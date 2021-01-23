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Неудачная стрельба: россияне провалились в масс-старте перед ЧМ

Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Антхольце

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Matthias Schrader/AP
В итальянском Антхольце завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта, победу в котором одержал норвежец Йоханнес Бё.
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Трансляция
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17:50

Что ж, на этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и ждем чемпионат мира. До свидания!

17:45

Результаты сегодняшние:

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17:43

Елисеев финишировал 28-м, Гараничев — последний.

17:42

Логинов и Латыпов финишировали вместе, закрыв второй десяток. Минуту и 48 секунд проиграли.

17:41

Фийон Майе поборолся за золото, но все-таки в дуэли с Бё уступил. Серебро у француза, бронза — у Якова Фака.

17:40

И завершает гонку Йоханнес. Были бы на стадионе болельщики, финишировал бы с флагом на одной ноге. В прекрасной форме находится Бё. Сегодня у него получилось абсолютно всё. Даже позволил себе один раз промахнуться на последней стрельбе.

17:39

300 метров до финиша осталось Бё.

17:38

Гараничев еще один промах допустил. Семь штрафных кругов в общей сложности у Евгения...

17:37

Пулей несется к своему золоту Йоханнес Бё. Еще плюс 13 секунд привез норвежец французу.

17:36

Латыпов и Елисеев тоже еще по разу зашли на штрафной круг.

17:35

Логинов еще один промах допустил. Не будет у России медалей в масс-старте, полторы минуты проигрывает Александр.

17:35

Яков Фак врывается в борьбу за бронзу. Чисто он отстрелялся на последнем рубеже, 16 секунд преимущества у него над Пайффером.

17:34

13,4 секунды проигрывает Фиойн Майе. Отыграть у такого мощного Бё этот отрыв практически нереально.

17:34

На один штрафной круг убежал Йоханнес Бё, но золото останется за ним. Фийон Майе не воспользовался шансом, тоже промахнулся раз.

17:34

Уже на стрельбище Йоханнес.

17:33

Больше сил у Бё. После 11,7 км он опережает Фийона Майе уже на 12 с половиной секунды.

17:31

Фийон Майе видит, что Бё пытается уйти в отрыв. Набирает обороты француз. Последний рубеж всё решит.

17:30

Гараничев еще два промаха допустил. Шесть штрафных кругов Евгений после трех рубежей уже собрал.

17:30

Бё-младший прошел отметку 10,2 км, его отрыв от француза увеличился до десяти секунд.

17:29

Больше минуты проигрывают все три россиянина.

17:28

Логинов дважды промахнулся, Латыпов — тоже. Еще на один штрафной круг ушел Елисеев.

17:27

В 4,6 секундах от Бё бежит Кентен Фийон Майе, он с третьим рубежом тоже справился без ошибок.

17:26

Феноменален Бё. Все пять мишеней на «стойке» закрыл быстро.

17:26

Убежал Бё от всех преследователей, уже на третьем рубеже Йоханнес.

17:23

Латыпов и Елисеев бегут на 18-й и 19-й позициях соответственно.

17:23

Логинов после 7,2 км идет 12-м, до Бё 9,8 секунды.

17:23

Йоханнес Бё две секунды отставания от лидера отыграл моментально, возглавляет гонку норвежец. Ему в спину дышит Легрейд.

17:21

Гараничев еще один промах допустил. Все еще последним бежит Евгений.

17:20

Латыпов бежит вместе с Елисеевым. И это при том, что Эдуард был вынужден уйти на один штрафной круг.

17:20

Логинов вторую «лежку» прошел успешно, восьмым идет Александр, 14 секунд до лидера.

17:19

Фак и Симон Эдер хороши, быстро закрыли все пять мишеней. Легрейд и Бё-младший за ними.

17:18

А Латыпов с Логиновым почти десять секунд отставания отыграли.

17:18

Пустил Йоханнес Бё перед вторым огневым рубежом вперед Хофера, Легрейда и Детьё.

17:17

Гараничев, увы, последний пока что. Более минуты проигрывает Евгений.

17:16

Латыпов на отрезке 4,2 км идет 19-м и уступает 14 с лишним секунд, Логинов — 21-й (+16,2), Елисеев — 26-й (+20,3).

17:15

Легрейд и Бё-младший возглавляют группу лидеров, которые на первом рубеже отстрелялись без промахов. Начинает потихоньку Йоханнес взвинчивать темп.

17:13

А вот Гараничев сразу же на три штрафных круга убежал. Провальная стрельба в «лежке» от Евгения.

17:13

Латыпов, Елисеев и Логинов допустили по промаху. 23-25 секунд они уступают лидерам.

17:12

Йоханнес Бё, Легрейд, Лукас Хофер, Яков Фак и Симон Детье ушли в лидеры, отстреляв быстро и точно.

17:12

Ну, пока особо рваться куда-то и нет смысла. Впереди первый огневой рубеж.

17:11

После 2,7 км Матвей идет восьмым, Йоханнес Бё в двух секундах всего лишь.

17:10

Елисеев показывает отличный ход. Сквозь огромную толпу прорывается к лидерам.

17:07

Одной большой группой бегут биатлонисты, которую возглавляют братья Бё. Елисеев с 20-й позиции поднялся на 12-ю, Логинов идет 15-м, Латыпов — 25-й, Гараничев предпоследний.

17:05

Гонка началась! В первой четверке одни норвежцы — Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Дале.

17:00

Накануне сегодня в Антхольце состоялась женская эстафетная гонка, яркую победу в которой одержали россиянки. Триумфаторами гонки стали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

16:50

Старт запланирован на 17.05 мск. Среди россиян выступят Александр Логинов (17-й), Матвей Елисеев (20-й), Эдуард Латыпов (23-й) и Евгений Гараничев (28-й).

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта в рамках этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

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