«Испугалась лидерства»: Миронова отдала золото Франции

Российский биатлон потихоньку приходит в себя. После антирекордной серии в 43 гонки без медалей национальная сборная наконец взяла два золота: одно — в смешанной на этапе Кубка мира в Оберхофе (именно благодаря ему 10 января прервалась черная полоса без наград), другое — в мужской индивидуальной гонке на текущем этапе КМ в Антхольце (отличился Логинов). Также два раза отечественные биатлонисты были очень близки к пьедесталу, заняв четвертое место.

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Российская команда наконец-то пришла в адекватную форму, больше не выглядит унылым середняком и в каждой гонке серьезно претендует на пьедестал.

С таким настроем выходили на масс-старт в Антхольце и российские биатлонистки. Всего две недели назад в этот вид гонки, куда попадают 30 лучших участниц предыдущего забега, из россиянок с трудом пробивалась лишь Ирина Казакевич. А теперь в масс-старте участвовали сразу четыре наших девушки — Светлана Миронова, Евгения Павлова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева. Причем две первые сразу включились в борьбу так, что держались в группе лидеров до самого конца.

Миронова и Павлова чисто отстреляли на трех огневых рубежах (два — из положения лежа, один — стоя) и продемонстрировали такую приличную скорость, что к последней стрельбе Светлана приехала лидером пелотона, а Евгения держалась в топ-3. Казалось, что борьба за пьедестал неминуема, но в самый решающий момент обе россиянки допустили по две осечки. Причем

Миронова лишила себя шансов на победу в весьма драматичной манере — промахнулась двумя последними выстрелами, когда казалось, что после трех быстрых попаданий ее ничто не собьет. Но в итоге два штрафных круга по 150 метров — и прощай, медаль.

На трассу россиянка вернулась с отставанием в 16 секунд от шведки Ханны Эберг, которая на тот момент захватила лидерство, и в десять секунд — от третьего места. Как ни старалась россиянка отыграть отставание ходом (а у нее весьма неплохая скорость), но ничего не смогла поделать с топовыми соперницами, ухватившимися за внезапный шанс на победу.

Золото досталось француженке Жулии Симон, которая обошла на самом финише шведку Эберг (серебро), а бронзу взяла австрийка Лиза Тереза Хаузер. Миронова финишировала шестой, Павлова — 11-й, Куклина — 12-й (допустила один промах), а Кайшева — 22-й (три промаха).

Любопытно, что Симон допустила за гонку три осечки и прошла на один штрафной круг больше, чем лучшая из россиянок — Миронова, но все равно добилась победы — настолько высокая у нее скорость.

Неудивительно, что по статистике француженка оказалась самой быстрой на лыжне, а Миронова проиграла ей почти 50 секунд, показав лишь 19-й результат. Сборной России явно есть над чем работать в преддверии чемпионата мира, который состоится с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Стрельбу более-менее поправили — теперь надо ускорять ход, чтобы хотя бы не проигрывать соперницам, которые прошли больше штрафных кругов.

Тем не менее общее состояние российских биатлонисток перед чемпионатом мира внушает оптимизм. Сама Миронова в комментарии после гонки была довольна спокойна и не посыпала голову пеплом.

«Психологически я была очень спокойна. Не думала, что иду лидером и сейчас выиграю. Выходила с мыслями: «Я отработаю правильно». Не получилось, но получится в другой раз.

Лидером шла, наверное, в первый раз. Это очень классное чувство. Когда ты идешь в группе лидеров, то тратишь меньше сил. Ну и гонка так складывается интереснее.

Промахи? Были нижние промахи. Четвертый промазала, и пятый ушел вдогонку, я поторопилась. Почему? Не знаю, не испытывала психологических трудностей или давления», — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов также сохранял оптимизм, несмотря на то что его подопечные упустили отличную возможность добыть первую личную медаль в сезоне.

«Что подсказывали Мироновой перед решающей стрельбой? Она сама все понимает, что тут подсказывать. Работай — и все. Как получилось, так получилось. Шестое место — это тоже здорово. В следующий раз справится.

Думаю, она просто поспешила. Хотелось быстрее уйти. Почему также ошиблась Павлова? Когда наши девушки видят всех лидеров здесь… Вспомните, откуда поднимались. А сейчас они могут соревноваться. Это захлестывает. Это борьба. Конечно, это должно перерастать в качество.

Резюме гонки — есть над чем работать. Сейчас сбор перед чемпионатом мира. Попробуем чуть-чуть еще подработать», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предположил, что на финальной стрельбе Миронову захлестнули эмоции.

«Тот, кто может до конца дотерпеть и додержать заявленный ритм и уровень борьбы, тот и выигрывает. В противном случае нужно уходить в лыжные гонки.

На последнем рубеже Миронова испугалась лидерства. Тем более почувствовала после трех попаданий, что вот оно все, близко. И когда начинает спортсмен задумываться об этом — все, сразу промах.

Если в целом оценивать выступление россиянок в этой гонке, то рисунок красивый. Уже можно о чем-то говорить и на что-то надеяться», — цитирует Васильева «Чемпионат».

После этапа Кубка мира в Антхольце, который завершится 24 января женской эстафетой и мужским масс-стартом, в соревнованиях будет перерыв до 10 февраля, когда стартует мировое первенство.