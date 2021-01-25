«Сильно переживал»: Гном Гномыч пройдет медицинскую экспертизу

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении журнала «СтарХит», который опубликовал статью о восьмилетнем сыне пары Александре (более известном как Гном Гномыч). В материале рассказывалось, что у ребенка якобы имеется синдром Аспергера.

Рудковская и Плющенко информацию о заболевании сына опровергли, а позднее стало известно, что после данной публикации ребенок получил психотравму и переживал нападки со стороны сверстников, чем поделился с психологом во время экспертизы.

22 января состоялся допрос потерпевшей стороны. Об этом сообщила председатель Московской городской коллегии адвокатов, представляющая интересы Рудковской, Анна Бутырина. Также она отметила, что восьмилетнему ребенку была назначена еще одна судебно-психиатрическая экспертиза.

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«В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы ввиду публикации о болезни синдромом Аспергера. На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию. В следующий четверг совместно с маленьким Сашей мы поедем на экспертизу. Вдобавок планируется проведение очных ставок примерно на следующей неделе», — цитирует Бутырину Sport24.

Рудковская отметила, что ей не хотелось бы снова подвергать ребенка медицинским обследованиям, однако для суда это необходимо, поэтому она готова на это пойти.

Напомним, первое общение Гном Гномыча с психологом в рамках экспертизы прошло в напряженной атмосфере. По информации Telegram-канала «Baza», которую Рудковская репостнула в свой канал «Голубь мира», врачи столкнулись с трудностями даже при осмотре ребенка из-за сильных негативных ассоциаций.

«Он убегал из кабинета психолога с криком, что ничем не болен. Потом, правда, родители убедили сына спокойно посидеть и пообщаться с психологом. Саша рассказал врачам, что его обидела публикация в журнале и вообще «он хотел бы забыть, что прочитал ее», — говорится в посте.

Продюсер также подчеркнула, что ей жаль, что из-за этой ситуации их с Плющенко сын вынужден вместо учебы и тренировок ездить по врачам.

«Саше всегда сложно объяснять, что есть такие сайты, журналисты, главные редакторы этих ресурсов и их владельцы, которые хайпят на мальчике, на его здоровье. Причем они этого даже не скрывают… У них в глазах и в мозгах один трафик и деньги! Ведь статью они не снимали 10 дней. Знали, что это ложь. Ждали, пока ее переведут на все языки мира. Дождались, чтобы сделать нам еще больнее, а потом извинились через сайт. А мы эти извинения, конечно же, не приняли!» — отметила Рудковская в интервью Sport24.

При этом, по заявлению продюсера, «СтарХит» также использовал статью для рекламы, а «на лице ребенка стоял какой-то крем, потом какой-то сайт».

Рудковская заверила, что теперь знает имя человека, который написал статью, однако пока не может его разглашать в интересах расследования. По ее информации, автор материала продолжает работать и не понес никакого наказания за то, что написал. Продюсер также призналась, что в рамках уголовного дела готова провести очную встречу с кем угодно.

«Хочется посмотреть в их глаза, в глаза тех, кто семь лет следит за каждым шагом Саши на всех наших шоу, в его и наших Instagram-аккаунтах и на всех мероприятиях. Мы ведь ходили друг к другу на мероприятия, приятельствовали. Но удивительно другое: нынешний главред продолжает у них после всего этого работать, и у них все отлично!» — возмутилась Рудковская.

Продюсер предположила, что целью статьи о болезни у Гном Гномыча было ударить по ней и ее мужу — Евгению Плющенко, а за публикацию были взяты деньги.

«Хорошо, что был принят закон о клевете в интернете. Знаю, что это было сделано в том числе и благодаря нашему письму, и обращению нашего сына Саши к президенту Путину с просьбой о защите. Хочу, чтобы на примере нашего сына у журналистов пропало желание писать чушь и распространять ложь о маленьких несовершеннолетних детях в своих статьях и публиковать непроверенные данные», — заключила Рудковская.