большунова отказались. Депутат Государственной думы Ирина Роднина удивилась тому, что никто после финиша не вызвал сотрудников правоохранительных органов с целью наказать 24-летнего лыжника.

«Было явное нападение! Вы что не видели? Факт остается фактом, все видели, что было на финише! Данное поведение для спортсмена такого уровня недопустимо. За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках. Если что-то происходит – вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника...» — сказала Роднина в разговоре с «СЭ».

Специалисты в лыжных гонках не видят в плотной борьбе ничего страшного. Так, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов вспомнил о недавнем инциденте, где Большунов выступил в качестве пострадавшего, упав после контакта с Хансом Кристером Холунном. Легендарный спортсмен отметил, что в индивидуальных видах спорта каждый атлет защищает в первую очередь свои интересы.

«Западные спортсмены всегда действуют каждый сам за себя. И в борьбе их личные интересы первостепенны. Я думал об этом, когда Большунова завалили в скиатлоне на том участке, где не было камер. Совершенно намеренно, на мой взгляд. Я бы сказал, что гипертрофированная тактическая хитрость на дистанции — это вообще отличительная черта скандинавов. Они ведь все — охотники», — передает слова Зимятова RT.

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В любом случае: скандал, похоже, не интересует ни Большунова, ни Мяки. Атлеты прекрасно понимают, кто прав, а кто виноват в столкновении на финише мужской эстафеты, и уже разобрались в этой ситуации. А вот среди болельщиков и всевозможных экспертов споры по поводу случившегося не будут утихать еще долгое время.